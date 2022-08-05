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فيديو مؤثر للمعلق العُماني خليل البلوشي تضامناً مع غزة في افتتاح الدوري الإنجليزي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خليل البلوشي watanserb.com
خليل البلوشي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للمعلق العماني في شبكة قنوات “بي أن سبورت”، خليل البلوشي خلال تعليقه على مباراة كريستال بالاس وأرسنال في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز التي تزامنت مع بداية العدوان على غزة.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد بدأ المعلق خليل البلوشي حديثه قبل انطلاق مباراة كريستال بالاس وأرسنال بالقول: “نوحّد الدعاء في هذه الأثناء لأهلنا في غزة، اللهم فك أسرهم واشفِ مريضهم واكشف كربتهم واللهم أبدل خوفهم أمناً يا ذا الجلال والعزة”.

وليست هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها المعلق خليل البلوشي للحديث عن قضايا عربية أو إسلامية خلال تعليقه على مباريات كرة القدم، إذ دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى استغلال المنابر الإعلامية للدفاع عن الرسول، محمد صلى الله عليه وسلم، للرد على الإساءات المتكررة التي يتعرض لها النبي الكريم، خاصة في فرنسا.

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وانخرط البلوشي في حملة الدفاع عن الرسول والتي انطلقت بمقاطعة المنتجات الفرنسية ومظاهرات في الكثير من البلدان الفرنسية، احتجاجاً على إصرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وبدأ المعلق الرياضي العماني تعليقه، على مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا، بالصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، مهاجماً من أساءوا إليه، قائلًا: “لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا للدفاع عن ديننا ورسولنا”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد عشرة فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأة وقيادي من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة لإصابة 79 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وردا على العدوان، أعلنت “سرايا القدس” إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية، من بينها تل أبيب.

وأعلن الاحتلال عن إصابة 5 أشخاص بينهم 4 بجروح طفيفة، خلال ركضهم نحو الملاجئ في مستوطنتي أسدود وسديروت، فيما أصيب خامس بحالة ذعر، وفق ما نقلته قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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