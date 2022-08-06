فيديو لـ رياض محرز يفاجىء “مشجعة مخلصة” في تكساس الأمريكية يشعل مواقع التواصل

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وطن- نشر حساب فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي لكرة القدم، مقطع فيديو مثير يكشف عن زيارة 3 لاعبين من الفريق بينهم الجزائري رياض محرز لمشجعة وصفها بـ”ألمخلصة” للنادي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا للفيديو المنشور فإن اللاعبين الثلاثة الذين قاموا بزيارة المشجعةهم رياض محرز، وناثان أكي، وكيفين دي بروين.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر اللاعبون الثلاثة في منزل المشجعة قبل قدومها للمنزل لتتفاجأ بوجودهم فيه.

وأوضح الفريق أن اللاعبين حضروا المفاجأة لـ”أحد أعضاء نادي هيوستن سيتيزنس الرسمي لمشجعي مانشستر سيتي في هيوستن، تكساس”.

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ونشر النادي الإنجليزي الفيديو في إطار إعلان ترويجي لشركة إلكترونيات، تعتبر شريكا رسميا للنادي.

أدوار استراتيجية في انتظار محرز

يشار إلى ان الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيحظى بأدوار استراتيجية متعددة مع الفريق خلال الموسم الجديد بعد التغييرات التي طرأت على تشكيلته.

واعتبر أدريان كلارك، لاعب أرسنال الإنجليزي الأسبق، أن السير على نهج رياض محرز سيكون السبيل الأمثل لتألق الثنائي النرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي جاك جريليش مع مانشستر سيتي.

وأعّد كلارك، الذي تحول لواحد من أبرز المُحللين في إنجلترا، تقريرا مُطولا للموقع الرسمي لـ”البريميرليج”، أوضح فيه وجود هامش تطور رهيب لكل من هالاند وجريليش، في ظل الرسم التكتيكي الجديد لمانشستر سيتي.

وأوضح المُحلل أن الثنائي السالف ذكره يجب أن يستلهم من الدولي الجزائري رياض محرز، الذي عانى الأمرين في موسمه الأول مع “السكاي بلوز”، ليتطور بشكل تدريجي ويُصبح الهداف الأول للفريق بعد مرور 3 سنوات من التحاقه بتشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وشدّد أدريان كلارك في نهاية المطاف على أن هالاند سيجد صعوبات في البداية، لأن الفريق تعود على اللعب برأس حربة “وهمي” في العامين الماضين.

وأكد المحلل الإنجليزي أن الأمور ستتغير بمرور الوقت، وسيتحول هالاند لـ”أجمل هدية” للاعبي الجناح في السيتي، وعلى رأسهم محرز وجريليش، لأنه يطلب الكرة في العمق بإستمرار مما سيجعل الثنائي قادرا على تقديم عدد كبير من التمريرات الحاسمة له.

يذكر أن مانشستر سيتي يبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد بالانتقال الى العاصمة لندن لمُلاقاة وست هام يونايتد.