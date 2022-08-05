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بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تيسير الجعبري watanserb.com
تيسير الجعبري
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وطن- في تصعيد جديد للاحتلال، شنت طائرات حربية إسرائيلية، الجمعة، عدة غارات عنيفة ضد أهداف في قطاع غزة، أدت لسقوط عدد من الجرحى.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة أنه بدأ في قصف أهداف في قطاع غزة ، بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع بيني غانتس حركة الجهاد الإسلامي ا من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع الحركة عن نواياها بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

وتهدد الحركة منذ يوم الثلاثاء بالهجوم ردا على اعتقال أحد قياداتها في الضفة الغربية ، مما تسبب في إغلاق طرق وإغلاق مجتمعي لأيام في المناطق القريبة من الحدود المعرضة لتهديد فوري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ قصفًا على القطاع ، وأنه تم الإعلان عن “وضع خاص” على الجبهة الداخلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة أنه بدأ في قصف أهداف في قطاع غزة ، بعد ساعات من تحذير وزير الدفاع بيني غانتس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من أن إسرائيل ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع الحركة عن نواياها بتنفيذ هجمات ضد البلد.

وتهدد الحركة منذ يوم الثلاثاء بالهجوم ردا على اعتقال زعيمها في الضفة الغربية ، مما تسبب في إغلاق طرق وإغلاق مجتمعي لأيام في المناطق القريبة من الحدود المعرضة لتهديد فوري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ قصفًا على القطاع ، وأنه تم الإعلان عن “وضع خاص” على الجبهة الداخلية، وأضاف أن أطلق على العملية اسم “الفجر الصادق“.

والوضع الخاص هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ ، ويمنح السلطات سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين من أجل تبسيط الجهود المبذولة لحماية السكان.

وتم تقييد التجمعات في المناطق التي تصل إلى 80 كيلومترًا من غزة ، وصدرت تعليمات للسكان في المناطق القريبة من الحدود بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف شقة في مبنى مكون من 7 طوابق في شمال غزة ومواقع أخرى في القطاع.

وبحسب التقارير ، قُتل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري. وبحسب ما ورد ، حل الجعبري محل بهاء أبو العطا كقائد لحركة الجهاد الإسلامي في شمال غزة ، بعد اغتياله من قبل إسرائيل في عام 2019.

وتصاعدت التوترات في محيط قطاع غزة بعد اعتقال بسام السعدي في جنين ليل الاثنين. منذ ذلك الحين ، عزز الجيش الإسرائيلي قواته وأغلق الطرق على طول الحدود بسبب الخوف من انتقام وشيك بصاروخ موجه مضاد للدبابات أو هجوم قناص من قبل الجهاد الإسلامي، حيث وضعت الاحتياطات إلى حد كبير سكان المجتمعات الحدودية تحت الإغلاق.

“شاهد” الاحتلال الاسرائيلي يقصف غزة والمقاومة ترد بالصواريخ وتصيب 6 مستوطنين في “سديروت”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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