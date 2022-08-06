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فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. المتهمة بتصويره وتسريبه تكشف السبب وعلاقة مجوهرات الضحية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيديو نيرة أشرف في المشرحة.. المتهمة بتصويره وتسريبه تكشف السبب وعلاقة مجوهرات الضحية! watanserb.com
نيرة أشرف
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وطن- ادعت الممرضة التي قامت بتصوير فيديو نيرة أشرف في المشرحة، أنها قامت بذلك لتوثيق المصوغات التي ترتديها حتى لا تتم سرقتها في الزحام.

مجوهرات ومصوغات

واعترفت الممرضة الأولى، وهي المتهمة الرئيسية، للنيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها. موضحة أنها صورت جثمان طالبة المنصورة نيرة أشرف، والتي قُتلت ذبحاً على يد زميلها محمد عادل، بعد وصوله المستشفى خلال فحصه.

نيرة أشرف

وأشارت الممرضة إلى أنها أرادت فقط عرض التصوير على أخصائي الجراحة. مؤكدة أنها صورت الفيديو لحظة دخوله المستشفى ليس بغرض التشفي أو الترويج له أو التعدي على حرمة الموتى. ولكن لرصد المجوهرات التي ترتديها لإبعاد الشبهات أو اتهام الطاقم بسرقة أي متعلقات.

وقالت إنه لاحقاً طلبت اثنتان من زميلاتها المقطع فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.

من قام بنشره؟

وبحسب بيان النيابة العامة الذي نقلته صحيفة “القاهرة 24”، بسؤال المتهمة الأخرى قالت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها. ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.

أما المتهمة الأخيرة، فقد أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه.

هذا ولم تعترف أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير.

محمد عادل قاتل نيرة أشرف

وأشارت التحريات الأمنية إلى اضطلاع المتهمات الثلاثة بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي. مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة.

وتسبب تصرف الممرضات المتهمات سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير،  في تكدير الأمن العام

جثمان نيرة أشرف

هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وقتلت نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو الماضي، في جريمةٍ مروّعة هزّت الشارع المصري خاصةً والعربي بشكل عام.

نيرة أشرف

واثار تداول فيديو نيرة أشرف في المشرحة بعد قتلها، غضباً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل، الذين طالبوا بمحاسبة من سرّب ونشر المقطع المُسيء لحرمة المتوفية.

وظهرت الجثة  في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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