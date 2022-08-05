الرئيسيةالهدهدكانوا يقصدون سلطنة عمان.. السعودية تمنع جرحى من عبور أراضيها إلى اليمن(شاهد)
الهدهد

كانوا يقصدون سلطنة عمان.. السعودية تمنع جرحى من عبور أراضيها إلى اليمن(شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السعودية تمنع جرحى watanserb.com
السعودية تمنع جرحى
- Advertisement -

وطن- كشفت مصادر يمنية بأن السعودية منعت عدد من الجرحى ومبتوري الأطراف من المرور عبر أراضيها إلى مأرب للمرور إلى سلطنة عمان .

ونشر الكاتب الصحفي اليمني وريس تحرير موقع “هن عدن” أنيس منصور، عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو للجرحى وهم على متن زورق أثناء توجههم إلى سلطنة عمان عن طريق التهريب.

وعلق “منصور” على الفيديو قائلا:”كمية الوجع كبير في تفاصيل قصة تهريب معاقين وجرحى فوق قارب من السعودية للعلاج في سلطنة عمان عشرين ساعة في البحر يقضيها هؤلاء الجرحى في قارب ومخاطرة بعد رفض السعودية تسفيرهم والسماح بعودتهم عبر الوديعة”.

مصدر يمني يكف تفاصيل ما حدث

من جانبه، قال مصدر يمني مطلع، أن 20 من أبناء محافظة حجة الحدودية مع السعودية، من مبتوري الأطراف منعتهم سلطات الرياض من الانتقال عبر أراضيها إلى مأرب، وذلك للسفر بعدها إلى مركز الأطراف في سلطنة عمان.

وكان المفترض أن يسافر الجرحى إلى مأرب عبر الحدود مع السعودية، للانضمام إلى دفعة من الجرحى في مأرب، قبل أن يسافروا إلى المركز العربي للأطراف الصناعية في عمان، التابع لمؤسسة الشيخ، “حمود المخلافي”، قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز.

إلا أن المصدر أشار في تصريحات لموقع “عربي21” إلى أن السلطات السعودية رفضت السماح لهم بالعبور عبر أراضيها، مما اضطرهم إلى أن يسلكوا طريقا آخر بحرا، رغم خطورة ذلك.

نساء وأطفال من بين الجرحى

ومن بين الجرحى نساء وأطفال، اضطروا للسفر بحرا عبر زورق من مدينة ميدي الساحلية على البحر الأحمر، شمالا، إلى مدينة المخاء في محافظة تعز، جنوبا، في رحلة شاقة وطويلة استمرت لـ20 ساعة.

وأوضح بالقول: إن “هذه الرحلة الشاقة لهؤلاء الجرحى لم تقف عند هذا الحد، بل وفور وصولهم مدينة تعز، سيواصلون طريقهم نحو محافظة مأرب، ومن ثم السفر إلى الأراضي العمانية”.

حمود المخلافي يرحب بالجرحى

ورحب “المخلافي”، رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، بالجرحى المدنيين ووصولهم إلى مدينة تعز، بعد رحلة طويلة وشاقة واجهوها خلالها صعوبات مخيفة بجانب إصاباتهم وفقدناهم أطرافهم، نتيجة الألغام التي زُرعت في مناطق سكانية بكثافة في الطرقات والمزارع.

وستقوم المؤسسة بالإجراءات كافة، المتعلقة بوصول هؤلاء الجرحى من مناطقهم في محافظة حجة إلى عمان، لتركيب أطراف صناعية تمكنهم من التغلب على الإعاقة والعودة لممارسة حياتهم اليومية دون معاناة، خصوصا النساء والأطفال.

وأضاف: “سنعيد الابتسامة إلى شفاههم والأمل، وستكون الطواقم الطبية في المركز العربي للأطراف الصناعية بعُمان في استقبالهم وتركيب أطراف حديثة، وكذلك إيلائهم كل الرعاية الصحية أسوة بإخوانهم في الدفعات السابقة”.

يذكر أن “المركز العربي للأطراف الصناعية” في مدينة صلالة العمانية، تأسس في العام 2020، وأهل ما يزيد على 800 جريح تم تركيب أطراف صناعية لهم، وعادوا إلى مناطقهم في الداخل اليمني.

ليلة دامية.. التحالف يقطع الإنترنت عن اليمن وعشرات القتلى والجرحى بعد استهدافه سجنا في صعدة

المصدرتويتر، موقع هن عدن، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

الهدهد

واقعة مثيرة .. اعتقال رائد أعمال سعودي ورفيقيه بعد استقبالهم ولي العهد في تركيا

الهدهد

تدهور صحة “هادي” والسعودية ترفض سفره للعلاج بأمريكا .. هل تتدخل عُمان؟!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

3 سيدات ورجل عذبوها حرقا.. قرارات عاجلة من النيابة السعودية بشأن الاعتداء على “خادمة حائل”

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يناصر إمام الحرم صالح بن حميد بعد الهجوم الإسرائيلي عليه..ماذا قال؟!

الهدهد

مصالح وتحولات.. كيف تبدو العلاقات السعودية – الروسية؟ (تقرير)

الهدهد

تنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

مفقود نجران.. آخر تفاصيل عمليات البحث عن الطفل السعودي رائد آل جعرة

الهدهد

فيديو مؤثر جدا.. شاب يبكي في أذان الوداع بأحد مساجد السعودية

الهدهد

شيماء البقمي .. قصة شابة سعودية اختفت بعد تعذيب أسرتها لها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بعد موافقة الرباط على استقباله..القضاء الفرنسي يأمر بوقف ترحيل إمام إلى المغرب

“أبو تريكة” يهاجم موجة التطبيع القبيحة مع دولة الاحتلال ويؤكد: القوة والمقاومة هي الحل

لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

فيديو صادم لمواطن إماراتي استهتر بقوة سيل جارف.. هذا مصيره!!

سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

المقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)

ليليان شعيتو.. فيديو مؤثر لأول لقاء لطفل لبناني بوالدته في المستشفى منذ انفجار بيروت

السودان.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء وتوقعات بارتفاعات متتالية

اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا