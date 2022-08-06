بملابس البحر.. هروب إسرائيليين وفزعهم من صواريخ المقاومة على شواطئ تل أبيب (فيديو)

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وطن- قصفت المقاومة الفلسطينية، السبت، عدة مناطق في تل أبيب والداخل المحتل، ردا على العدوان الذي أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين بينهم قيادي عسكري بارز في سرايا القدس.

هروب الإسرائيليين على شواطئ تل أبيب

واستهدفت الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة، شواطئ تل أبيب أيضا ما نشر الذعر بين المستوطنين ودفعهم للهروب بملابس البحر.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أصدرت بيانا أكدت فيه قصفها للأراضي المحتلة بأكثر من 100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع متداولة على حسابات عبرية بتويتر، لحظة هروب عدد كبير من المستوطنين المصطافين من شواطئ تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة على الشاطئ.

كما أظهرت صورا أخرى تجمعهم داخل ملاجئ بملابس البحر، بعد هروبهم من على الشاطئ.

📷 متابعة صفا| هروب المستوطنين من شواطئ "تل أبيب" بعد رشقات صاروخية من غزة نحو وسط فلسطين المحتلة pic.twitter.com/fYf1k2Y2cC — وكالة صفا (@SafaPs) August 6, 2022

صواريخ سرايا القدس

وأعلنت سرايا القدس ـ الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي ـ، السبت، قصف مدن وأهداف إسرائيلية بـ60 صاورخًا.

وشمل هذا القصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وسديروت.

كما انطلقت رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، على وقع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة مودعين غرب مدينة القدس المحتلة.

وقالت “سرايا القدس” في بيانها “إنه في إطار الرد الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير “تيسير الجعبري” وإخوانه الشهداء… سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 100 صاروخ”.

وانطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال، فيما حاولت منظومة القبة الحديدية التصدي لها.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وفي مناطق تل أبيب وبيت يام وريشون لتسيون وحولون.

لحظات هروب مستوطنين في مدينة #عسقلان إلى الملاجئ، بعد إطلاق عدة صواريخ على المدينة من قبل المقاومة الفلسطينية، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة pic.twitter.com/rIHbWc6z7i — أنا العربي – Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) August 6, 2022

مقطع فيديو آخر منتشر وثق لحظات هروب مستوطنين في مدينة عسقلان إلى الملاجئ، بعد إطلاق عدة صواريخ على المدينة من قبل المقاومة الفلسطينية.

180 صاروخا للمقاومة وإصابة إسرائليين

ويشار إلى أنه أصيب 4 إسرائيليين بجروح، خلال فرارهم نحو الملاجئ، بعد دوي صافرات الإنذار.

وفي هذا السياق قالت “نجمة داود الحمراء”، إن “5 أشخاص قد أصيبوا من بينهم 4 بجروح طفيفة خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت جنوب، فيما أصيب خامس بحالة ذعر”.

وأطلقت المقاومة من قطاع غزة حتى الآن، أكثر من 180 صاروخًا على إسرائيل، معظمها على مستوطنات “غلاف غزة” المحاذية والقريبة من القطاع.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 12، بالإضافة إلى 84 مصابًا، مع استمرار عدوان إسرائيل على القطاع لليوم الثاني.