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حياتنا

بعدما استحمامهما معاً أمام الكاميرات.. كيم كاردشيان تنفصل عن عشيقها الجديد

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
watanserb.com
كيم كادراشيان بيت ديفيدسون
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وطن– انفصلت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن حبيبها بيت ديفيدسون، وقرر الثنائي أن يكونا أصدقاء فقط، بحسب ما أكدت صحيفة “ديلي ميل”.

مسافة طويلة وجداول متضاربة

وأعلن كل من بيت ديفيدسون (28 عاماً)، وكيم كارداشيان (41 عاماً)، أول مرة عن علاقتهما، قبل تسعة أشهر بعد أن ظهرت لأول مرة في استضافتها في Saturday Night Live ، حيث كان وقتها عضوًا في فريق التمثيل.

وقال مصدر مقرب أن كيم وبيت انفصلا هذا الأسبوع  بسبب جداولهما الممتلئة والمسافة الطويلة بينهما.

كيم كاردشيان

كما أكد مصدر آخر، مقرب من بيت ديفيدسون لصحيفة “ديلي ميل” أن الانفصال وقع فعلاً بهدوء.

أمضى بيت شهورًا في تصوير فيلمه القادم “ويزاردز” في أستراليا ، حيث زارته كيم في يوليو لقضاء عطلة رومانسية.

كيم كاردشيان

ومع ذلك ، من الواضح أن إقامتهم الفاخرة في “نزل صديق للبيئة” من فئة الخمس نجوم في الغابة لم تكن كافية لإنقاذ علاقة العشيقين.

المسافة ليست سهلة

وجاءت أخبار انفصالهما بعد يوم من إخبار أحد المصادر لمجلة people أن “المسافة الطويلة لم تكن سهلة بالنسبة لكيم”. حيث واصل بيت تصوير الفيلم خارج البلاد.

وقال مصدر مطلع لـE news: “لديهم الكثير من الحب والاحترام لبعضهم البعض. لكنهم وجدوا أن المسافة الطويلة وجداولهم المتضاربة، جعلت من الصعب حقًا الحفاظ على العلاقة.”

يأتي انفصال كيم عن بيت في الوقت الذي لا تزال تسوي التفاصيل القانونية لطلاقها من زوجها الثالث كاني ويست. والذي رزقت معه بأربعة أطفال.

على الرغم من أن كيم تقدمت في البداية بطلب الطلاق في فبراير 2021 ، إلا أن العملية لا تزال جارية. وهذا الأسبوع انسحب محامي الطلاق الخامس لكاني حتى الآن من القضية.

الاستحمام أمام الكاميرات!

وكانت كيم كارداشيان قد طلبت من ديفيدسون الاستحمام معها أمام الكاميرات.وفق ما أوردت مجلة “ماركا” الإسبانية.

وفي المشهد القصير في المقطع الدعائي عن الموسم الثاني من “The Kardashians 2؟”، سُمعت كيم وهي يقول ، “عزيزي، هل تريد أن تأخذ حمامًا سريعًا معي؟” ليركض إليها “بيت” مازحا.

وقبل أيام، أثارت كيم  شكوكاً حول عودتها لطليقها، بعدما ارتدت ملابس مثيرة عليها كلمة ” “The Incredibles، أو “الخارقون”، والتي يستخدمها كانييه ويست في وصف أفراد عائلته.

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المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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