اعتقال موسى الخنيزي بطل قضية خاطفة الدمام لهذا السبب!

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وطن- كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن السلطات السعودية اعتقلت الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي موسى علي الخنيزي، بعد استدعائه للتحقيق في النيابة العامة في 23يونيو1محزيران الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها أنه قبل اعتقال موسى الخنيزي بعدة أيام، شن الجيش الالكتروني السعودي حملة تحريض على اعتقاله، تحت مزاعم إثارة “الفتنة الطائفية” بحسب تعبيرهم.

جاء ذلك عقب تداول فيديو له عبر مواقع التواصل يصرح فيه أن الشيعة كانوا مضطهدين ويُشتمون على منابر الجمعة، في حوار مع امرأة على موقع “تيك توك”.

وقال في الحوار نفسه الذي أجراه موسى مع تلك المرأة، أنه كان يكره الطائفة الشيعية بشدة بسبب ثقافة الكراهية الموجودة في منابر الجمعة.

وأكد ناشطون بأن سبب اعتقاله هو قوله بأن الشيعة مضطهدين في المملكة العربية السعودية.

سبب الاعتقال كلمتين "الشيعة مضطهدين"

مو معقوله المهلكة العظمى #موسى_الخنيزي https://t.co/7bkhF0sXGy — Anas Alghamdi أنس الغامدي (@Anas_ghana) August 6, 2022

يشار إلى أن موسى الخنيزي من الشخصيات المشهورة في السعودية، كما تسعى مؤسسة إعلامية منذ أكثر من عام لإنتاج مسلسل درامي عن قصته.

تفاصيل قضية خاطفة الدمام

وتعود القصة إلى العام 2020 حين كانت امرأة اسمها “مريم” تحاول استخراج بطاقة هوية لشاب تدعي أنه أبنها (موسى)، دونما حيازتها للأوراق الرسمية التي تثبت ولادته ونسبه.

وأثارت القضية شكوك الموظف، ما دفعه لإبلاغ الجهات الأمنية، وبعد التحقيق وإجراء الفحوصات الطبية، اتضح أنها كانت قد خطفته من المستشفى عند ولادته من حضن والدته الحقيقة، من خلال التنكر بزي ممرضة.

ومع مزيد من التحقيقات، أتضح كذلك أن “مريم” – التي عُرفت بعد ذلك باسم خاطفة الدمام – كانت قد خطفت طفلين أيضا قبل حوالي عشرين، ويعيشون معها كما لو كانوا أبنائها، بالإضافة إلى موسى.

عائلته تتبع المذهب الشيعي

أكسبت هذه القصة – الدرامية – موسى الخنيزي شهرة سريعة بعد رجوعه إلى أهله الحقيقيين عُقب 21 عاما على اختطافه. على الرغم أنه كان يعيش في مدينة الدمام التي تبعد عن محافظة القطيف حوالي20 كيلو متر، حيث تسكن أسرته الحقيقية هناك، إلا أنه ترعرع في كنف خاطفته على اتباع المذهب السني، على خلاف عائلته الحقيقية التي تنتمي للمذهب الشيعي.