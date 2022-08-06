انتقال عمر السومة إلى الدوري القطري .. وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن – انتقل النجم السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، إلى الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، قادماً من صفوف أهلي جدة السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن نادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع العربي القطري للتوقيع مع السوري عمر السومة على سبيل الإعارة لموسم وحيد. أي حتى صيف 2023.

انتقال عمر السومة إلى الدوري القطري

وبينت الصحيفة، بأن هناك موافقة بين الأهلي السعودي والعربي القطري، للتعاقد مع اللاعب السومة في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، جاء ذلك بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) مع نهاية الموسم المنصرم.

وكان السوري عمر السومة الهداف التاريخي لنادي أهلي جدة السعودي، قد سجل 11 أهداف وصناعة ثلاثة أهداف آخرى في كافة البطولات المحلية الموسم الماضي.

🚨 مصادر beIN SPORTS تؤكد مغادرة السوري 🇸🇾 عمر السومة لمعسكر الأهلي @ALAHLI_FC 🇸🇦 تمهيدا لانضمامه إلى العربي @alarabi_club 🇶🇦 معارا حتى نهاية الموسم pic.twitter.com/myQT5Mwq8g — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 4, 2022

كما وخاض السومة خلال مشواره مع الأهلي السعودي، منذ قدومه عام 2014، نحو 192 هدفاً. وصناعة 30 تمريرة حاسمة لزملائه، خلال مشاركته في 240 مباراة في كافة المسابقات المختلفة مع قلعة الكؤوس.

بديل السومة

كما وارتبط اسم النجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، كخيار بديل عن رحيل السوري عمر السومة هذا الصيف. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية.

وكان هداف الأهلي السعودي السومة، قد حقق 4 ألقاب محلية مع قلعة الكؤوس. وهي لقب الدوري السعودي الممتاز، وكأس خادم الحرمين الشرفين، كما وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.

هداف الأهلي السعودي

كما ونال النجم السوري مع الأهلي السعودي، جائزة هداف الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم 3 مرات على التوالي. إلى جانب تحقيقه الإنجاز الفريد الذي تخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله 50 هدفاً في 45 مباراة كأسرع هداف في العالم.

وبحسب شبكة ( أوبتا) العالمية للإحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن اللاعب السومة قام بإحراز أبعد هدف في الدوري السعودي الممتاز داخل شباك منافسه التعاون في شهر يناير عام 2016، على بعد مسافة 36.2 متراً.

— في قصة دوِّنت بـ الذهب، في ثمان أعوام من التفرّد، والأولويات .. يُنهي الأسطورة عمر السومة مشواره مع النادي الأهلي. 2014 – 2022 🎬#شكرًا_عمر_السومة @omaralsomah#diarioAFC pic.twitter.com/t4Hn8J8Eyu — Diario Ahli (@diarioAFC) August 5, 2022

كما ويعد نادي الرائد، أكثر النوادي السعودية استقبالاً لأهداف السوري السومة، والتي وصلت إلى 20 هدفاً. بالإضافة إلى تسجيله 25 هدفاً في دوري أبطال آسيا بقميص أهلي جدة.

📊 -ارقام "عمر السومة" مع الأهلي بجميع البطولات: pic.twitter.com/lkEnXp0gIv — زوم الأهلي (@ALAHLIFM) August 5, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد السومة سينتهي مع الأهلي السعودي ( قلعة الكؤوس)، في صيف 2024.