كل ما تحتاج لمعرفته حول الفياغرا .. من يمكنه استخدامها وما هي الآثار الجانبية؟!

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وطن – تشير التقارير إلى أن الفياغرا -“الحبة الزرقاء الصغيرة”- تزداد شعبية الآن بين الأفراد الأصغر سنًا في العشرينات والثلاثينات من العمر.

ويعاني ما يقرب من نصف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا من ضعف الانتصاب في المملكة المتحدة، أي حوالي 4.3 مليون شخص.

وأظهر مسح عام 2020 على 5000 شخص، وأجرته الشركة المصنعة لـ Viagra Connect، النسخة التي لا تستلزم وصفة طبية من العقار، أن 18 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا يعانون من صعوبات في الانتصاب.

ومؤخرًا، يبدو أن سهولة الحصول على الدواء بدون وصفة طبية يغذي شعبيته لدى جمهور أصغر سنًا.

وفقًا لأرقام شركة الأدوية Viatris هذا الأسبوع، فإن أكثر من 60٪ من البريطانيين الذين يستخدمون الفياغرا، تتراوح أعمارهم بين 25-54 عامًا.

بيع أكثر من 7 ملايين حبة فياغرا خلال عام

وباعت Viagra Connect أكثر من سبعة ملايين قرص في المملكة المتحدة من مايو 2020 إلى مايو. 2021.بحسب صحيفة The Independent

وشهدت التقارير في السنوات الأخيرة أن المتخصصين يقولون إنهم رأوا أفرادًا لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا يعبرون عن اهتمامهم بالعقار.

في حديثها إلى صحيفة “ديلي ميل” في عام 2020، قالت ممرضة متخصصة من جمعية المشورة الجنسية: “لقد كنت في هذا المجال منذ 27 عامًا و 20 في المائة من مرضاي الذين يعانون من ضعف الانتصاب تقل أعمارهم عن 30 عامًا، مقارنة بـ 2 في المائة 20. منذ سنوات … أرى فتيانًا لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، والكثير من الشباب في العشرينات من العمر”.

ولكن ما الذي تفعله الفياجرا في الواقع؟ من يمكنه استخدامه، وما هي الآثار الجانبية – ولماذا تتمتع بشعبية كبيرة؟

كل ما تحتاج لمعرفته حول الفياغرا ..

ما هي الفياغرا؟

يعاني معظم الرجال أحيانًا من ضعف الانتصاب بسبب الإجهاد أو التعب أو القلق أو شرب الكثير من الكحول.

لكن ما يصل إلى واحد من كل خمسة رجال في المملكة المتحدة (4.3 مليون) يعاني من ضعف الانتصاب.

يمكن أن يكون سببه ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول أو مشاكل الهرمونات أو الآثار الجانبية للأدوية.

غالبًا ما تستخدم الأدوية التي تحتوي على السيلدينافيل، والتي تم تطويرها في الأصل لعلاج الذبحة الصدرية، لعلاج الحالة. حيث يوسع الأوعية الدموية ويعزز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

تم انتاج الفياجرا في الأصل من قبل شركة Pfizer المصنعة للقاح Covid في عام 1989، على أمل أن يمكن لسيترات السيلدينافيل علاج ارتفاع ضغط الدم.

لكن التجارب السريرية في “ويلز” بعد بضع سنوات أظهرت أن الرجال أبلغوا عن آثار جانبية غير عادية، فقد حصلوا على مزيد من الانتصاب بعد تناول الدواء.

تمت الموافقة على العقار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 1998 ، تحت علامة الفياغرا ، وأصبح أحد أسرع الأدوية مبيعًا على الإطلاق.

من يمكنه استخدام الفياغرا؟

قد يأخذ معظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا السيلدينافيل لعلاج ضعف الانتصاب. ولكن البالغين والأطفال (من عمر عام وما فوق) قد يتناولون أيضًا دواء ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

ومع ذلك، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية بأنه غير مناسب للجميع، بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من مشاكل خطيرة في القلب أو الكبد، وضحايا السكتة الدماغية أو النوبات القلبية، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

ما هي الأعراض الجانبية لتناول الفياغرا؟

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة الصداع ونوبات الحرارة والغثيان وعسر الهضم والدوخة وانسداد الأنف.

الآثار الجانبية المحتملة الأكثر خطورة هي الانتصاب المؤلم (خاصة إذا استمر لأكثر من ساعتين) والنوبات وألم الصدر.ومن المحتمل أيضًا حدوث تفاعل تحسسي مع أدوية أخرى.

لماذا يلجأ المزيد من الرجال إلى الفياغرا؟

العديد من الجيل الجديد من مستخدمي الفياغرا من المراهقين والشباب البالغين يتمتعون بلياقة بدنية متدنية، ويستخدمونها كدعم لضمان الأداء الجنسي.

ومع ذلك، حذر الأطباء في السنوات الأخيرة من أن آخرين قد يعانون من صعوبات جنسية وعجز جنسي بسبب السمنة ومرض السكري من النوع 2 المرتبط بالسمنة.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشباب يتأثرون بالمشاكل في غرفة النوم، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للمواد الإباحية، والإسراف في شرب الخمر وتعاطي المخدرات، لأن هذه الأسباب تعني أنهم بحاجة إلى مزيد من التحفيز لتحقيق أي شيء.

يدرك الأطباء الآن بشكل متزايد أن ضعف الانتصاب قد يكون علامة على مرض كامن – ويخشون من أن الشباب قد يصفون الفياجرا بأنفسهم.

نتيجة لذلك، يبقى السبب الحقيقي لقضاياهم دون علاج، على الرغم من أنه قابل للعلاج.

وجد الخبراء الكنديون أن تناول حبوب الفياغرا الشائعة لعلاج ضعف الانتصاب قد يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أمراض خطيرة في العين.

تم تسمية ثلاثة أدوية أخرى للعجز الجنسي – سياليس وليفيترا وسبيدرا – على أنها مسببات محتملة لمشاكل العين.

ووجدوا أن الأدوية قد تسبب فقدانًا مفاجئًا للرؤية. ومضات من الضوء والبقع الداكنة أو “عوامات” في أولئك الذين يتناولونها.

ماذا سيحدث إذا استهلكت الكثير؟

الفياغرا لديها مجموعة من الآثار الجانبية المختلفة التي تتراوح في شدتها.

وفقًا لمجلة “ميديكال ديلي”، فإن الكثير من حبوب الفياغرا قد يؤدي إلى انتصاب مؤلم وغير مريح وغير متناسب يسمى الانتصاب المستمر والذي يمكن أن يستمر لساعات.

وفقًا لموقع هيئة الخدمات الصحية، إذا لم يتم علاجه على الفور، فقد يتسبب ذلك في تلف دائم للقضيب.

ويوصى بطلب المساعدة الطبية إذا استمر الانتصاب لأكثر من ساعتين.

تقول إرشادات هيئة الخدمات الصحية أيضًا أن الانتصاب المستمر قد يتحسن من تلقاء نفسه في غضون ساعتين”. ويقترح أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمحاولة تقليل الانتصاب.

يوصى بالتبول أو الاستحمام بماء دافئ أو شرب الكثير من الماء أو الذهاب في نزهة لطيفة أو القيام ببعض التمارين أو تناول المسكنات مثل الباراسيتامول (إذا لزم الأمر).

يقول موقع الهيئة إنه لا يجب عليك وضع أكياس الثلج أو الماء البارد على المنطقة، أو ممارسة الجنس أو ممارسة العادة السرية، أو شرب الكحول أو التدخين.

ولكن يمكن أن يكون هناك آثار جانبية إيجابية

يقول العلماء إن تناول الفياجرا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فحص الباحثون في “كليفلاند كلينك” في الولايات المتحدة البيانات الطبية لـ 7 ملايين أمريكي في السبعينيات من العمر، وتتبعوهم لمدة ست سنوات.

أظهرت النتائج أن البالغين الذين تناولوا السيلدينافيل، المكون الرئيسي في الحبة الزرقاء الصغيرة، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 69٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا الدواء.

يبدو أن السيلدينافيل، الذي يستخدم أيضًا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يعمل بشكل أفضل من عقارين يستخدمان حاليًا في التجارب البشرية ضد مرض الزهايمر.

واعترف الباحث الرئيسي الدكتور فيكسيونج تشينج بأن هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية لتأكيد ما إذا كان عقار الفياغرا يمكنه أن يعالج الزهايمر حقًا .

ما هي مدة فعالية الفياغرا؟

وفقًا لـموقع Healthline، تستمر الفياغرا في المتوسط ​​ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات. اعتمادًا على عدة عوامل بما في ذلك الجرعة والعمر والصحة العامة.

يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى خمس ساعات، وقد يتمكن الشخص من الانتصاب أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

كم مرة يمكنك تناول الفياغرا؟

أولئك الذين يتناولون السيلدينافيل لعلاج ضعف الانتصاب قد يكونون قادرين على تناول أقراص بجرعات مختلفة تتراوح من 25 – 100 ملغم.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية، فإن الجرعة المعتادة هي 50 ملغم – عند الحاجة – لا تزيد عن مرة واحدة يوميًا.

وينصح الموقع بأن يتم تناول الفياغرا قبل ممارسة الجنس بأربع ساعات.

ومع ذلك، يمكن تناول الفياغرا قبل 30 دقيقة إلى 4 ساعات قبل النشاط الجنسي .

والحد الأقصى لتكرار الجرعات الموصى به هو مرة واحدة في اليوم.