مفتي سلطنة عمان يدعو لدعم المقاومة الفلسطينية بالمال

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وطن- دعا المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، لدعم الفلسطينيين والمقاومة هناك بكل السبل، بالتزامن مع العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

مفتي عمان أحمد الخليلي يساند فلسطين

وتواصل إسرائيل حاليا شن ضربات جوية على قطاع غزة، بينما ردت المقاومة وحركة الجهاد بوابل من الصواريخ أطلقتها على تل أبيب والأراضي المحتلة.

إنّا لنُدين العدوان الغاشم الذي شنّه الكيان الصهيوني على المواطنين رجالًا ونساءً في أرض #فلسطين المحتلة وفي قطاع #غزة، وإنّا إذ نُدين هذا الإجرام السافر لندعو الأمة الإسلامية جميعًا أن تقف بكل قوة في وجه الكيان الصهيوني المعتدي، وأن تساند بالحال والمال إخواننا في الأرض المحتلة. pic.twitter.com/x3JNVS7q9X — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) August 6, 2022

وشدد مفتي عمان في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر، على ضرورة المساندة “بالحال والمال لإخواننا في الأرض المحتلة وفي قطاغ غزة” حسب قوله.

وقال “الخليلي” في بيانه الذي رصدته (وطن):”إنّا لنُدين العدوان الغاشم الذي شنّه الكيان الصهيوني على المواطنين رجالًا ونساءً في أرض فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة.”

“الدعم بالحال والمال”

وتابع:”وإنّا إذ نُدين هذا الإجرام السافر لندعو الأمة الإسلامية جميعًا، أن تقف بكل قوة في وجه الكيان الصهيوني المعتدي، وأن تساند بالحال والمال إخواننا في الأرض المحتلة.”

واستطرد المفتي العام للسلطنة في بيانه:”مع وثوقنا بالله تعالى، وأن الله يمهل ولا يهمل، فسيأتي اليوم الذي يندحر قيه الباطل وترفرف فيه أعلام الحق بالفتح العزيز والنصر المبين.”

واختتم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانه بالدعاء لفلسطين:”اللهم انصر عبادك المستضعفين واجعل الدائرة على أعدائك المعتدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك.

دعوات لوقف قصف غزة ومصر تحاول التهدئة

ويشار إلى أنه في انتظار أن تثمر جهود التهدئة في وضع حد وإن كان مؤقتا لدوي القصف والغارات على قطاع غزة، تتوالى دعوات المنتظم الدولي لخفض حدة التوتر بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي.

فبعدما شنت إسرائيل، الجمعة، ضربات جوية على القطاع أوقعت عددا من القتلى بينهم القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” تيسير الجعبري، ردت الحركة بإطلاق عشرات الصواريخ على عدة مدن داخل إسرائيل.

ومن جانبها تحاول مصر التوسط لتهدئة التوتر في القطاع والتوصل إلى توافق، من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية يتوقع جيش الاحتلال، أن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع.

وأشار، السبت، إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقال أبوالغيط في تغريدة له على تويتر:”أدين العدوان وأتمنى أن تنجح الجهود المصرية في وقفه.”

وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أدانت بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلى الشرس الذي بدأ عصر الجمعة، على قطاع غزة والذى يأتى في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني.