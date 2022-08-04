3 سيدات ورجل عذبوها حرقا.. قرارات عاجلة من النيابة السعودية بشأن الاعتداء على “خادمة حائل”

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وطن– أصدرت النيابة العامة السعودية، بيانا بشأن واقعة الاعتداء على خادمة في منطقة حائل بعد هروبها من الكفيل.

وكانت هذه السيدة المعتدى عليها التي تدعى جيوان، قد وصلت قبل نحو أسبوعين، إلى أحد المستشفيات في منطقة حائل، وهي تعاني من أثار ضرب وحروق في الجسد.

وقال البيان، إن النيابة وجهت باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة الاعتداء على الخادمة المعتدى عليها، وإيداعها في دار الإيواء.

#النيابة_العامة توجه باستكمال إجراءات الاستدلال في واقعة تعرض خادمة للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث سيدات ورجل كانت تعمل لديهم في #حائل. pic.twitter.com/IVFKX4Rkob — بندر السليس (@BmsKsa) August 3, 2022

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه وفقاً لما أثير عن تعرض خادمة منزلية للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث سيدات ورجل كانت تعمل لديهم، وجهت النيابة العامة جهة الضبط المختصة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل وإحالة القضية للنيابة العامة وفق المواد (٢٤-٢٧-٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأضاف أنه بحسب بلاغ المذكورة، فهي هاربة من صاحب العمل الأصلي «كفيلها»، وتعمل عند الجناة دون مستند نظامي، مما أتاح للجناة استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية.

ووجهت النيابة العامة، بإحالة المذكورة إلى دار الإيواء المختصة لتلقي الرعاية اللازمة وفق المادة (١٥) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وشدد المصدر على حرمة الجناية على الأشخاص، وأن الاعتداء عليهم أو استغلالهم موجب للمساءلة الجزائية، بحسب صحيفة عكاظ المحلية.

#النيابة_العامة: #حائل ضبط 3 سيدات و رجل اعتدوا على خادمة منزلية كانت تعمل لديهم 👏🏻❤️ العاملة تعرضت للتعىْيف الجسدي وحرمانها من أجرها 3 سنوات بسبب عدم تنظيفها لإحدى الغرف pic.twitter.com/GsGmnDJIXg — تـ ـغـ ـا ر يـ د (@Twytat) August 3, 2022

وأكد في الوقت نفسه، ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعلاقة العمل، وأن عدم الالتزام بها قد ينتج عنه استغلال العامل أو الجناية عليه أو حرمانه من حقوقه المكفولة له نظاماً.

وكانت الفتاة المعتدى عليها، قد توجهت إلى مستشفى الملك خالد العام، قبل 12 يوما، ودخلت فورا إلى قسم الطوارئ ثم تم تحويلها لقسم العناية المركزة بالمستشفى نتيجة تعرضها لنزيف بمنطقة الرأس.

وبعد مرور أربعة أيام استقرت حالتها الصحية وتم نقلها لقسم الجراحة ولاتزال تتلقى العناية اللازمة.

وسبق أن تحدثت العاملة المنزلية في تصريحات لصحيفة “المدينة”، أنها كانت تتعرض للحرق في جسدها والضرب المبرح بشكل مستمر.

وأضافت أن إحدى السيدات في المنزل قامت بقص شعرها واخفاء صور أطفالها.

وأشارت إلى أنها تستلم مرتباتها البالغة 44 الف ريال منذ نحو 3 سنوات ونصف إلى جانب حرمانها من التواصل مع أسرتها طوال تلك الفترة.