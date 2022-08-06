برشلونة في حرج أمام الرأي العام بسبب عمولة وكيل ليفاندوفسكي

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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن عمولة وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وضعت نادي برشلونة في حرج أمام الرأي العام، بعد نجاح الأخير في إتمام صفقة التعاقد بنجاح في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقال موقع ( ذا أثلتيك) الإسباني، بأن بيني زهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي، سيتقاضى لوحده فقط مبلغ 10 ملايين يورو، بخلاف مبلغ الصفقة التي توصل إليها برشلونة لشراء اللاعب ب45 مليون يورو من ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني.

برشلونة وعمولة وكيل ليفاندوفسكي

وأضاف الموقع، ” برشلونة سيدفع 10 ملايين يورو لوكيل ليفاندوفسكي، لمساهمته في نجاح تلك الصفقة مع النادي الكتالوني، للحصول على خدمات اللاعب بصفقة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو آخرى كمكافأت مالية”.

حصل بيني زهافي، وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، على 10 ملايين يورو كعمولة من صفقة انتقال اللاعب من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الإسباني، ذلك بخلاف قيمة الصفقة البالغة 45 مليون يورو و5 ملايين إضافات بحسب موقع "ذا أتلتيك"#الشرق_رياضة #اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/XSJrEdihUi — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) August 3, 2022

كما ويستعد ليفاندوفسكي برفقة زملائه في فريق برشلونة، لخوض مباراة قوية أمام بوماس المكسيكي، الأحد، على كأس جوان غامبر على أرض ملعب ( الكامب نو).

أعلى من راتب ليفاندوفسكي

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن البولندي ليفاندوفسكي سيتلقى 9 ملايين يورو سنوياً، أي أن عمولة وكيله أعلى من راتبه.

كما وأردفت، ” العمولة التي يدفعها برشلونة، تأتي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي، والديون المتراكمة عليه. والتي تسببت في بيع أجزاء من ممتلكاته الخاصة والبث الفضائي للمباريات”.

وكان وكيل أعمال ليفاندوفسكي زهافي، نجح في تحقيق رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة هذا الصيف، والانتقال بعيداً عن نادي بايرن ميونخ ( العملاق البافاري)، ليتعاقد مع نادي البرسا الإسباني بعد مفاوضات وجدال للرحيل عن الأخير.

حصل وكيل ليفاندوفسكي بيني زهافي على10 مليون عمولة عندما وقع اللاعب لبرشلونة. – @TheAthletic pic.twitter.com/cyHHnAeQqE — VISCA FCB (@VISCAFCB13) August 3, 2022

ويشار إلى أن البولندي ليفاندوفسكي قد وقع مع نادي الكتالوني لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2025. بصفقة وصلت قيمتها 45 مليون يورو.