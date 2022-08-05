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تركي آل الشيخ في ورطة كبيرة بسبب التعذيب والتحرش الجنسي بالنساء المعتقلات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
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وطن- كشفت منظمة سند الحقوقية عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بتهمة التعذيب والتحرش الجنسي في المعتقلات.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تعمل سند على تقديم شكوى قانونية ضد المدعو تركي آل الشيخ بتهمة تعذيب والتحرش بالنساء المعتقلات وانتهاكاته ضد معتقلي الريتز”.

وأكدت المنظمة بأن “هذه الدعوى قد تصل إلى المحاكم البريطانية”، مطالبة ممن “يوجد لديه أدلة تدينه التواصل معنا عبر الوسائل الموضحة في الإعلان المرفق”.

وأرفقت المنظمة رقما للتواصل معها عبر “الواتساب” أو “الإيميل”.

ويعتبر تركي آل الشيخ، الذي يترأس هيئة الترفيه السعودية، وصديقه سعود القحطاني من أقرب المقربين لولي العهد محمد ابن سلمان، بحسب وسائل إعلام عربية ودولية.

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إهانة تركي آل الشيخ وسعود القحطاني للأمراء المعتقلين

وسبق أن كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن اشتراك “آل الشيخ” في تعذيب معتقلي الريتز مع سعود القحطاني، كما أنه يستمتع بإهانة الأمراء والأميرات والشخصيات المشهورة، وهو معروف بلسانه القذر.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، اعتقلت السلطات السعودية عددا من أمراء الأسرة الحاكمة، لأسباب مختلفة، وفي مقدمتهم ولي العهد وزير الداخلية السابق، محمد بن نايف.

يشار إلى أن فالأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز (ثاني ملوك السعودية)، وإحدى بناتها كن معتقلات في سجن الحائر بالرياض دون توجيه أي تهمة لهما.

واشتهرت الأميرة بسمة بمقالاتها التي تتناول ضرورة تحسين أوضاع المرأة السعودية والإصلاحات السياسية، إضافة إلى نقدها المباشر لدور السعودية في اليمن.

تحرش سعود القحطاني بالناشطة لجين الهذلول

كما سبق أن كشف شقيق الناشطة السعودية لُجين الهذلول، عن سعيه لإقامة دعوى قضائية دولية ضد سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي، وذلك في أعقاب تبرئته من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكتب وليد الهذلول في حسابه على تويتر: “كيف ممكن نرفع قضية على سعود القحطاني في محكمة أمريكية أو أوروبية، بسبب جريمة التعذيب التي ارتكبها في حق لُجين؟”، مطالباً مساعدة من لديه خلفية بالموضوع.

وكانت علياء شقيقة لجين، سبق وأن قالت في تغريدة لها على تويتر، “أتمنى أن يتم التحقيق مع سعود القحطاني، الذي حرص على تعذيب أختي لُجين والتحرش بها”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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