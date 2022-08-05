مأساة سيدة سورية في الكويت بعد استدراج طفليها واغتصابهما!

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وطن – أقدم “ذئب بشري” في الكويت على استدراج طفلين شقيقين لم يتجاوزا 12 عاماً من العمر، من أمام منزلهما أثناء لعبهما ليلا إلى مكان غير مأهول، واغتصابهما.

وتقدمت سيدة من الجنسية السورية، ببلاغ لمركز شرطة الجهراء برفقة طفليها، الأول يبلغ من العمر 12 عاما والثاني يبلغ من العمر 11 عاما.وفق مصدر أمني كويتي

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية، عن المصدر قوله، إن السيدة ”أبلغت عن تعرض طفليها لاعتداء من قبل مجهول، وذلك في ساعة متأخرة من الليل“.

وذركت أن ”المعتدي استدرج الطفلين من أمام منزلهما أثناء لعبهما ليلا إلى مكان غير مأهول، ليقوم بالاعتداء عليهما“.

وأحيل الطفلان إلى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء الذي تعرضا له.

وتم تصنيف القضية ”كهتك عرض قاصر بالإكراه“، وفق المصدر ذاته.

وبين أن ”التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى هوية المعتدي. فيما لم يتم التعرف على الوسيلة التي تمكن من خلالها باستدراج الطفلين إلى مكان غير مأهول وتنفيذ جريمته“.