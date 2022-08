بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت في مستهل مشواره بالدوري الألماني (فيديو)

- Advertisement -

وطن – اكتسح بايرن ميونخ منافسه آينتراخت فرانكفورت بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مستهل مشواره في منافسات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح العملاق البافاري أولى أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة على بداية المباراة، عن طريق اللاعب جوشوا كيميش.

مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت

كما وسجل بنجامين بافارد الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة ال10، وفي الدقيقة ال29 أحرز اللاعب ساديو ماني الهدف الثالث.

S A D 1 O M A N É 🇸🇳 The African Footballer of the Year scores his first #Bundesliga goal!! ⚽#SGEFCB | #MD1 pic.twitter.com/pwMJ7gswW5 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 5, 2022

وسجل اللاعب جمال موسيالا هدفين في الدقيقة ال35 وال83، كما وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفاً للعملاق البافاري في مرمى الخضم فرانكفورت عند الدقيقة ال43. كما وأحرز فرانكفورت الهدف الوحيد عند الدقيقة ال64 عن طريق راندال كولو.

وشهدت المباراة بين البايرن وفرانكفورت، التفوق الواضح لبطل الدوري الألماني الموسم المنصرم، على نظيره فرانكفورت، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة ونسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 64%.

كما ووصل عدد تسديدات فرانكفورت إلى 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، بينما وصلت الاستحواذ بنسبة 36%.

تشكيلة بايرن ميونخ

ولعب المدرب يويليان ناغلسمان المباراة الأولى له في منافسات الدوري الألماني للموسم الجديد، أمام منافسه فرانكفورت، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: بنجامين بافارد، دايوت أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو دافيز.

كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، توماس مولر، جوشوا كيميش، مارسيل سابيترز، جمال موسيالا، بينما في مركز الهجوم تواجد الثنائي ساديو ماني، سيرجي جنابري.

الدوري الألماني

وبهذا الفوز حصد بايرن ميونخ أول ثلاثة نقاط ثمينة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بينما جاء منافسه فرانكفورت في أدنى جدول الترتيب بدون أي نقطة حتى الآن.