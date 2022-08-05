بينما أدانت قطر العدوان.. الإمارات والبحرين تحذران مواطنيها في إسرائيل وردود غاضبة

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وطن- في واقعة أثارت موجة غضب عارمة في ردود المغردين، حذرت سفارتا الإمارات والبحرين مواطنيهما المتواجدين في إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر خشية من صواريخ المقاومة دون أن تدينا عدون الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت سفارة الإمارات في دولة الاحتلال في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية”.

كما دعت السفارة مواطنيها المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة.

تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. كما تدعو مواطني الدولة المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) August 5, 2022

وعلى التوالي، تبعتها سفارة مملكة البحرين بتوجيه تحذير لمواطنيها، قائلة:” تهيب سفارة مملكة البحرين في تل أبيب بالمواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين في دولة إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الأمنية الرسمية المعلنة.”

تهيب سفارة مملكة البحرين في تل أبيب بالمواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين في دولة إسرائيل بتوخي الحيطة والحذر واتباع الاجراءات الأمنية الرسمية المعلنة. pic.twitter.com/RCKuUffzM6 — Bahrain in Israel 🇧🇭🇮🇱 (@BahrainEmbIsr) August 5, 2022

ردود غاضبة من قبل المغردين على موقف السفارتين

وعقب إعلان السفارتين هذه التعليمات لمواطنيهما، ضجت الردود بموجة غضب عارمة من قبل المغردين العرب، الذين شنوا هجوما عنيفا عليهما معبرين عن غضبهم من مواقف البلدين.

أبت الحقارة ان تفارق أهلها — Bilal kaled (@Belal81kh) August 5, 2022

ألا تخجلون من أنفسكم على إصدار هذا البيان؟ ظننت للوهلة الأولى بأن السفارة الإماراتية تطلب من رعاياها في فلسطين المحتلة مغادرة البلاد إحتجاجاً على العدوان الذي حصل على ألشعب الفلسطيني في غزة ، ماذا سيكون موقفكم يوم القيامة عندما تسألون عما فعلتكم لنصرة المظلوم ؟🤷‍♂️. — sam (@fridgeman_) August 6, 2022

من الصعب التنديد بقصف ابناء غزة بإعتبار انكم اخوه ودم واحد حاليا 😂 وعلاقات واستثمار يربطكم ببعضكم البعض ☺️ عهد الشيخ زايد وسياسته ووصيتة انتهت الان اصبح شغلكم الشاغل المال حتى وان كان على حساب دول اسلاميه ☺️ — Ghanem (@mohamedghanemfa) August 5, 2022

علوج البحرين — مصعب الجزائري (@himon39) August 5, 2022

سيأتي يوم يسألكم الله فيه عن هذه الخيانة 😊 — Obai 𓂆 (@obai87) August 5, 2022

اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

وفي 15 أيلول/ سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع الاحتلال، بحضور رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني.

إدانات عربية للعدوان على غزة

جاء ذلك في وقت أدانت فيه عدة دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف، والمنسق العام لعملية السلام بالشرق الأوسط، التصعيد العسكري في قطاع غزة، وسط مطالب بوقف العنف.

وأعربت دولة قطر في بيان صادر عن الخارجية القطرية عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد” على قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها”على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال”.

وجددت الخارجية القطرية “موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية”.

من جهتها، طالبت الحكومة الأردنية بـ“الوقف الفوري للعدوان والتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد“.

وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول من ”التبعات الخطيرة للتصعيد وترويع المدنيين الذي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس“.

الازهر يدين العدوان على غزة

بينما وصف الأزهر الشريف ما يحدث في غزة بأنه ”سجل إجرامي جديد، ونقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي“.

وجددت تونس ”التزامها الثابت بمواصلة دعم الحق الفلسطيني غير القابل للسقوط بالتقادم إلى حين انتهاء الاحتلال وإقامة الشعب الفلسطيني الشقيق لدولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

وأدانت الجزائر بشدة العدوان الغاشم، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأعربت الجزائر- في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين؛ في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.