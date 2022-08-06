طلاق آيتن عامر رسمياً.. هل جرأتها بهذا الفيديو هو السبب؟ (شاهد)

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وطن– تصدرت الفنانة المصرية آيتن عامر، محركات البحث بعد الكشف عن طلاقها رسمياً من مدير التصوير محمد عز العرب.

خلافات عائلية

ونقلت صحيفة “المصري اليوم”، عن مصدر مقرب من آيتن عامر أن الانفصال وقع بسبب خلافات عائلية وقعت بينهما منذ فترة، مؤكدا أن الطلاق وقع منذ مدة وليس اليوم.

ولم تفصح آيتن عامر أو محمد عز العرب حتى الآن رسمياً عن وقوع الطلاق وأسبابه. لكن الجمهور رجح أن تكون أغنية “توتا فروتا” التي طرحتها الفنانة مؤخرا هي السبب بسبب كلماتها الجريئة .

وتقول في مقطع منها”: أنا مزة وأوزة، أهزك هزة، عينيا بريئة ومستفزة”.

قفلت الباب

هذا وقد أعادت آيتن عامر نشر تغريدة قديمة عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، تعود لعام 2016، وقامت بتثبيتها.

وجاء في التغريدة : “٩٠٪ من الناس في العلاقات أول كلمة بتيجي على لسانهم بعد ما يسيبوا بعض”أنا قفلت الباب خلاص”.. ده حقيقي مش كدب بس بعدها بيهروا نفسهم فرجة من الشباك”.

وكتبت آيتن عامر في تغريدة سابقة: “أنا متأكد إن ده القرار الغلط، عرفت ازاي؟ منجذب ليه جداً وعايز أختاره”.

طلاق آيتن عامر

وسبق أن ردت آيتن على سؤال الفنان أمير كرارة، ببرنامج سهرانين، المذاع على قناة أون أي: ” لو حد جه وقالك جوزك اتجوز عليكي هتعملي ايه”. فأجابت :” عادي جدًا هطلب الطلاق و مش هعمل أي مشكلات، ودي حاجة بسيطة”.

وأكدت آيتن في نفس اللقاء أنها سيدة تحب البيت، و الجلوس بمفردها.

وتحدثت الفنانة عن موقف غريب بينها وبين عز، وقالت :” هو بيحب ينام على حرف السرير، وعشان كده قالي لازم الراجل هو اللي ينام على الحرف. عشان لو في حرام دخل البيت، على الرغم أنه بيعمل كده عشان يكون قريب للحمام”.

كما تحدث آيتن عن علاقتها بزوجها في أكثر من ظهور إعلامي.

وأكدت الفنانة أن محمد عز العرب يحاول إسعادها بكل الطرق، وقبل أن تتحدث عن ما ترفضه أو لتقبله يفهمها من نظرة عينها .

وحول ما تكرهه الفنانة في زوجها، أجابت أنها تكره عادة التدخين، مشيرة إلى أن عز العرب يحاول بكل الطرق الإقلاع عنه .

وكانت آيتن عامر قد تزوجت من عز العرب، قبل سبع سنوات، ورُزقت منه بطفلين.