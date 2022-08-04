موقع استخباري يصدم الرباط حول أسباب نقل مناورات “الأسد الإفريقي” من المغرب!

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وطن– كشف موقع “جون آفريك” الإستخباري الفرنسي عن الأسباب الحقيقة التي دفعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى نقل مناورات الأسد الإفريقي من المغرب.

وقال الموقع في تقرير له إنه في 10 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” بفخر عن انطلاق الأسد الأفريقي 2022 بمشاركة المغرب وتونس والولايات المتحدة ، وكذلك حلف شمال الأطلسي والبرازيل، لافتا إلى انه لأول مرة ، تم تمثيل إسرائيل بين الدول المراقبة، حيث جرت معظم التدريبات على الأراضي المغربية مع بعض المناورات في تونس والسنغال وغانا.

قرار نقل الأسد الإفريقي

وأوضح الموقع الاستخباري بأن الإعلان عن نقل “الأسد الإفريقي” جاء على لسان الجنرال ستيفين تاونسند الذي قال “نحن نبحث عن أماكن أخرى ننظم فيها ، جزئيًا أو كليًا ، التدريبات العسكرية القادمة للأسد الأفريقي”.

وقال الجنرال “تاونسند” في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت “نقوم بهذا لأن الكونجرس طلب منا نقل هذه التدريبات”، مع الإشارة بشكل خاص إلى التخفيضات في الميزانية، قائلا: “تتطلب ميزانية الدفاع الجديدة لعام 2022 ، التي اعتمدها الكونجرس ، أن ننظر في تنويع التدريبات العسكرية ومن خلال التنويع ، فإن الأمر يتعلق بمحاولة تحريك التدريبات أو بالتأكيد بعض عناصرها إلى أماكن أخرى في القارة”.

شراكة مشروطة في الصحراء الغربية

من جانبه أكد الموقع على أن قانون المالية الأمريكي أشار بوضوح إلى أنه يريد “حصر الدعم للقوات العسكرية للمملكة المغربية في التدريبات متعددة الأطراف”.

وتساءل الموقع: ” هل إعلان الخروج من المغرب مرتبط حصريا بقضايا الميزانية؟”، ليجيب بالقول:” ليس صحيحا”.

وقال الموقع نقلا عن مصادر مقربة من أفريكوم ، قولها إن المصالح الجيوسياسية هي التي استغلت الاتفاق بين واشنطن والرباط ولا سيما مسألة الصحراء الغربية.

وبحسب الموقع، يرى الكونجرس أن المملكة المغربية ليست متعاونة بما فيه الكفاية في هذا الملف الحساس للغاية ، خاصة وأن دونالد ترامب اعترف في ديسمبر/كانون أول 2020 بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

ولفت الموقع إلى أنه بالنسبة للكونغرس، فإن المغرب ليس مستبعدًا تمامًا من التعاون العسكري مع أفريكوم، بل سيتم نقل التدريبات العسكرية ، “ما لم يقرر وزير الدفاع ، بعد التشاور مع وزير الخارجية ، أن المملكة المغربية تسعى لإيجاد حل متبادل مقبول سياسيًا في الصحراء الغربية”.

هل يستطيع بايدن تجاوز قرار الكونجرس؟

قال الموقع الإستخباري إن الكونغرس الأمريكي القوي يشترط السعي وراء الأسد الأفريقي في المغرب لتغيير موقف الرباط في الصحراء الغربية ويدعو إلى “السلام”، مشيرا إلى أنه مع ذلك ، لا يزال بإمكان الجيش الأمريكي نقض طلب الكونجرس، ولكن في هذه الحالة ، سيكون الأمر متروكًا لجو بايدن للقيام بانقلاب بالقوة.

ونوه الموقع إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تجنب التراجع عن قرار سلفه لكنه أراد أن يظل محايدًا إلى حد ما بشأن هذا الموضوع.

وأكدت المصادر للموقع بأن الجنرال “تاونسند” لن يكون مسؤولاً عن أفريكوم في الأسابيع المقبلة وسيحل محله الجنرال مايكل لانجلي، مؤكدا على أن هذا التغيير يمكن أن يغير بشكل كبير النظرة إلى الأسد الأفريقي.