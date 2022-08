فيديو لـ رياض محرز يفاجىء “مشجعة مخلصة” في تكساس الأمريكية يشعل مواقع التواصل

وطن- نشر حساب فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي لكرة القدم، مقطع فيديو مثير يكشف عن زيارة 3 لاعبين من الفريق بينهم الجزائري رياض محرز لمشجعة وصفها بـ”ألمخلصة” للنادي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا للفيديو المنشور فإن اللاعبين الثلاثة الذين قاموا بزيارة المشجعةهم رياض محرز، وناثان أكي، وكيفين دي بروين.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر اللاعبون الثلاثة في منزل المشجعة قبل قدومها للمنزل لتتفاجأ بوجودهم فيه.

وأوضح الفريق أن اللاعبين حضروا المفاجأة لـ”أحد أعضاء نادي هيوستن سيتيزنس الرسمي لمشجعي مانشستر سيتي في هيوستن، تكساس”.

ونشر النادي الإنجليزي الفيديو في إطار إعلان ترويجي لشركة إلكترونيات، تعتبر شريكا رسميا للنادي.

A special surprise for a special fan! 🙌💙@Mahrez22, @NathanAke and @KevinDeBruyne surprise a member of the @HoustonCityzens 🇺🇸#ManCity | @MideaGlobal pic.twitter.com/0GmDxGd5vd

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2022