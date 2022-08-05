اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

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وطن- ذكرت وكالة أنباء “تاس” الحكومية الروسية اليوم الجمعة أنه تم اعتقال أندريه شيبليوك مدير مختبر روسي يعمل على صواريخ تفوق سرعة الصوت ، وهو سلاح يدعي الرئيس فلاديمير بوتين أنه يتمتع بميزة استراتيجية لروسيا ، للاشتباه في خيانته.

يمكن للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أن تسافر بسرعة تصل إلى تسعة أضعاف سرعة الصوت ، وقد قال بوتين إن الصواريخ الروسية لا مثيل لها وسيتم نشرها مع البحرية في الأشهر القليلة المقبلة.

ويرأس أندريه شيبليوك مختبرًا تفوق سرعة الصوت في معهد نوفوسيبيرسك للميكانيكا النظرية والتطبيقية ، وقام في السنوات الأخيرة بتنسيق البحوث لدعم تطوير أنظمة الصواريخ فوق الصوتية ، وفقًا لموقع المعهد.

والشهر الماضي ، ذكرت تاس أنه تم أيضًا اعتقال عالم كبير آخر في معهد شيبليوك ، الواقع في حديقة أكاديمجورودوك العلمية في نوفوسيبيرسك ، على بعد حوالي 2800 كيلومتر (1750 ميلًا) شرق موسكو.

ونقلت عن مصدر مقرب من التحقيق الذي أجرته وكالة استخبارات FSB قوله إن ماسلوف يشتبه في إفشاء أسرار الدولة بشأن تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت.

ونقلت “تاس” الجمعة عن زملاء شيبليوك قولهم إن عمليات البحث أجريت في المعهد ، كما نقلت عن مصدر مجهول قوله إن شيبليوك نُقل إلى سجن ليفورتوفو في موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في مايو إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ زيركون تفوق سرعته سرعة الصوت على مسافة حوالي 1000 كيلومتر (625 ميل) ، وبعد أيام قال قائد الأسطول الشمالي إن النظام سينتشر على فرقاطة جديدة قبل الحرب. نهاية السنة.

وتم اتهام عدد من العلماء الروس في السنوات الأخيرة بالخيانة ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا ، بزعم نقلهم مواد حساسة إلى أجانب. يقول منتقدو الكرملين إن الاعتقالات غالبًا ما تنبع من جنون العظمة الذي لا أساس له.

يشار إلى أن ديمتري كولكر ، طبيب الفيزياء والرياضيات في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك المتخصصة في الليزر ، قد توفي الشهر الماضي بسبب سرطان البنكرياس ، بعد فترة وجيزة من اعتقاله للاشتباه في تعاونه مع أجهزة الأمن الصينية.