مفاجآت جديدة في فيديو نيرة أشرف بالمشرحة.. أكثر من متورط وهذه عقوبة كشف عورتها!

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وطن– كشفت النيابة العامة في مصر، عن تورط ممرضة أخرى في تسريب فيديو جثة الطالبة نيرة أشرف، و التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل.

جثمان نيرة

جاء ذلك بعد قبض السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية على ممرضة تعمل بمستشفى طوارئ المنصورة بتهمة تصوير جثة نيرة.

وجاء في بيان للنيابة العامة: “رصدنا منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تصويرا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، تم التقاطه بأحد المستشفيات”.

وتابع البيان: “النيابة المختصة تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم. والطاقم الطبي الذي كان مصاحبا للمتوفاة، لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها”.

وأشار البيان إلى أن والد نيرة أرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها. كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات”.

وبالانتقال إلى مستشفى المنصورة العام القديم، تم الاطلاع على كافة المستندات الرسمية المتعلقة بحالة المجني عليها. والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى.

وبحسب البيان، تم أيضا استدعاء والد المجني عليها لسماع شهادته. واستدعاء مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها.

ممرضة أخرى

وتابع البيان: “تم تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير. كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير”.

وباستدعاء الممرضتين، أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمود درويش، أستاذ القانون الجنائي عن المادة المذكورة في الدستور والتي تنص على مدة عقوبة انتهاك حرمة الميت والغرامة التي يقوم بدفعها.

عقوبتان

وقال درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي». أن الممرضة التي قامت بتصوير نيرة أشرف في المشرحة تنتظرها عقوبتان وليست واحدة.

وأشار إلى أن المادة 309 في الدستور الخاصة بعقوبة انتهاك حرمة الميت هي حبس سنة ودفع غرامة. وهناك مادة 25 من قانون لحماية المعلومات تقوم بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألفا لـ 100 ألف جنيه.

وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن الممرضة سوف تتعرض للعقوبة الجنائية والتأديبية لأنها تعمل داخل المستشفى.

وقالت شروق أشرف الغريب شقيقة نيرة، عبر “فيسبوك”: «اتخذنا إجراءات قانونية واصعب مشهد. نشوف اختنا في المشرحة. وحسبنا الله ونعم الوكيل في متعاطفين مع القاتل الذي مثل بجثتها وأطاح بحياتها غدرا».

وأوضحت الأسرة أن نشر فيديو ابنتهم أصاب أفراد الأسرة بحالة صدمة جراء مشاهدتهم لمشاهد الطعنات على جسدها وكشف عورتها.

وأصيبت سناء التراس والدة نيرة، بحالة من الانهيار وارتفاع في ضغط الدم وجرى نقلها لأحد المستشفيات.