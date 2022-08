“أبو تريكة” يهاجم موجة التطبيع القبيحة مع دولة الاحتلال ويؤكد: القوة والمقاومة هي الحل

وطن- علق لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، منتقدا اتفاقيات التطبيع “القبيحة” التي وقعتها دول عربية مؤخرا مع دولة الاحتلال.

وتساءل “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قائلا:”ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له”.

وأكد “أبو تريكية” على “هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين”.

تساءل مرة أخرى بالقول:”وهل نري مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا ؟ أشك في هذا فالصمت سيكون ردهم”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان، الجمعة، عن بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وأوضح البيان أن طائرات حربية استهدفت خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك، القيادي البارز في الحركة مسؤول منطقة شمال القطاع تيسير الجعبري.

وأشار البيان إلى أن الجعبري كان شخصية بارزة في حركة الجهاد الإسلامي، وشغل مناصب مختلفة فيها من بينها قيادة ملف العمليات ومسؤولية تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش.

وأضاف البيان أن الجيش استهدف نحو 10 ناشطين آخرين من الحركة، وخلايا لنشطاء كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وعمليات قنص، كما استهدف معسكرات ومباني يستخدمها نشطاء الحركة.

