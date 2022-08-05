قبل زفافه بأيام .. استدرجت طليقها لإقامة علاقة جنسية ثم ذبحته!!

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وطن – استدرجت سيدة مصرية طليقها لإقامة علاقة جنسية في إحدى الشقق المفروشة بمنطقة المعصرة في العاصمة القاهرة، قبل موعد زفافه بأيام، ووجهت له عدة طعنات في الظهر، ثم ذبحته.

وقالت والدة والدة المجني عليه، إن القاتلة قيدت ابنها؛ لشل حركته، بمشاركة أحد الأشخاص المقربين لها، وأنهت حياته دون تردد.

وأشارت والدة الضحية، إلى أن طليقة نجلها، اعترفت في التحقيقات بأنها استدرجت ابني لإقامة علاقة جنسية، ووجهت له طعنات في الظهر، ثم ذبحته.

وأوضحت أن ابنها تزوج 3 مرات، وان طليقته تركت منزلها- بعد انفصال ابنها عنها بسبب خلافات زوجية بينهما منذ عامين،- واستأجرت شقة في أحد العقارات المفروشة، بالقرب من منزله، وذلك قبل موعد زفافه بأيام.

وقالت إن طليقة ابنها كانت تتابع تحركاته، وحاولت التواصل معه أكثر من مرة ليردها إلى عصمته مجددا.

وفي يوم الواقعة، استدرجته إلى إحدى الشقق المفروشة؛ بحجة أنها تحتاج لمساعدته، معقبة: اتصلت بيه قالتله عايزاك ضروري، وابني قال لي: “هنزل لـ أصحابي 5 دقايق وراجع”.وفق موقع “القاهرة24” المحلي

وقالت: “ابني طلقها؛ عشان كانت حياته جحيم، ومفرّجة عليه الناس، وكانت بتاخد كل فلوسه وتضربه وتبهدله”.

وأضافت والدة محمود، أن المتهمة لم تترك نجلها وشأنه منذ لحظة انفصاله عنها.

وبينت أنها كانت ترتدي النقاب؛ لتتمكن من مطاردته في كل مكان وتهدده، “قائلة: كانت بتهددني ترمي عليا مَيِّة نار. وبتبعتلي تهديدات أنا وابني بالقتل”.