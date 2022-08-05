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قبل زفافه بأيام .. استدرجت طليقها لإقامة علاقة جنسية ثم ذبحته!!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
استدرجت طليقها لإقامة علاقة جنسية ثم ذبحته watanserb.com
مصرية استدرجت طليقها لإقامة علاقة جنسية ثم ذبحته - تعبيرية
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وطن – استدرجت سيدة مصرية طليقها لإقامة علاقة جنسية في إحدى الشقق المفروشة بمنطقة المعصرة في العاصمة القاهرة، قبل موعد زفافه بأيام، ووجهت له عدة طعنات في الظهر، ثم ذبحته.

وقالت والدة والدة المجني عليه، إن القاتلة قيدت ابنها؛ لشل حركته، بمشاركة أحد الأشخاص المقربين لها، وأنهت حياته دون تردد.

وأشارت والدة الضحية، إلى أن طليقة نجلها، اعترفت في التحقيقات بأنها استدرجت ابني لإقامة علاقة جنسية، ووجهت له طعنات في الظهر، ثم ذبحته.

والدة الضحية

وأوضحت أن ابنها تزوج 3 مرات، وان طليقته تركت منزلها- بعد انفصال ابنها عنها بسبب خلافات زوجية بينهما منذ عامين،- واستأجرت شقة في أحد العقارات المفروشة، بالقرب من منزله، وذلك قبل موعد زفافه بأيام.

وقالت إن طليقة ابنها كانت تتابع تحركاته، وحاولت التواصل معه أكثر من مرة ليردها إلى عصمته مجددا.

وفي يوم الواقعة، استدرجته إلى إحدى الشقق المفروشة؛ بحجة أنها تحتاج لمساعدته، معقبة: اتصلت بيه قالتله عايزاك ضروري، وابني قال لي: “هنزل لـ أصحابي 5 دقايق وراجع”.وفق موقع “القاهرة24” المحلي

وقالت: “ابني طلقها؛ عشان كانت حياته جحيم، ومفرّجة عليه الناس، وكانت بتاخد كل فلوسه وتضربه وتبهدله”.

وأضافت والدة محمود، أن المتهمة لم تترك نجلها وشأنه منذ لحظة انفصاله عنها.

وبينت أنها كانت ترتدي النقاب؛ لتتمكن من مطاردته في كل مكان وتهدده، “قائلة: كانت بتهددني ترمي عليا مَيِّة نار. وبتبعتلي تهديدات أنا وابني بالقتل”.

المصدرالقاهرة24 - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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