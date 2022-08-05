لا خطوط حمراء..اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس والجهاد الإسلامي تعلن النفير للرد على العدوان

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وطن- مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “الفجر الصادق” في قطاع غزة واستهداف قيادات “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكدت مصادر إعلامية عن استهداف الاحتلال لثلاثة قيادات عسكرية من الجهاد الإسلامي.

وأكدت المصادر الإعلامية الفلسطينية استشهد 3 من سرايا القدس حتى الآن بينهم القيادي البارز تيسير الجعبري، وآخر مسؤول عن وحدات الرصد شمال قطاع غزة.

3 شهداء من سرايا القدس حتى الآن بينهم القيادي البارز تيسير الجعبري، وآخر مسؤول عن وحدات الرصد شمال قطاع غزة pic.twitter.com/7b3JggEU79 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 5, 2022

ونشرت حسابات صورا للشهيد تيسير الجعبري لحظة وصوله للمستشفى، وسط استعدادات جارية في صفوف المقاومة للرد على اعتداء الاحتلال على القطاع.

الشهيد القائد pic.twitter.com/LlKm4ueUjo — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) August 5, 2022

لا خطوط حمراء

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إنه “لا خطوط حمراء لهذه المعركة وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة”.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة إن “هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة”.

ولفت النخالة في حوار خاص مع الميادين إنّ “اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي”، مضيفاً “نحن ذاهبون ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين”.

وأوضح النخالة أنّ “على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الاسلامي ولا توقف ولا وساطات”.

وتابع النخالة: نحن في اختبار حقيقي أمام هذا العدوان وعلى الشعب أن يثبت قدرته على المواجهة.

كما أكّد النخالة أنّ سرايا القدس ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوان.

وتوجه النخالة بالقول “رسالتي لكل المقاومين في فلسطين أن علينا أن نقاتل على قلب رجل واحد”، مشدداً على أنّ العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة.

ووفق النخالة، فإنّ “لا خطوط حمراء لهذه المعركة وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة”.

وأضاف النخالة “إلى كل مقاتلي سرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع ولن نتردد وهو أمر ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة”.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: هذا يوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة.#فلسطين #غزة pic.twitter.com/jqoLhhGSzp — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 5, 2022

حماس تؤكد على تدفيع الاحتلال ثمن العدوان

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن العدو الإسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وأكد برهوم أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

وشدد برهوم أن المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، داعيا كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين.