4 فيتامينات تساعدك على تحسين مزاجك وصحتك العقلية

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وطن-من الصعب أن تكون سعيدًا بكل ما في الكلمة من معنى، ولكن من بين إحدى طرق تحسين حالتك المزاجية هي اتباع نظام غذائي صحي ومفيد. وعلى وجه الخصوص، تأكد من حصولك على الفيتامينات والمعادن الصحيحة التي يحتاجها جسمك ليكون في حالة صحية جيدة ومستقرة.

وفقا لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن مع اتباع نظام غذائي صحي، سنكون قادرين على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها خلال اليوم، بيد أن تسارع وتيرة الحياة، يجعلنا غير متأكدين من أن نظامنا الغذائي متوازنا وصحيا بشكل كافي.

فيما يلي بعض الفتامينات التي يمكن أن تساعدك على تحسين مزاجك:

فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب12 بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك، لذلك إذا كنت تفكر في تقليل تناولك لهذه الأطعمة هذا العام، ففكر أيضًا في تناول المكملات الغذائية والبحث عن الأطعمة المدعمة بهذا الفيتامين.

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن هذا الفيتامين، ضروري لتحسين مزاجنا وأدائنا العقلي، فهو يساعد على إنتاج السيروتونين، الناقل العصبي الذي يعزز مشاعر الرفاهية في دماغنا.

أوميغا 3

يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في تحسين اضطرابات المزاج. وتعتبر الأسماك والمحار وكذلك البذور مثل الجوز، مصادر ممتازة لأوميغا 3. عندما لا يحتوي النظام الغذائي ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فيمكن أن يؤثر ذلك على الحالة المزاجية والأداء العقلي.

المغنيزيوم

هذا عنصر غذائي مهم حقًا لنظامنا الغذائي، حيث يدعم المغنيسيوم آلاف التفاعلات المختلفة داخل الجسم. تتمثل إحدى وظائفه في الحفاظ على عمل العضلات والأعصاب بشكل طبيعي. يمكن أن يساعد المغنيزيوم على استرخاء الجهاز العصبي، وبالتالي يساعد في تقليل مشاعر القلق والتوتر.

الزنك

يؤدي الزنك دورًا مهمًا في دعم نظام المناعة الصحي ويمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على صحتك العقلية. علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب انخفاض تناول الزنك حالة من الاكتئاب وكذلك سلوكيات القلق. ويُستخدم الزنك أيضًا في الأبحاث لتحسين المزاج والوظائف الإدراكية.