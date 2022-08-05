موقع بريطاني ينشر تقريرا صادما عن علاقة “ابن راشد” ببناته والأميرة “هيا” وطرد ملكة بريطانيا له

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وطن- نشر موقع “إكسبريس” البريطاني تقريرا مطولا تحدث فيه عن هروب النساء “الاميرات” من حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الموقع البريطاني إنه على مدى 22 عامًا، شهدت دبي محاولة ثلاث أميرات للهروب من قيودها وحاكمها الشيخ محمد بن راشد، مشيرا إلى انتصار طليقته الهاربة الأميرة هيا بنت الحسين عليه.

وأوضح الموقع أنه في وقت سابق من هذا العام، انتصرت الأميرة هيا على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معركة قانونية من أجل مسؤولية أطفالهم، مشيرا إلى أن الطلاق بين الشيخ محمد بن راشد – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء – والأميرة هيا بنت الحسين، الصغرى بين زوجاته الست، من أبرز حالات الانفصال في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن ذروتها بلغت ذروتها عندما أمرت المحكمة الشيخ بدفع تسوية قياسية قدرها 554 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

بت المحكمة في قضية الطلاق

وأشار الموقع إلى أنه في مارس / آذار الماضي، انتهى فصل آخر من إجراءاتهم القانونية حيث حُرم حاكم دبي من المسؤولية القانونية عن طفليه من الأميرة هيا، حيث أصبحت تتحمل الآن المسؤولية الوحيدة عن ابني الزوجين – الجليلة البالغة من العمر 14 عامًا وزايد البالغ من العمر 10 سنوات – في ضوء تاريخ الشيخ في السلوك المسيء تجاه هيا.

فرار الأميرة هيا بنت الحسين

وواصل الموقع سرد القصة مشيرا إلى انه بالعودة إلى عام 2019، فرت هيا – الأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن البالغة من العمر 48 عامًا – من دبي إلى لندن مع أطفالها بعد أن علم الشيخ بعلاقتها مع حارسها الشخصي البريطاني.

وقال الموقع إنه سرعان ما استأجرت الأميرة هيا محاميها ، فيونا شاكلتون ، التي مثلت الأمير تشارلز في طلاقه عام 1996 من ديانا ، أميرة ويلز ، وتقدم بطلب الطلاق وقدمت التماساً إلى المحكمة البريطانية العليا لمنحها أمر حماية الزواج القسري (الذي يسمح لها لمنع ابنتها من العودة إلى دبي ، حيث تنتشر الزيجات المرتبة) وأمرًا بعدم التحرش يهدف إلى منع “المضايقات” من قبل زوجها المنفصل عنها.

سبب انفصال الأميرة هيا عن محمد بن راشد

ووفقا للموقع، فقد بدأ انتشار التكهنات حول سبب انفصال الزوجين – من تقارير عن علاقة الأميرة مع حارسها الشخصي إلى اتهامات بشروط لا تطاق فرضها الأمير في قصوره.

ولفت إلى أنه في حديثها إلى بودكاست The Guardian’s Today in Focus في سبتمبر 2019 ، أوردت الصحفية علا سالم تفاصيل مشهد المحكمة أثناء إجراءات الطلاق وناقشت السبب المحتمل وراء هروب هيا.

ووصفت الشيخ محمد بأنه حاكم “محبوب” وأشارت إلى طرقه “الحديثة” و “التقدمية”.

قالت السيدة سالم: “الرواية هي أنها [الأميرة هيا] ظلمته [الشيخ محمد] ولذا اضطرت للرحيل.

ومع ذلك ، فقد سمع وانتشر على نطاق واسع أنها علمت ببعض التفاصيل الصادمة – عن الشيخة لطيفة ، وهي إحدى بنات الشيخ محمد ، وكيف عوملت – مما جعلها خائفة على حياتها وحياة أطفالها.

وأكد الموقع على أن الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم ، إحدى بنات الشيخ ، حاولت الفرار مرتين.

فرار الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد

وفي عام 2002 ، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط ، حاولت لطيفة عبور الحدود إلى عمان خلال رحلة استكشافية ، وفي فبراير 2018 شرعت في مهمة شبه مستحيلة للهروب ، والتي تضمنت العبور إلى عُمان في سيارة ، ثم المتابعة عبر زورق قابل للنفخ وزلاجات نفاثة ويخت اسمه نوسترومو.

وأوضحت سالم: “سمعنا عنها لأول مرة بعد أن حاولت مهمة شبه مستحيلة محاولة هروب”.

وكانت لطيفة برفقة صديقة ومدربة أثناء توجههما “نحو الهند ، حيث كانت تأمل في النهاية في طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة”.

وتابعت سالم: “بينما كانت قادرة على تجاوز كل هذه العقبات والوصول إلى اليخت بالفعل ، تم الاستيلاء على اليخت وإعادتها إلى دبي بينما تم القبض على آخرين على متن القارب”.

وكانت لطيفة ذات يوم مستخدمة متعطشة لوسائل التواصل الاجتماعي ، حددت طريقة هروبها في مقطع فيديو وكشفت سبب رغبتها في الهروب.

وقالت سالم: “تتحدث عن معاملتها في القصر – افتقارها للحرية ، قلة الاختيار ، التعرض للتعذيب”.

وزُعم أن لطيفة سُجنت لمدة ثلاث سنوات ، بعد أن حاولت الفرار قبل ذلك بسنوات قليلة.

وأكد الفيديو أيضًا محاولة سابقة للهروب نفذتها الشيخة شمسة بنت محمد آل مكتوم ، شقيقة لطيفة الكبرى ، التي كانت أول أميرة حاولت الفرار.

فرار شمسة بنت محمد بن راشد

وأشار الموقع إلى أنه في صيف عام 2000 ، كانت شمسة تقضي إجازة عائلية في المملكة المتحدة وفي محاولة للهروب من قيود حياتها في دبي ، فرت من عائلتها ومكثت مع أصدقائها في لندن.

ومع ذلك ، بعد بضعة أسابيع ، تم اختطاف شمسة بالقوة من شوارع كامبريدج وإعادتها إلى دبي على متن طائرة خاصة.

وبحسب الموقع تدرك السيدة سالم أنه وفقًا لمقطع فيديو لطيفة ، فإن شمسة في “نوع من الحبس الانفرادي في القصر مع وجود طبيب نفسي ويعطى الدواء” ، معترفةً بأن هذا مزعوم وقد لا يتم تأكيده أبدًا.

ولم تظهر شمسة على الملأ منذ القبض عليها في أغسطس آب 2000.

وتم إصدار الفيديو في عام 2018 ، ومنذ ذلك الحين ، لم يظهر سوى القليل من المعلومات حول مكان وجود لطيفة.

ولم تُشاهد علنًا لمدة تسعة أشهر ، حيث أشارت التقارير إلى أنها سُجنت داخل قصر زعبيل وظلت مطيعة مع المخدرات.

محاولة لنفي الإشاعات

ووسط الدعوات إلى “إثبات الحياة” من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ، سمح الشيخ محمد لماري روبنسون ، رئيسة أيرلندا السابقة وصديقة الأميرة هيا ، بقضاء بعض الوقت مع لطيفة في ديسمبر 2018 في قصر زعبيل ، على الرغم من وجود الآخرين فقط.

وقالت سالم: “نحن نعلم أن هناك صلة بينهما – كلاهما يعمل في الأمم المتحدة ، وعاشت (الأميرة هيا) في أيرلندا لسنوات عديدة وعرف كل منهما الآخر لسنوات عديدة.

“تم نشر الصور لتظهر للعالم أن لطيفة على قيد الحياة وبصحة جيدة”.

ومع ذلك ، تصف سالم الشيخة لطيفة بأنها تبدو “في حالة ذهول شديد” ، حيث يقول الناس الذين يعرفونها إنها “لا تشبه نفسها”.

غموض حديث الأميرة هيا عن الشيخة لطيفة سابقا

كانت الأميرة هيا نفسها غامضة ومراوغة عند إجراء مقابلة معها حول الحلقة على راديو RTE الأيرلندي بعد شهر.

في كانون الثاني (يناير) 2018 ، وصفت هروب لطيفة بأنها “مسألة عائلية خاصة ، ولا أريد أن أتعمق أكثر في ذلك ، من أجل حماية لطيفة نفسها ولضمان عدم استخدام أي شخص آخر لها. إنها شابة ضعيفة “.

لكن في الأشهر التي سبقت هروبها ، ورد أن هيا انزعجت مما علمته عن سجن لطيفة.

وقال الموقع إنها فرت حتماً إلى المملكة المتحدة وعاشت حياة منعزلة لعدة أشهر ، قبل أن تتوصل إلى تسوية بشأن الطلاق ، ومؤخراً ظهرت منتصرة في معركة قانونية حول المسؤولية عنها وأبناء الشيخ محمد.

وفي المحكمة ، قالت هيا إن سلوك زوجها التهديد ، مقترنًا بالاكتشافات التي توصلت إليها بشأن المعاملة الوحشية لشمسة ولطيفة بعد محاولتهما للفرار ، دفعها إلى الفرار.

في غضون ذلك ، شهدت قصة لطيفة تطورًا مفاجئًا في ربيع عام 2021 ، عندما ظهرت صورة للشيخة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الصورة لطيفة وهي جالسة في مول الإمارات الفاخر بدبي مع امرأتين على ما يبدو في حالة معنوية جيدة ، مع تسمية توضيحية تقول: “أمسية جميلة في وزارة التربية مع الأصدقاء”.

ورحب كينيث روث ، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش ، بالصورة باعتبارها “دليل على الحياة” ، لكنه قال إنها لا تثبت شيئًا عن “ظروف احتجازها أو حريتها”.

أما بالنسبة للشيخ محمد بن راشد -بحسب الموقع- فيبدو أن الفضيحة شوهت صورته بشكل دائم في الخارج.

واختتم الموقع بالحديث عن أن الملكة إليزابيث الثانية طردت في أكتوبر/تشرين أول الماضي حاكم دبي من رويال بوكس في أسكوت – وهو مكان مألوف له لسنوات عديدة.