“أبو تريكة” يهاجم موجة التطبيع القبيحة مع دولة الاحتلال ويؤكد: القوة والمقاومة هي الحل

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وطن- علق لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، منتقدا اتفاقيات التطبيع “القبيحة” التي وقعتها دول عربية مؤخرا مع دولة الاحتلال.

وتساءل “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قائلا:”ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له”.

وأكد “أبو تريكية” على “هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين”.

تساءل مرة أخرى بالقول:”وهل نري مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا ؟ أشك في هذا فالصمت سيكون ردهم”.

ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له .. هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين..وهل نري مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا ؟ أشك فى هذا فالصمت سيكون ردهم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) August 5, 2022

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية الفجر الصادق ضد غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان، الجمعة، عن بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وأوضح البيان أن طائرات حربية استهدفت خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك، القيادي البارز في الحركة مسؤول منطقة شمال القطاع تيسير الجعبري.

تغطية صحفية: "مشاهد من بداية القــصف الإســرائيلي على #غزة". pic.twitter.com/SXpo3uzrfF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2022

وأشار البيان إلى أن الجعبري كان شخصية بارزة في حركة الجهاد الإسلامي، وشغل مناصب مختلفة فيها من بينها قيادة ملف العمليات ومسؤولية تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش.

وأضاف البيان أن الجيش استهدف نحو 10 ناشطين آخرين من الحركة، وخلايا لنشطاء كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وعمليات قنص، كما استهدف معسكرات ومباني يستخدمها نشطاء الحركة.

🔴GAZA NOW!!!🇵🇸

Is this norma!

Where is the world, until now 7 martyrs, including a 5-year-old girl !!!

This is Heartbreaking 💔!#غزه_تحت_القصف #غزة #فلسطين

pic.twitter.com/BBFYiSlE4W — muhsin (@Io3iOn) August 5, 2022

سرايا القدس تعلن دك دولة الاحتلال بـ 100 صاروخ

من جانبها، أعلنت سرايا القدس إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، في إطار ردّها الأولي على اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري في عملية عسكرية بقطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدد من البلدات المحيطة بها، كما دوت الصافرات في مستوطنات غلاف غزة.