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بعد القبلة ووصلات الغزل أمام الجميع.. حمو بيكا يكشف سر حب هيفاء وهبي له! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بعد القبلة ووصلات الغزل أمام الجميع.. حمو بيكا يكشف سر حب هيفاء وهبي له! (فيديو) watanserb.com
هيفاء وهبي وحمو بيكا
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وطن- أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مواقع التواصل الاجتماعي، بتصرفاتها مع مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا. وذلك في حفلها بالعلمين الجديدة.

حياة قلبي

حيث كان حمو بيكا ضمن الحضور. وسبق وحضر حفلها الذي أقيم في العام الماضي بالساحل الشمالي.

ونشر حمو بيكا فيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “انستجرام”، أظهر تقديم هيفاء أغنية “حياة قلبي” له وتتغزل به.

كما قامت هيفاء وهبي بتوجيه لبيكا على الهواء، وظهرت وهي تتحدث معه قبل أن تبدأ في الغناء.

 

النجمة الجميلة

وكتب حمو بيكا تعقيبا على الفيديو: “النجمة الجميلة هيفاء ونورتي مصر.”

وقال حمو بيكا في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “هيفاء وهبي اللي دعتني لحضور حفلها في الساحل الشمالي. وفضلت تطبطب عليا في الحفل”.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي

وعن سبب حبها له، قال بيكا: “هي بتحبني عشان أنا طيب ودايما بتدعمني وتشجعني أكمل في شغلي، وكل ما بتعمل حفلة بتطلب اني أحضرها، وبشكرها أنها فاكراني”.

وحول إمكانية تعاونه مع هيفاء في ديو جديد، قال مطرب المهرجانات إنه لا مانع لديه من تقديم أغنية معها، ولكن لم يتم التفكير في ذلك حاليًا.

محاصرة هيفاء وهبي

هذا وقد حاصر جمهور هيفاء سيارتها أثناء دخولها على المسرح، وظلت الفنانة داخلها لفترة طويلة حتى تمكن أفراد الأمن من إدخالها على المسرح.

وارتدت هيفاء في الحفل بجمبسوت أسود لامع، وبدأ الحفل قويا حيث احتشد الجمهور حول خشبة المسرح وسط هتافات وصيحات الإعجاب، بمجرد صعودها خشبة المسرح.

هيفاء وهبي

وأشعلت مؤدية “بوس الواوا”، وصلات رقص على أغانيها المميزة مثل “واحشني”،”ما تيجي نرقص” و”شاغلة كل الناس”.

أسعار تذاكر حفل هيفاء

يشار إلى أن أسعار تذاكر حفل هيفاء في العلمين الجديدة انقسمت إلى 4 فئات.

وكانت الفئة الأولى 950 جنيه للجلوس على البار، فيما يجلس أصحاب الفئة الثانية البالغة 2000 جنيه على طاولة عالية تتسع لـ4 أشخاص وحتى 10 أشخاص.

بينما تبلغ قيمة تذكرة الفئة الثالثة 2500 جنيه على طاولة مخصصة لـ6 أشخاص وحتى 10 أشخاص.

بينما يجلس الأشخاص في الصالة في تذاكر من فئة 4375 جنيه، وتتسع لـ8 حتى 12 شخصا.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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