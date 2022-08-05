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حياتنا

مأساة سيدة سورية في الكويت بعد استدراج طفليها واغتصابهما!

التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى هوية المعتدي

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
استدراج طفلين شقيقين في الكويت واغتصابهما watanserb.com
تم استدراج الطفلين الشقيقين واغتصابهما من قبل ذئب بشري
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وطن – أقدم “ذئب بشري” في الكويت على استدراج طفلين شقيقين لم يتجاوزا 12 عاماً من العمر، من أمام منزلهما أثناء لعبهما ليلا إلى مكان غير مأهول، واغتصابهما.

وتقدمت سيدة من الجنسية السورية، ببلاغ لمركز شرطة الجهراء برفقة طفليها، الأول يبلغ من العمر 12 عاما والثاني يبلغ من العمر 11 عاما.وفق مصدر أمني كويتي

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، عن المصدر قوله، إن السيدة ”أبلغت عن تعرض طفليها لاعتداء من قبل مجهول، وذلك في ساعة متأخرة من الليل“.

وذركت أن ”المعتدي استدرج الطفلين من أمام منزلهما أثناء لعبهما ليلا إلى مكان غير مأهول، ليقوم بالاعتداء عليهما“.

وأحيل الطفلان إلى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء الذي تعرضا له.

وتم تصنيف القضية ”كهتك عرض قاصر بالإكراه“، وفق المصدر ذاته.

وبين أن ”التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى هوية المعتدي. فيما لم يتم التعرف على الوسيلة التي تمكن من خلالها باستدراج الطفلين إلى مكان غير مأهول وتنفيذ جريمته“.

 

المصدرالأنباء - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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