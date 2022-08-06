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اعتقال موسى الخنيزي بطل قضية خاطفة الدمام لهذا السبب!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
موسى الخنيزي watanserb.com
موسى الخنيزي
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وطن- كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن السلطات السعودية اعتقلت الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي موسى علي الخنيزي، بعد استدعائه للتحقيق في النيابة العامة في 23يونيو1محزيران الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها أنه قبل اعتقال موسى الخنيزي بعدة أيام، شن الجيش الالكتروني السعودي حملة تحريض على اعتقاله، تحت مزاعم إثارة “الفتنة الطائفية” بحسب تعبيرهم.

جاء ذلك عقب تداول فيديو له عبر مواقع التواصل يصرح فيه أن الشيعة كانوا مضطهدين ويُشتمون على منابر الجمعة، في حوار مع امرأة على موقع “تيك توك”.

وقال في الحوار نفسه الذي أجراه موسى مع تلك المرأة، أنه كان يكره الطائفة الشيعية بشدة بسبب ثقافة الكراهية الموجودة في منابر الجمعة.

وأكد ناشطون بأن سبب اعتقاله هو قوله بأن الشيعة مضطهدين في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن موسى الخنيزي من الشخصيات المشهورة في السعودية، كما تسعى مؤسسة إعلامية منذ أكثر من عام لإنتاج مسلسل درامي عن قصته.

تفاصيل قضية خاطفة الدمام

وتعود القصة إلى العام 2020 حين كانت امرأة اسمها “مريم” تحاول استخراج بطاقة هوية لشاب تدعي أنه أبنها (موسى)، دونما حيازتها للأوراق الرسمية التي تثبت ولادته ونسبه.

وأثارت القضية شكوك الموظف، ما دفعه لإبلاغ الجهات الأمنية، وبعد التحقيق وإجراء الفحوصات الطبية، اتضح أنها كانت قد خطفته من المستشفى عند ولادته من حضن والدته الحقيقة، من خلال التنكر بزي ممرضة.

ومع مزيد من التحقيقات، أتضح كذلك أن “مريم” – التي عُرفت بعد ذلك باسم خاطفة الدمام – كانت قد خطفت طفلين أيضا قبل حوالي عشرين، ويعيشون معها كما لو كانوا أبنائها، بالإضافة إلى موسى.

عائلته تتبع المذهب الشيعي

أكسبت هذه القصة – الدرامية – موسى الخنيزي شهرة سريعة بعد رجوعه إلى أهله الحقيقيين عُقب 21 عاما على اختطافه. على الرغم أنه كان يعيش في مدينة الدمام التي تبعد عن محافظة القطيف حوالي20 كيلو متر، حيث تسكن أسرته الحقيقية هناك، إلا أنه ترعرع في كنف خاطفته على اتباع المذهب السني، على خلاف عائلته الحقيقية التي تنتمي للمذهب الشيعي.

هل هو حدث للتغطيّة على أمر قادم؟ .. الأمن السعودي يُصفّي شخصين في الدمام بعملية خاطفة!

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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