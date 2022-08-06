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بملابس البحر.. هروب إسرائيليين وفزعهم من صواريخ المقاومة على شواطئ تل أبيب (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
هروب إسرائيليين من صواريخ المقاومة watanserb.com
هروب إسرائيليين من صواريخ المقاومة
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وطن- قصفت المقاومة الفلسطينية، السبت، عدة مناطق في تل أبيب والداخل المحتل، ردا على العدوان الذي أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين بينهم قيادي عسكري بارز في سرايا القدس.

هروب الإسرائيليين على شواطئ تل أبيب

واستهدفت الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة، شواطئ تل أبيب أيضا ما نشر الذعر بين المستوطنين ودفعهم للهروب بملابس البحر.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أصدرت بيانا أكدت فيه قصفها للأراضي المحتلة بأكثر من 100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع متداولة على حسابات عبرية بتويتر، لحظة هروب عدد كبير من المستوطنين المصطافين من شواطئ تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة على الشاطئ.

كما أظهرت صورا أخرى تجمعهم داخل ملاجئ بملابس البحر، بعد هروبهم من على الشاطئ.

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صواريخ سرايا القدس

وأعلنت سرايا القدس ـ الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي ـ، السبت، قصف مدن وأهداف إسرائيلية بـ60 صاورخًا.

وشمل هذا القصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وسديروت.

كما انطلقت رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، على وقع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة مودعين غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت “سرايا القدس” في بيانها “إنه في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير “تيسير الجعبري” وإخوانه الشهداء… سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ”.

وانطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال، فيما حاولت منظومة القبة الحديدية التصدي لها.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وفي مناطق تل أبيب وبيت يام وريشون لتسيون وحولون.

مقطع فيديو آخر منتشر وثق لحظات هروب مستوطنين في مدينة عسقلان إلى الملاجئ، بعد إطلاق عدة صواريخ على المدينة من قبل المقاومة الفلسطينية.

180 صاروخا للمقاومة وإصابة إسرائليين

ويشار إلى أنه أصيب 4 إسرائيليين بجروح، خلال فرارهم نحو الملاجئ، بعد دوي صافرات الإنذار.

وفي هذا السياق قالت “نجمة داود الحمراء”، إن “5 أشخاص قد أصيبوا من بينهم 4 بجروح طفيفة خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت جنوب، فيما أصيب خامس بحالة ذعر”.

وأطلقت المقاومة من قطاع غزة حتى الآن، أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل، معظمها على مستوطنات “غلاف غزة” المحاذية والقريبة من القطاع.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 12، بالإضافة إلى 84 مصابًا، مع استمرار عدوان إسرائيل على القطاع لليوم الثاني.

سرايا القدس تطلق عملية “وحدة الساحات” ردا على العدوان الإسرائيلي وتعلن قصف تل أبيب

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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