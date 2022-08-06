السبت, أغسطس 6, 2022
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تقارير

مجزرة جباليا.. اغتيال جماعي لأطفال فلسطين ومشاهد مروعة (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
اغتيال أطفال watanserb.com
اغتيال أطفال
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وطن- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، لمجموعة من المواطنين في مخيم “جباليا” شمال قطاع غزة.

مجزرة جباليا

وبحسب ما نقلت صحف فلسطينية محلية، فقد وصل إلى المستشفى الاندونيسي بالقطاع، ما لا يقل عن 5 شهداء بينهم أطفال.

وذلك فضلا عن العشرات من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي لشمال قطاع غزة.

ونقل موقع “أمد” عن مصادر محلية، بأن الاستهداف يعود لعائلة النيرب، والشهداء هم:

1.حازم محمد على سالم 9 أعوام
2.احمد محمد النيرب 11 عاما
3.مؤمن محمد النيرب 5 اعوام
4.خليل اياد ابو حماده 19 عام
5- خليل محمد جميل شبير 10اعوم

وأسماء المصابين بحسب ذات الموقع هم:

1-خليل ابراهيم النجار 30عاما
2- فاطمة خليل ابراهيم النجار 3 أعوام
3ـ عبدالعزيز رامي ابو شكيان
4-ميار رامي ابو شكيان
5-تامر رامي ابو شكيان
6-محمد جلال ابو شكيان
7-محمد حسين منصور
8-لما حسين منصور
9-ناصر عدنان الجخبير
10ـ جهاد يوسف ابو غبيض
11ـ أحمد محمد جادالله
12-محمد خليل سلمان 13 عاما
13- رهف خليل سلمان
14- سعيد حسن الضعيفي 20 عاما

وهرعت سيارات الإسعاف بأعداد كبيرة وانتشلت عددا من الشهداء والمصابين من ضمنهم أطفال.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تجمعا للمواطنين الهاربين من حر الصيف في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وهو ما أسفر عن سقوط اعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين.

ويواصل جيش الاحتلال قصف قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا واصابة 140 قبل حادثة جباليا.

وكثفت المقاومة قصف الداخل المحتل واستهدفت بعشرات الصواريخ تل أبيب وعسقلان واسدود، إلى جانب مستوطنات غلاف غزة.

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وتحاول مصر التوسط لتهدئة التوتر في القطاع والتوصل إلى توافق، من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية يتوقع جيش الاحتلال، أن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع.

وأشار، السبت، إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

وأطلق من قطاع غزة على الأراضي المحتلة إلى الآن، أكثر من 180 صاروخا.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين، إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار خوفا من صورايخ المقاومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 160 صاروخا انطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وفي منطقة الوسط.

وقال جيش الاحتلال، إنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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