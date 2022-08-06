السبت, أغسطس 6, 2022
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رياضة

ريال مدريد يجد بدلاء كريم بنزيما بقرار من أنشيلوتي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد يحدد بدائل كريم بنزيما بقرار من أنشيلوتي watanserb.com
ريال مدريد يحدد بدائل كريم بنزيما بقرار من أنشيلوتي
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وطن – كشف الصحفي الإسباني ماركوس رويز، عن خيارات نادي ريال مدريد كبديل عن النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما 35 عاماً، للموسم الجديد بعد قرار من المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي.

ريال مدريد وبديل كريم بنزيما

وقال الإسباني رويز الذي يعمل في صحيفة (آس) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد (الميرينغي)، لن يقوم بالتعاقد مع الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأردف رويز، ” المدير الفني لفريق ريال مدريد ماركو أنشيلوتي، يعتقد بأن الفريق لا يحتاج إلى مهاجم جديد. كما ووتم اختيار إيدين هازارد ورودريغو وأسينسيو كبدلاء عن كريم بنزيما قائد الفريق الملكي”.

الفوز بجميع الألقاب

وفي سياق آخر، قال المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الملكي الإسباني، في مقابلة صحفية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، ” لدينا بعض العيوب لدى فريقي مقارنة بفريق فرانكفورت، الذي بدأ الموسم مبكراً. لكننا سنلعب من أجل الفوز”.

كما وأردف أنشيلوتي، ” نتطلع إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف، وعلينا التركيز على المباريات المقبلة. هناك 6 ألقاب على المحك الموسم المقبل، ونريد التنافس والقتال عليها جميعاً”.

وسيتنافس نادي ريال مدريد الموسم الجديد، وهي 6 ألقاب محلية وقارية. وهي السوبر الأوروبي، والسوبر المحلي الإسباني والدوري وكأس ملك إسبانيا. إلى جانب بطولة كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كأس السوبر الأوروبي 

واستكمل مدرب ريال مدريد، ” فريق فرانكفورت قدم الشيء الرائع الموسم الماضي، كما وقدم لاعبوه المباريات المميزة. حيث أنهم تغلبوا داخل ملعب الكامب نو بأسلوب الهجوم المضاد مع تركيزه الكبير في الدفاع ونقل الكرة بسرعة عالية”.

كما وتابع، ” نحن مستعدون.. الفريق بالفعل في أفضل حالاته، وانضمام أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني يمثل الدعم القوي للفريق الملكي، ولدينا لاعبان جديدان من بين الأفضل في العالم في مركزهما على الصعيد البدني والفني”.

ومن المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، للمنافسة على بطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022. على أرض ملعب ( هلسنكي الأولمبي) في دولة فنلندا.

المصدروطن + ماركوس رويز + اليويفا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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