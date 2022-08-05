تركي آل الشيخ في ورطة كبيرة بسبب التعذيب والتحرش الجنسي بالنساء المعتقلات

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وطن- كشفت منظمة سند الحقوقية عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بتهمة التعذيب والتحرش الجنسي في المعتقلات.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تعمل سند على تقديم شكوى قانونية ضد المدعو تركي آل الشيخ بتهمة تعذيب والتحرش بالنساء المعتقلات وانتهاكاته ضد معتقلي الريتز”.

وأكدت المنظمة بأن “هذه الدعوى قد تصل إلى المحاكم البريطانية”، مطالبة ممن “يوجد لديه أدلة تدينه التواصل معنا عبر الوسائل الموضحة في الإعلان المرفق”.

وأرفقت المنظمة رقما للتواصل معها عبر “الواتساب” أو “الإيميل”.

🔴 تعمل #سند على تقديم شكوى قانونية ضد المدعو #تركي_آل_الشيخ بتهمة تعذيب والتحرش بالنساء المعتقلات. وانتهاكاته ضد معتقلي الريتز.

هذه الدعوى قد تصل إلى المحاكم البريطانية ، فمن يوجد لديه أدلة تدينه التواصل معنا عبر الوسائل الموضحة في الإعلان المرفق #تركي_آل_الشيخ_مطلوب_للعدالة pic.twitter.com/D428K6n0YG — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) August 5, 2022

ويعتبر تركي آل الشيخ، الذي يترأس هيئة الترفيه السعودية، وصديقه سعود القحطاني من أقرب المقربين لولي العهد محمد ابن سلمان، بحسب وسائل إعلام عربية ودولية.

إهانة تركي آل الشيخ وسعود القحطاني للأمراء المعتقلين

وسبق أن كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن اشتراك “آل الشيخ” في تعذيب معتقلي الريتز مع سعود القحطاني، كما أنه يستمتع بإهانة الأمراء والأميرات والشخصيات المشهورة، وهو معروف بلسانه القذر.

يستمتع بإهانة الأمراء والأميرات والشخصيات المشهورة، وهو معروف بلسانه القذر، وشارك بحماس مع سعود القحطاني في تعذيب الأمراء وإهانتهم في الرتز، ومن إبداعاته الظريفة في إهانة الشخصيات العامة أنه عين عادل عزت (رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم) مسؤولا عن تغيير جمر الشيشة التي يدخنها 😀 — مجتهد (@mujtahidd) April 3, 2019

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، اعتقلت السلطات السعودية عددا من أمراء الأسرة الحاكمة، لأسباب مختلفة، وفي مقدمتهم ولي العهد وزير الداخلية السابق، محمد بن نايف.

يشار إلى أن فالأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز (ثاني ملوك السعودية)، وإحدى بناتها كن معتقلات في سجن الحائر بالرياض دون توجيه أي تهمة لهما.

واشتهرت الأميرة بسمة بمقالاتها التي تتناول ضرورة تحسين أوضاع المرأة السعودية والإصلاحات السياسية، إضافة إلى نقدها المباشر لدور السعودية في اليمن.

تحرش سعود القحطاني بالناشطة لجين الهذلول

كما سبق أن كشف شقيق الناشطة السعودية لُجين الهذلول، عن سعيه لإقامة دعوى قضائية دولية ضد سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي، وذلك في أعقاب تبرئته من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب وليد الهذلول في حسابه على تويتر: “كيف ممكن نرفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بسبب جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لُجين؟”، مطالباً مساعدة من لديه خلفية بالموضوع.

كيف ممكن نرفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أمريكية او أوروبية بسبب جريمة التعذيب الي ارتكبها في حق لجين؟ الي عنده خلفية يا ليت يتواصل معي. — Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) December 23, 2019

وكانت علياء شقيقة لجين، سبق وأن قالت في تغريدة لها على تويتر، “أتمنى أن يتم التحقيق مع سعود القحطاني، الذي حرص على تعذيب أختي لُجين والتحرش بها”.