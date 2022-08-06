ريال مدريد يجد بدلاء كريم بنزيما بقرار من أنشيلوتي

- Advertisement -

وطن – كشف الصحفي الإسباني ماركوس رويز، عن خيارات نادي ريال مدريد كبديل عن النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما 35 عاماً، للموسم الجديد بعد قرار من المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي.

ريال مدريد وبديل كريم بنزيما

وقال الإسباني رويز الذي يعمل في صحيفة (آس) الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد (الميرينغي)، لن يقوم بالتعاقد مع الفرنسي بنزيما لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

🚨🚨 ماركوس رويز (AS) : النادي لن يتعاقد مع مهاجم، يعتقد أنشيلوتي أن فريقه لا يحتاج إلى مهاجم جديد وسيكون هازارد ورودريغو وأسينسيو بدلاء بنزيما. — Insider Real (@RMCFarab) August 3, 2022

وأردف رويز، ” المدير الفني لفريق ريال مدريد ماركو أنشيلوتي، يعتقد بأن الفريق لا يحتاج إلى مهاجم جديد. كما ووتم اختيار إيدين هازارد ورودريغو وأسينسيو كبدلاء عن كريم بنزيما قائد الفريق الملكي”.

الفوز بجميع الألقاب

وفي سياق آخر، قال المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الملكي الإسباني، في مقابلة صحفية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( اليويفا)، ” لدينا بعض العيوب لدى فريقي مقارنة بفريق فرانكفورت، الذي بدأ الموسم مبكراً. لكننا سنلعب من أجل الفوز”.

كما وأردف أنشيلوتي، ” نتطلع إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف، وعلينا التركيز على المباريات المقبلة. هناك 6 ألقاب على المحك الموسم المقبل، ونريد التنافس والقتال عليها جميعاً”.

وسيتنافس نادي ريال مدريد الموسم الجديد، وهي 6 ألقاب محلية وقارية. وهي السوبر الأوروبي، والسوبر المحلي الإسباني والدوري وكأس ملك إسبانيا. إلى جانب بطولة كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كأس السوبر الأوروبي

واستكمل مدرب ريال مدريد، ” فريق فرانكفورت قدم الشيء الرائع الموسم الماضي، كما وقدم لاعبوه المباريات المميزة. حيث أنهم تغلبوا داخل ملعب الكامب نو بأسلوب الهجوم المضاد مع تركيزه الكبير في الدفاع ونقل الكرة بسرعة عالية”.

كما وتابع، ” نحن مستعدون.. الفريق بالفعل في أفضل حالاته، وانضمام أنطونيو روديجر وأوريلين تشواميني يمثل الدعم القوي للفريق الملكي، ولدينا لاعبان جديدان من بين الأفضل في العالم في مركزهما على الصعيد البدني والفني”.

غلاف ماركا | أنشيلوتي : نُريد الالقاب الستة. – يرى الإيطالي، الذي يبحث عن كأس السوبر الرابع، أن مدريد مستعد، وفي أفضل حالاته على الرغم من عيب أنهم بدأو الإعداد بعد فرانكفورت. pic.twitter.com/6EcIo3Xh5L — Insider Real (@RMCFarab) August 4, 2022

ومن المقرر أن يخوض فريق ريال مدريد أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأربعاء، للمنافسة على بطولة كأس السوبر الأوروبي لعام 2022. على أرض ملعب ( هلسنكي الأولمبي) في دولة فنلندا.