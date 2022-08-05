الجمعة, أغسطس 5, 2022
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رياضة

بايرن ميونخ يقسو على فرانكفورت في مستهل مشواره بالدوري الألماني (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني watanserb.com
مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني
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وطن – اكتسح بايرن ميونخ منافسه آينتراخت فرانكفورت بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في مستهل مشواره في منافسات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وافتتح العملاق البافاري أولى أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة على بداية المباراة، عن طريق اللاعب جوشوا كيميش.

مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت

كما وسجل بنجامين بافارد الهدف الثاني لصالح البايرن في الدقيقة ال10، وفي الدقيقة ال29 أحرز اللاعب ساديو ماني الهدف الثالث.

وسجل اللاعب جمال موسيالا هدفين في الدقيقة ال35 وال83، كما وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفاً للعملاق البافاري في مرمى الخضم فرانكفورت عند الدقيقة ال43. كما وأحرز فرانكفورت الهدف الوحيد عند الدقيقة ال64 عن طريق راندال كولو.

وشهدت المباراة بين البايرن وفرانكفورت، التفوق الواضح لبطل الدوري الألماني الموسم المنصرم، على نظيره فرانكفورت، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 23 تسديدة ونسبة الاستحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 64%.

كما ووصل عدد تسديدات فرانكفورت إلى 8 تسديدات طيلة مجريات دقائق المباراة، بينما وصلت الاستحواذ بنسبة 36%.

تشكيلة بايرن ميونخ

ولعب المدرب يويليان ناغلسمان المباراة الأولى له في منافسات الدوري الألماني للموسم الجديد، أمام منافسه فرانكفورت، حيث تواجد في حراسة المرمى مانويل نوير.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: بنجامين بافارد، دايوت أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو دافيز.

كما وآتى في خط الوسط كلاً من اللاعبين، توماس مولر، جوشوا كيميش، مارسيل سابيترز، جمال موسيالا، بينما في مركز الهجوم تواجد الثنائي ساديو ماني، سيرجي جنابري.

الدوري الألماني

وبهذا الفوز حصد بايرن ميونخ أول ثلاثة نقاط ثمينة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد، بينما جاء منافسه فرانكفورت في أدنى جدول الترتيب بدون أي نقطة حتى الآن.

المصدروطن + صفحة بايرن ميونخ
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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