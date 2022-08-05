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“أبو تريكة” يهاجم موجة التطبيع القبيحة مع دولة الاحتلال ويؤكد: القوة والمقاومة هي الحل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أبو تريكة watanserb.com
أبو تريكة
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وطن- علق لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قيادات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، منتقدا اتفاقيات التطبيع “القبيحة” التي وقعتها دول عربية مؤخرا مع دولة الاحتلال.

وتساءل “أبو تريكة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قائلا:”ماذا قدمت المعاهدات والاتفاقيات وموجة التطبيع القبيحة مع كيان صهيوني قاتل ومُحتل سوى مزيد من الشهداء والهوان وخضوع لا يوجد مبرر له”.

وأكد “أبو تريكية” على “هذا الاحتلال لن يردعه سوى القوة والمقاومة حتى يرحل من كل شبر من فلسطين”.
تساءل مرة أخرى بالقول:”وهل نري مواقف من العالم كما فعلوا ضد روسيا ؟ أشك في هذا فالصمت سيكون ردهم”.

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية الفجر الصادق ضد غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان، الجمعة، عن بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”، استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.

وأوضح البيان أن طائرات حربية استهدفت خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك، القيادي البارز في الحركة مسؤول منطقة شمال القطاع تيسير الجعبري.

وأشار البيان إلى أن الجعبري كان شخصية بارزة في حركة الجهاد الإسلامي، وشغل مناصب مختلفة فيها من بينها قيادة ملف العمليات ومسؤولية تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش.

فيديوهات صادمة.. لحظة اغتيال طائرات الاحتلال لقيادات سرايا القدس في قطاع غزة

وأضاف البيان أن الجيش استهدف نحو 10 ناشطين آخرين من الحركة، وخلايا لنشطاء كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع وعمليات قنص، كما استهدف معسكرات ومباني يستخدمها نشطاء الحركة.

سرايا القدس تعلن دك دولة الاحتلال بـ 100 صاروخ

من جانبها، أعلنت سرايا القدس إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل، في إطار ردّها الأولي على اغتيال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري في عملية عسكرية بقطاع غزة تحت اسم “الفجر الصادق”.

ودوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدد من البلدات المحيطة بها، كما دوت الصافرات في مستوطنات غلاف غزة.

سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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