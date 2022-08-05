فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

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وطن- أعلنت إسرائيل عن بدء عملية عسكرية في قطاع غزة بعد ظهر يوم الجمعة بضربات متعددة على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي ، تحت مزاعم أن هذه الإجراءات ضرورية بعد أن رفضت الحركة التراجع عن نواياها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وفي بيان مشترك ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس إن إسرائيل “لن تسمح للمنظمات الإرهابية بوضع جدول الأعمال في البلدات القريبة من قطاع غزة وتهديد مواطني إسرائيل”.

غانتس يحذر

وفي وقت سابق من اليوم ، حذر “غانتس” من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات إذا لم توقف الحركة استعداداتها لشن هجوم، حيث تهدد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين منذ يوم الثلاثاء بشن هجوم ردا على اعتقال أحد قيادييها في الضفة الغربية بسام السعدي، مما تسبب في إغلاق طرق وإغلاق مجتمعي لأيام في المناطق القريبة من الحدود المعرضة لتهديد فوري.

الاحتلال ينشر القبة الحديدية استعداد لمواجهة صواريخ المقاومة

وقال الجيش الإسرائيلي إن ستة مواقع أصيبت بطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة أثناء شنه عملية الفجر الصادق، حيث أسفرت إحدى الغارات عن مقتل أحد كبار قادة الجهاد الإسلامي في غزة ، تيسير الجعبري.

وحل الجعبري محل بهاء أبو العطا كقائد للتنظيم في شمال غزة ، بعد اغتيال الأخير من قبل إسرائيل في عام 2019، في حين الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد الجعبري.

وبحسب لإعلام الإسرائيلي، فقد استهدف جيش الاحتلال رئيس مجموعة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وعدة فرق تستعد لشن هجمات، في حين قدر الجيش أن ما بين 10 إلى 20 من القيادات العسكرية قد قتلوا في موجة الغارات الأولى.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ثمانية أشخاص على الأقل استشهدوا بينهم طفلة في الخامسة من العمر وأصيب 40 آخرون.

🔴GAZA NOW!!!🇵🇸

Is this norma!

Where is the world, until now 7 martyrs, including a 5-year-old girl !!!

This is Heartbreaking 💔!#غزه_تحت_القصف #غزة #فلسطين

pic.twitter.com/BBFYiSlE4W — muhsin (@Io3iOn) August 5, 2022

العملية تستهدف الجهاد الإسلامي

وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن العملية كانت تستهدف الجهاد الإسلامي في فلسطين على وجه التحديد ، على أمل إبعاد حماس إلى حد كبير عن الصراع كما فعلت خلال التصعيد بعد مقتل أبو العطا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نشر نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي بالقرب من تل أبيب والقدس وبئر السبع ، حيث توقع انتقامًا من حركة الجهاد الإسلامي في شكل هجمات صاروخية.

وقال الجيش إنه تم الإعلان عن “وضع خاص” في الجبهة الداخلية، على بعد 80 كيلومترًا من غزة – وهي منطقة تمتد شمالًا حتى تل أبيب. ”

“الجهاد الإسلامي”: لا خطوط حمراء في المعركة مع إسرائيل

من جانبه، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الجمعة، إنه “لا خطوط حمراء لهذه المعركة (مع إسرائيل) وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة”.

جاء ذلك في تصريحات للنخالة الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران، أدلى بها لقناة “الميادين” الفضائية عقب شن إسرائيل سلسلة غارات على غزة .

وأضاف النخالة أن “اليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي”، مضيفاً “نحن ذاهبون ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين”.

وأردف أن “على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمراء لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات”.

وتابع أن “سرايا القدس (الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوان”.

وشدد على أنه “لا خطوط حمراء لهذه المعركة وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة”.

وتوجه النخالة إلى “كل مقاتلي سرايا القدس والمقاومين” قائلا: “لن نتراجع ولن نتردد وهو أمر ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة”.