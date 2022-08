فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

وطن- أعلنت إسرائيل عن بدء عملية عسكرية في قطاع غزة بعد ظهر يوم الجمعة بضربات متعددة على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي ، تحت مزاعم أن هذه الإجراءات ضرورية بعد أن رفضت الحركة التراجع عن نواياها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وفي بيان مشترك ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس إن إسرائيل “لن تسمح للمنظمات الإرهابية بوضع جدول الأعمال في البلدات القريبة من قطاع غزة وتهديد مواطني إسرائيل”.

وفي وقت سابق من اليوم ، حذر “غانتس” من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات إذا لم توقف الحركة استعداداتها لشن هجوم، حيث تهدد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين منذ يوم الثلاثاء بشن هجوم ردا على اعتقال أحد قيادييها في الضفة الغربية بسام السعدي، مما تسبب في إغلاق طرق وإغلاق مجتمعي لأيام في المناطق القريبة من الحدود المعرضة لتهديد فوري.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ستة مواقع أصيبت بطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة أثناء شنه عملية الفجر الصادق، حيث أسفرت إحدى الغارات عن مقتل أحد كبار قادة الجهاد الإسلامي في غزة ، تيسير الجعبري.

وحل الجعبري محل بهاء أبو العطا كقائد للتنظيم في شمال غزة ، بعد اغتيال الأخير من قبل إسرائيل في عام 2019، في حين الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد الجعبري.

وبحسب لإعلام الإسرائيلي، فقد استهدف جيش الاحتلال رئيس مجموعة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وعدة فرق تستعد لشن هجمات، في حين قدر الجيش أن ما بين 10 إلى 20 من القيادات العسكرية قد قتلوا في موجة الغارات الأولى.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ثمانية أشخاص على الأقل استشهدوا بينهم طفلة في الخامسة من العمر وأصيب 40 آخرون.

