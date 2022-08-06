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رياضة

مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022 watanserb.com
مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022
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وطن – يترقب عشاق كرة القدم العربية مباراة مصر والسعودية، الأحد، القوية والنارية بين كلا المنتخبين في نهائي كأس العرب للشباب 2022 على ملعب (الأمير سلطان بن عبد العزيز) الرياضية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس البطولة العربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

بث مباراة مصر والسعودية

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر العديد من القنوات العربية المفتوحة على القمر الصناعي (النايل سات).

كما ومن أبرز القنوات التي ستقوم ببث مباراة مصر والسعودية، شبكة قنوات الرياضية السعودية، وقناة الكأس القطرية. وكذلك أون تايم سبورت الرياضية المصرية وغيرها.

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب لعام 2022، كما وهي على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

تشكيلة منتخب مصر للشباب

وسيدخل المدرب المصري محمود جابر مباراة القمة النهائية بتشكيلة أساسية، أمام المستضيف السعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

مركز الدفاع: عمر فايد، رأفت خليل عبد القادر، عبد الرحمن رشدان، إياد العسقلاني.

خط الوسط: طارق علاء السيد، خالد محمد عوض، عمر الساعي، ماجد هاني.

مركز الهجوم: يوسف حسن، صلاح باشا.

تشكيلة منتخب السعودية للشباب

وسيلعب المدرب السعودي صالح المحمدي بتشكيلة أساسية أمام منتخب مصر للشباب في نهائي البطولة العربية، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة المرمش.

مركز الدفاع: محمد بكر، سويلم المنهالي، مصعب الجوير، عبد الله العبيري.

خط الوسط: عبد الله الزيد، عبد الله العنزي، عبد العزيز العليوه، سالم النجدي.

مركز الهجوم: محمد الدوسري، عبد الله رديف.

وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب الفدائي الفلسطيني، عقب تحقيق الفوز عليه بخماسية نظيفة دون مقابل، كما وتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي على حساب الجزائر بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1.

المصدروطن + الاتحاد العربي لكرة القدم + الرياضية السعودية + كورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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