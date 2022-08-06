مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022 (بث مباشر)

- Advertisement -

وطن – يترقب عشاق كرة القدم العربية مباراة مصر والسعودية، الأحد، القوية والنارية بين كلا المنتخبين في نهائي كأس العرب للشباب 2022 على ملعب (الأمير سلطان بن عبد العزيز) الرياضية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس البطولة العربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

بث مباراة مصر والسعودية

ومن المقرر أن تبث المباراة بين كلا المنتخبين، عبر العديد من القنوات العربية المفتوحة على القمر الصناعي (النايل سات).

كما ومن أبرز القنوات التي ستقوم ببث مباراة مصر والسعودية، شبكة قنوات الرياضية السعودية، وقناة الكأس القطرية. وكذلك أون تايم سبورت الرياضية المصرية وغيرها.

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء روابط البث المباشر لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب لعام 2022، كما وهي على النحو الآتي:

#منتخبنا_الوطني تحت 20 سنة يواجه منتخب مصر في نهائي #كأس_العرب_للشباب غدًا عند الساعة 7:30 م #معاك_يالاخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/YTnY8bL7rp — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 6, 2022

تشكيلة منتخب مصر للشباب

وسيدخل المدرب المصري محمود جابر مباراة القمة النهائية بتشكيلة أساسية، أمام المستضيف السعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد.

🔴 منتخب مصر للشباب مواليد 2003 يُنهي استعداداته لمواجهة السعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 عاما في المباراة المقرر لها غدا الأحد 6.30 بتوقيت القاهرة 🏆🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/ZyYiNrJRoo — EFA.eg (@EFA) August 6, 2022

مركز الدفاع: عمر فايد، رأفت خليل عبد القادر، عبد الرحمن رشدان، إياد العسقلاني.

خط الوسط: طارق علاء السيد، خالد محمد عوض، عمر الساعي، ماجد هاني.

مركز الهجوم: يوسف حسن، صلاح باشا.

#كأس_العرب_للشباب | 📸 جانب من تدريبات #منتخب_مصر التي أجريت مساء اليوم تأهباً لمباراة الغد أمام نظيره العربي #منتخب_السعودية في ختام بطولة كأس العرب للشباب 2022. pic.twitter.com/RpRZoyXU4I — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 6, 2022

تشكيلة منتخب السعودية للشباب

وسيلعب المدرب السعودي صالح المحمدي بتشكيلة أساسية أمام منتخب مصر للشباب في نهائي البطولة العربية، وهي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أسامة المرمش.

#كأس_العرب_للشباب | 📸 جانب من تدريبات #منتخب_السعودية التي أجريت مساء اليوم تأهباً لمباراة الغد أمام نظيره العربي #منتخب_مصر في ختام بطولة كأس العرب للشباب 2022. pic.twitter.com/iMkoU69wb0 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 6, 2022

مركز الدفاع: محمد بكر، سويلم المنهالي، مصعب الجوير، عبد الله العبيري.

خط الوسط: عبد الله الزيد، عبد الله العنزي، عبد العزيز العليوه، سالم النجدي.

مركز الهجوم: محمد الدوسري، عبد الله رديف.

#كأس_العرب_للشباب | 🏆 كأس البطولة ..

تجول اليوم في مدينة #أبها بــ #منطقة_عسير وحط رحاله في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تأهباً لنهائي الغد المرتقب بين منتخبي #السعودية و #مصر . pic.twitter.com/QbXFrXQ9Dw — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 6, 2022

وكان منتخب السعودية قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب الفدائي الفلسطيني، عقب تحقيق الفوز عليه بخماسية نظيفة دون مقابل، كما وتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي على حساب الجزائر بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1.