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ليليان شعيتو.. فيديو مؤثر لأول لقاء لطفل لبناني بوالدته في المستشفى منذ انفجار بيروت

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ليليان شعيتو watanserb.com
ليليان شعيتو
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وطن- نشرت وكالة “رويترز” تفاصيل قصة مؤثرة لأم لبنانية لم تتمكن من رؤية طفلها منذ عامين، والتي بقيت طريحة الفراش منذ إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن الأم اللبنانية ليليان شعيتو، العالقة في المستشفى منذ انفجار بيروت قبل عامين، تمكنت من رؤية ابنها لأول مرة يوم الخميس بعد حكم قضائي في نزاع عائلي مطول مع زوجها.

لم تغادر شعيتو المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت منذ 4 آب / أغسطس 2020 ، عندما أصيبت برضوض ونزيف بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت ، الناجم عن مواد كيميائية مخزنة بشكل غير صحيح.

وبحسب الوكالة، فقد أصيبت “شعيتو” بأضرار بالغة في قشرة دماغها الأمامية والتي تركتها مشلولة في الغالب وغير قادرة على الكلام.

وقالت اثنتان من شقيقاتها الأربع لرويترز إن زوجها حسن علي حدروج منعها من رؤية ابنهما علي البالغ من العمر الآن عامين أثناء إقامتها في المستشفى، حيث تقدمت عائلة ليليان في 2020 بشكوى إلى السلطات الدينية الشيعية تسعى لإجبار حدروج على السماح للطفل بزيارة والدته المصابة.

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محامي الزوج يبرر منع ابنه من زيارة المستشفى

من جانبه، قال إقبال شعيب ، محامي حدرج ، إن الأب منع طفله من زيارة المستشفى لأنه كان “خائفا” من السماح للصبي برؤية والدته في مثل هذه الحالة، مؤكدا على انهما لا يزالان متزوجان.
ويوم الخميس ، زار الطفل علي والدته ليليان في المستشفى لأول مرة بعد أمر من محكمة شيعية في لبنان ، حيث يتم تحديد الشؤون الشخصية بما في ذلك حضانة الأطفال من قبل المحاكم المتعلقة بطائفة الفرد.

محكمة شيعية تقر للطفل بزيارة أسبوعية لوالدته

وقالت نوال شعيتو شقيقة ليليان “أصدرت المحكمة حكما نهائيا يوم الأربعاء يقضي بزيارات أسبوعية والتقى والدنا ومحامينا مع المفتي أحمد قبلان صباح اليوم”.

وأظهرت صورة شاركتها العائلة ليليان في سريرها بالمستشفى ، وهي تمد يدها اليسرى إلى صبي ذي شعر مجعد يرتدي قميصًا أسود حددته الأسرة على أنه علي البالغ من العمر عامين.

وقالت نوال لرويترز “لم ترفع عينيها عنه لثانية واحدة.” وأعربت عن أملها في أن تعزز الزيارات معنويات ليليان وتسرع من تعافيها.

ولفتت إلى أنه في تموز (يوليو) ، نطقت ليليان بأول كلمة لها منذ ما يقرب من عامين – “ماما” – فهم أشقاؤها أنها صرخة لعلي.

وقالت شقيقاتها لرويترز في وقت سابق إن ليليان تمثل “معاناة” الأزمات المتعددة في لبنان: الانفجار المدمر وعواقبه على الأسر المكلومة ، والنضال اليومي للعديد من المواطنين للبقاء على قيد الحياة مع انهيار اقتصاد البلاد.

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المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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