بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

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وطن- في تصعيد جديد للاحتلال، شنت طائرات حربية إسرائيلية، الجمعة، عدة غارات عنيفة ضد أهداف في قطاع غزة، أدت لسقوط عدد من الجرحى.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة أنه بدأ في قصف أهداف في قطاع غزة ، بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع بيني غانتس حركة الجهاد الإسلامي ا من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع الحركة عن نواياها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وتهدد الحركة منذ يوم الثلاثاء بالهجوم ردا على اعتقال أحد قياداتها في الضفة الغربية ، مما تسبب في إغلاق طرق وإغلاق مجتمعي لأيام في المناطق القريبة من الحدود المعرضة لتهديد فوري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ قصفًا على القطاع ، وأنه تم الإعلان عن “وضع خاص” على الجبهة الداخلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة أنه بدأ في قصف أهداف في قطاع غزة ، بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع بيني غانتس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع الحركة عن نواياها بتنفيذ هجمات ضد البلد.

وتهدد الحركة منذ يوم الثلاثاء بالهجوم ردا على اعتقال زعيمها في الضفة الغربية ، مما تسبب في إغلاق طرق وإغلاق مجتمعي لأيام في المناطق القريبة من الحدود المعرضة لتهديد فوري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ قصفًا على القطاع ، وأنه تم الإعلان عن “وضع خاص” على الجبهة الداخلية، وأضاف أن أطلق على العملية اسم “الفجر الصادق“.

والوضع الخاص هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ ، ويمنح السلطات سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين من أجل تبسيط الجهود المبذولة لحماية السكان.

وتم تقييد التجمعات في المناطق التي تصل إلى 80 كيلومترًا من غزة ، وصدرت تعليمات للسكان في المناطق القريبة من الحدود بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

تغطية صحفية: "مشاهد من بداية القــصف الإســرائيلي على #غزة". pic.twitter.com/SXpo3uzrfF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2022

وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف شقة في مبنى مكون من 7 طوابق في شمال غزة ومواقع أخرى في القطاع.

مشهد من استهداف لشقة سكنية في برج سكني وسط مدينة #غزة pic.twitter.com/1PKgs2IN1M — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) August 5, 2022

استهداف في محيط برج فلسطين. pic.twitter.com/uRKTP1fAUV — A H M E D (@ahmad_dardasawi) August 5, 2022

وبحسب التقارير ، قُتل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري. وبحسب ما ورد ، حل الجعبري محل بهاء أبو العطا كقائد لحركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة ، بعد اغتياله من قبل إسرائيل في عام 2019.

قائد سرايا القدس في غزة والشمال تيسير الجعبري بعد استشهاده بغارة اسرائيلية. لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/KG9NI07AeW — Hanzala (@Hanzpal2) August 5, 2022

وتصاعدت التوترات في محيط قطاع غزة بعد اعتقال بسام السعدي في جنين ليل الاثنين. منذ ذلك الحين ، عزز الجيش الإسرائيلي قواته وأغلق الطرق على طول الحدود بسبب الخوف من انتقام وشيك بصاروخ موجه مضاد للدبابات أو هجوم قناص من قبل الجهاد الإسلامي، حيث وضعت الاحتياطات إلى حد كبير سكان المجتمعات الحدودية تحت الإغلاق.