مجزرة جباليا.. اغتيال جماعي لأطفال فلسطين ومشاهد مروعة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستهداف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، لمجموعة من المواطنين في مخيم “جباليا” شمال قطاع غزة.

مجزرة جباليا

وبحسب ما نقلت صحف فلسطينية محلية، فقد وصل إلى المستشفى الاندونيسي بالقطاع، ما لا يقل عن 5 شهداء بينهم أطفال.

شاهد/ عشرات الإصابات في سقوط قذيفة صاروخيةً امام محل تجاري في جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/RaNaQJzG9R — Amad Media أمد للإعلام (@amadps) August 6, 2022

وذلك فضلا عن العشرات من الجرحى جراء القصف الإسرائيلي لشمال قطاع غزة.

ونقل موقع “أمد” عن مصادر محلية، بأن الاستهداف يعود لعائلة النيرب، والشهداء هم:

1.حازم محمد على سالم 9 أعوام

2.احمد محمد النيرب 11 عاما

3.مؤمن محمد النيرب 5 اعوام

4.خليل اياد ابو حماده 19 عام

5- خليل محمد جميل شبير 10اعوم

وأسماء المصابين بحسب ذات الموقع هم:

1-خليل ابراهيم النجار 30عاما

2- فاطمة خليل ابراهيم النجار 3 أعوام

3ـ عبدالعزيز رامي ابو شكيان

4-ميار رامي ابو شكيان

5-تامر رامي ابو شكيان

6-محمد جلال ابو شكيان

7-محمد حسين منصور

8-لما حسين منصور

9-ناصر عدنان الجخبير

10ـ جهاد يوسف ابو غبيض

11ـ أحمد محمد جادالله

12-محمد خليل سلمان 13 عاما

13- رهف خليل سلمان

14- سعيد حسن الضعيفي 20 عاما

وهرعت سيارات الإسعاف بأعداد كبيرة وانتشلت عددا من الشهداء والمصابين من ضمنهم أطفال.

من شهداء مجزرة مخيم جباليا قبل قليل هذه هى الأهداف التي تقصفها "إسرائيل" أطفال !!#غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/f4gqQKaNYa — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) August 6, 2022

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تجمعا للمواطنين الهاربين من حر الصيف في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وهو ما أسفر عن سقوط اعدادا كبيرة من الشهداء والمصابين.

ويواصل جيش الاحتلال قصف قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا واصابة 140 قبل حادثة جباليا.

إسعاف الأطفال المقصوفين في جباليا شمال غزة قبل قليل حيث يقصف الصهاينة تجمّعات الأهالي والبيوت السكنية pic.twitter.com/dtn951Hzk4 — حامد العلي (@Hamed_Alali) August 6, 2022

وكثفت المقاومة قصف الداخل المحتل واستهدفت بعشرات الصواريخ تل أبيب وعسقلان واسدود، إلى جانب مستوطنات غلاف غزة.

وتحاول مصر التوسط لتهدئة التوتر في القطاع والتوصل إلى توافق، من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.

اعمله احلى عرس ما انعمل زيه 😥😥 الشهيد الطفل خليل ابو حماد شهيد في مجزرة جباليا #غزة_تحت_القصف #GazaUnderAttack pic.twitter.com/zmGDbXGRa2 — Eng. Ibrahim Shaqura (@ibshaqura) August 6, 2022

وبحسب وسائل إعلام عبرية يتوقع جيش الاحتلال، أن يواصل قصف قطاع غزة من الجو لمدة أسبوع.

وأشار، السبت، إلى عدم وجود أي محادثات حاليا بشأن وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي.

وأطلق من قطاع غزة على الأراضي المحتلة إلى الآن، أكثر من 180 صاروخا.

صور| من عمل أجهزة الشرطة والدفاع المدني والخدمات الطبية في انتشال عدد من الشهداء ونقل الإصابات جراء استهداف إسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم. pic.twitter.com/cIPg7jJWsP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين، إلى الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار خوفا من صورايخ المقاومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن 160 صاروخا انطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة وفي منطقة الوسط.

وقال جيش الاحتلال، إنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.