الجمعة, أغسطس 5, 2022
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الهدهد

اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اعتقال مدير برنامج الصواريخ watanserb.com
اعتقال مدير برنامج الصواريخ
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وطن- ذكرت وكالة أنباء “تاس” الحكومية الروسية اليوم الجمعة أنه تم اعتقال أندريه شيبليوك مدير مختبر روسي يعمل على صواريخ تفوق سرعة الصوت ، وهو سلاح يدعي الرئيس فلاديمير بوتين أنه يتمتع بميزة استراتيجية لروسيا ، للاشتباه في خيانته.

يمكن للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر بسرعة تصل إلى تسعة أضعاف سرعة الصوت ، وقد قال بوتين إن الصواريخ الروسية لا مثيل لها وسيتم نشرها مع البحرية في الأشهر القليلة المقبلة.
ويرأس أندريه شيبليوك مختبرًا تفوق سرعة الصوت في معهد نوفوسيبيرسك للميكانيكا النظرية والتطبيقية ، وقام في السنوات الأخيرة بتنسيق البحوث لدعم تطوير أنظمة الصواريخ فوق الصوتية ، وفقًا لموقع المعهد.

والشهر الماضي ، ذكرت تاس أنه تم أيضًا اعتقال عالم كبير آخر في معهد شيبليوك ، الواقع في حديقة أكاديمجورودوك العلمية في نوفوسيبيرسك ، على بعد حوالي 2800 كيلومتر (1750 ميلًا) شرق موسكو.

ونقلت عن مصدر مقرب من التحقيق الذي أجرته وكالة استخبارات FSB قوله إن ماسلوف يشتبه في إفشاء أسرار الدولة بشأن تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت.

ونقلت “تاس” الجمعة عن زملاء شيبليوك قولهم إن عمليات البحث أجريت في المعهد ، كما نقلت عن مصدر مجهول قوله إن شيبليوك نُقل إلى سجن ليفورتوفو في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في مايو إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ زيركون تفوق سرعته سرعة الصوت على مسافة حوالي 1000 كيلومتر (625 ميل) ، وبعد أيام قال قائد الأسطول الشمالي إن النظام سينتشر على فرقاطة جديدة قبل الحرب. نهاية السنة.

وتم اتهام عدد من العلماء الروس في السنوات الأخيرة بالخيانة ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا ، بزعم نقلهم مواد حساسة إلى أجانب. يقول منتقدو الكرملين إن الاعتقالات غالبًا ما تنبع من جنون العظمة الذي لا أساس له.

يشار إلى أن ديمتري كولكر ، طبيب الفيزياء والرياضيات في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك المتخصصة في الليزر ، قد توفي الشهر الماضي بسبب سرطان البنكرياس ، بعد فترة وجيزة من اعتقاله للاشتباه في تعاونه مع أجهزة الأمن الصينية.

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المصدروكالة أنباء تاس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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