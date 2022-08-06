آمال ماهر تتحدث عن نجلها عُمر لأول مرة وتكشف وزنها وطولها

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وطن– فتحت الفنانة المصرية آمال ماهر، الباب لأسئلة جمهورها بصدر رحب، عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وتحدثت عن نجلها الوحيد عُمر.

كل حاجة في حياتي

حيث جاء في أحد الأسئلة: “هو عمر عنده كم سنة؟ ولما كبر بقيتي تحسي إنه راجلك ومسؤول عنك؟”.

وأجابت آمال : “عمر عنده 18، وأنا خلفته وعندي 18، وطبعًا بحس إنه كل حاجة في حياتي”.

وكانت آمال قد شاركت صورة لابنها عمر، في أول ظهور له على السوشال ميديا.

وظهر “عمر” نجل آمال ماهر، وهو يحملها “كطفلة” بين يديه، فيما كانت الفنانة ترتدي فستاناً أبيض اللون. بينما علّقت على الصورة بالقول: “كل حاجة في حياتي”.

و”عمر” نجل آمال ماهر من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، وعمره الآن 18 عاماً.

حالة نادرة

كما كشفت آمال من خلال إجابتها على الأسئلة عن اسم ألبومها الجديد والذي اختارت له “حالة نادرة”.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تتولى إنتاج الألبوم عن طريق شركتها.

وكانت آمال صريحة مع جمهورها بشأن وزنها وطولها، وقالت: “طولي 176 ووزني 64”.

وتلقت الفنانة طلبات لإحياء حفلات في مصر والكويت، وأجابت بالترحيب الحار بالفكرة.

كما طلب منها أحد متابعيها أن تحيي حفلا في كفر الشيخ بمصر. وأكدت آمال أنها تتمنى ذلك لأنها بلد والدها وتحديداً “فوّه”.

حفل آمال ماهر في العلمين

وأحيت آمال ماهر الجمعة الماضية حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

مفاجأة مبهرة وكبيرة من فريق عمل #امال_ماهر والاحتفال بنجاح حفلها pic.twitter.com/qPlibMOkv2 — Hani Azab (@Haniazab3) July 30, 2022

وبدأت آمال حفلها وأنهته بأغنية “طوبة فوق طوبة”، مع تفاعل كبير من الجمهور، الذين استقبلوها بالزغاريد، وأعلام مصر.

كما قدمت الفنانة باقة كبيرة من أغانيها القديمة والحديثة.

وشهد حفل آمال حالات اغماء بسبب الازدحام الشديد، كما شهد الحفل حضور شخصيات عامة ومسؤولين ووزراء وعدد كبير من الفنانين.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة حدوث أزمة دبلوماسية كبيرة بين مصر والسعودية، كادت أن تتطور لولا تدخل قيادات عليا. وذلك بسبب رفض النظام المصري لمطالب تركي آل الشيخ، وضغوطه لمنع إقامة حفلة آمال ماهر.