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4 فيتامينات تساعدك على تحسين مزاجك وصحتك العقلية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
فيتامينات لتحسين الصحة العقلية watanserb.com
فيتامينات لتحسين الصحة العقلية
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وطن-من الصعب أن تكون سعيدًا بكل ما في الكلمة من معنى، ولكن من بين إحدى طرق تحسين حالتك المزاجية هي اتباع نظام غذائي صحي ومفيد. وعلى وجه الخصوص، تأكد من حصولك على الفيتامينات والمعادن الصحيحة التي يحتاجها جسمك ليكون في حالة صحية جيدة ومستقرة.

وفقا لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن مع اتباع نظام غذائي صحي، سنكون قادرين على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها خلال اليوم، بيد أن تسارع وتيرة الحياة، يجعلنا غير متأكدين من أن نظامنا الغذائي متوازنا وصحيا بشكل كافي.

فيما يلي بعض الفتامينات التي يمكن أن تساعدك على تحسين مزاجك:

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فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب12 بشكل طبيعي في اللحوم والأسماك، لذلك إذا كنت تفكر في تقليل تناولك لهذه الأطعمة هذا العام، ففكر أيضًا في تناول المكملات الغذائية والبحث عن الأطعمة المدعمة بهذا الفيتامين.

بحسب ما ترجمته “وطن“، فإن هذا الفيتامين، ضروري لتحسين مزاجنا وأدائنا العقلي، فهو يساعد على إنتاج السيروتونين، الناقل العصبي الذي يعزز مشاعر الرفاهية في دماغنا.

نظام غذائي يحتوي على فيتامين ب12
نظام غذائي يحتوي على فيتامين ب12

أوميغا 3

يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في تحسين اضطرابات المزاج. وتعتبر الأسماك والمحار وكذلك البذور مثل الجوز، مصادر ممتازة لأوميغا 3. عندما لا يحتوي النظام الغذائي ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فيمكن أن يؤثر ذلك على الحالة المزاجية والأداء العقلي.

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المغنيزيوم

هذا عنصر غذائي مهم حقًا لنظامنا الغذائي، حيث يدعم المغنيسيوم آلاف التفاعلات المختلفة داخل الجسم. تتمثل إحدى وظائفه في الحفاظ على عمل العضلات والأعصاب بشكل طبيعي. يمكن أن يساعد المغنيزيوم على استرخاء الجهاز العصبي، وبالتالي يساعد في تقليل مشاعر القلق والتوتر.

الزنك

يؤدي الزنك دورًا مهمًا في دعم نظام المناعة الصحي ويمكن أن يكون له أيضًا تأثير إيجابي على صحتك العقلية. علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب انخفاض تناول الزنك حالة من الاكتئاب وكذلك سلوكيات القلق. ويُستخدم الزنك أيضًا في الأبحاث لتحسين المزاج والوظائف الإدراكية.

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المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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