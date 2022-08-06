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رياضة

برشلونة في حرج أمام الرأي العام بسبب عمولة وكيل ليفاندوفسكي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يضع نفسه في حرج بسبب عمولة وكيل روبرت ليفاندوفسكي watanserb.com
برشلونة يضع نفسه في حرج بسبب عمولة وكيل روبرت ليفاندوفسكي
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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن عمولة وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وضعت نادي برشلونة في حرج أمام الرأي العام، بعد نجاح الأخير في إتمام صفقة التعاقد بنجاح في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وقال موقع ( ذا أثلتيك) الإسباني، بأن بيني زهافي وكيل روبرت ليفاندوفسكي، سيتقاضى لوحده فقط مبلغ 10 ملايين يورو، بخلاف مبلغ الصفقة التي توصل إليها برشلونة لشراء اللاعب ب45 مليون يورو من ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني.

برشلونة وعمولة وكيل ليفاندوفسكي

وأضاف الموقع، ” برشلونة سيدفع 10 ملايين يورو لوكيل ليفاندوفسكي، لمساهمته في نجاح تلك الصفقة مع النادي الكتالوني، للحصول على خدمات اللاعب بصفقة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو آخرى كمكافأت مالية”.

كما ويستعد ليفاندوفسكي برفقة زملائه في فريق برشلونة، لخوض مباراة قوية أمام بوماس المكسيكي، الأحد، على كأس جوان غامبر على أرض ملعب ( الكامب نو).

أعلى من راتب ليفاندوفسكي

وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن البولندي ليفاندوفسكي سيتلقى 9 ملايين يورو سنوياً، أي أن عمولة وكيله أعلى من راتبه.

كما وأردفت، ” العمولة التي يدفعها برشلونة، تأتي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي، والديون المتراكمة عليه. والتي تسببت في بيع أجزاء من ممتلكاته الخاصة والبث الفضائي للمباريات”.

وكان وكيل أعمال ليفاندوفسكي زهافي، نجح في تحقيق رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة هذا الصيف، والانتقال بعيداً عن نادي بايرن ميونخ ( العملاق البافاري)، ليتعاقد مع نادي البرسا الإسباني بعد مفاوضات وجدال للرحيل عن الأخير.

ويشار إلى أن البولندي ليفاندوفسكي قد وقع مع نادي الكتالوني لمدة 3 مواسم قادمة، أي حتى صيف 2025. بصفقة وصلت قيمتها 45 مليون يورو.

المصدروطن + ذا أثلتيك + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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