السودان.. انخفاض سعر الدولار في منتصف التعاملات ومفاجآت في أسعار اليورو والإسترليني

- Advertisement -

وطن- سجل سعر الدولار في السودان اليوم السبت 6 أغسطس 2022 انخفاضا نسبيا في منتصف تعاملات البنوك وذلك وفقا لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

وسجل سعر الدولار في السودان في منتصف التعاملات 567 جنيها للشراء، و571.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم السبت في السودان 577.20 جنيه للشراء و581.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم السبت 684.63 جنيه للشراء و689.50 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.24 جنيه للشراء و150.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.49 جنيه للشراء و155.65 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.0027 جنيه للشراء و156.16 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

وسجل سعر الريال العماني في السودان اليوم السبت في منتصف التعاملات 1473.73 جنيه للشراء و1484.15 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم السبت 1504.37 جنيه للشراء، و1515.66 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1832.48 جنيه للشراء و1851.48 جنيها للبيع.

أسباب استمرار تدهور الجنيه السوداني

ويعيش السودان في ظل حالة الطوارئ منذ إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد أن تشاركا في حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في تصريحات صحفية له الشهر الماضي، إن الحكومة امتنعت عن طباعة النقود لتمويل العجز. وارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقا لرويترز.

لكن التضخم يعني أن الإنفاق زاد بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهيم أن الفاتورة الشهرية لأجور العاملين بالقطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح وواردات أخرى.

وحذر برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود إلا بعد تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة.

ويرى محللون أنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.