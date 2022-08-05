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لا خطوط حمراء..اغتيال 3 من قيادات سرايا القدس والجهاد الإسلامي تعلن النفير للرد على العدوان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اغتيال قيادات سرايا القدس watanserb.com
اغتيال قيادات سرايا القدس
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وطن- مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “الفجر الصادق” في قطاع غزة واستهداف قيادات “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أكدت مصادر إعلامية عن استهداف الاحتلال لثلاثة قيادات عسكرية من الجهاد الإسلامي.

وأكدت المصادر الإعلامية الفلسطينية استشهد 3 من سرايا القدس حتى الآن بينهم القيادي البارز تيسير الجعبري، وآخر مسؤول عن وحدات الرصد شمال قطاع غزة.

ونشرت حسابات صورا للشهيد تيسير الجعبري لحظة وصوله للمستشفى، وسط استعدادات جارية في صفوف المقاومة للرد على اعتداء الاحتلال على القطاع.

لا خطوط حمراء

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إنه “لا خطوط حمراء لهذه المعركة وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة”.
وقال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة إن “هذا اليوم للنصر وعلى العدو أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة”.

ولفت النخالة في حوار خاص مع الميادين إنّ “اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي”، مضيفاً “نحن ذاهبون ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين”.

وأوضح النخالة أنّ “على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الاسلامي ولا توقف ولا وساطات”.

وتابع النخالة: نحن في اختبار حقيقي أمام هذا العدوان وعلى الشعب أن يثبت قدرته على المواجهة.

كما أكّد النخالة أنّ سرايا القدس ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوان.

وتوجه النخالة بالقول “رسالتي لكل المقاومين في فلسطين أن علينا أن نقاتل على قلب رجل واحد”، مشدداً على أنّ العدو الذي بدأ العدوان أن يتحمل المسؤولية كاملة.

ووفق النخالة، فإنّ “لا خطوط حمراء لهذه المعركة وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة”.

وأضاف النخالة “إلى كل مقاتلي سرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع ولن نتردد وهو أمر ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة”.

حماس تؤكد على تدفيع الاحتلال ثمن العدوان

من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن العدو الإسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وأكد برهوم أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

وشدد برهوم أن المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، داعيا كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين.

بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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