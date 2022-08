عناصر إيرانية تصور أهدافا إسرائيلية محتملة في إسطنبول.. هل اقتربت لحظة الهجوم؟ (فيديو)

وطن – بثت وسائل إعلام تركية، أظهرت أشخاصا إيرانيين يتابعون ويصورون أهدافاً إسرائيلية محتملة في المطارات ومراكز التسوق والفنادق في جميع أنحاء إسطنبول الشهر الماضي، في حدث وصفه مسؤولون أتراك بأنه غير مسبوق.

مقاطع الفيديو التي نُسبت إلى أن مصادر أمنية وراء تسريبها، بينت عدة أشخاص يتتبعون السائحين الإسرائيليين ويصورونهم، حسبما نقلت قناة “العربية“.

🚨🇮🇱🇮🇷Iran paid $35,000 to agents tasked with killing Israelis in Istanbul / Video of the Iranian terrorists photographing the rooms of Israeli tourists. pic.twitter.com/PiP0cnWvZ8

