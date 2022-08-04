مصالح وتحولات.. كيف تبدو العلاقات السعودية – الروسية؟ (تقرير)

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وطن- نشرت شبكة “بي بي سي” تقريرا عن العلاقات السعودية – الروسية، وما إذا كانت تشهد تقاطع مصالح عابر أم تحول استراتيجي.

التقرير قال إن الاتحاد السوفيتي السابق أول دولة تعترف بالحكم السعودي بعد أن استولى الملك عبد العزيز بن سعود على الحجاز.

وعندما دخلت قوات الملك عبد العزيز إلى مدينة جدة عام 1926 كانت هناك قنصيلة سوفيتية تعمل في المدينة، وقد نقل القنصل اعتراف بلاده بالحكم الجديد.

وبحسب الشبكة البريطانية، لم تتطور العلاقات الروسية السعودية كثيرا خلال العقد التالي، إذ كانت بريطانيا صاحبة النفوذ القوي في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية، وكانت حريصة جداً على إبعاد السوفييت عن المنطقة بحجة منع انتشار الأفكار الشيوعية فيها، مما أدى في عام 1938 إلى قطع العلاقات بين الجانبين مع بروز نذر الحرب العالمية الثانية.

روسيا: – نحن والسعودية نناقش مشاريع مشتركة وإمكانية التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنقل والإسكان والخدمات المجتمعية. – تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة مع السعودية في أكتوبر المقبل. — الوزير المرافق (@_AAN90) August 3, 2022

وتعززت مكانة السعودية من الناحية الجيوسياسية بعد اكتشاف كميات هائلة من النفط في السعودية من قبل الشركات الأمريكية، وباتت الولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لها.

وكانت السعودية تخشي “المد الشيوعي” في المنطقة وكانت تقف في صف المعسكر الغربي في مواجهة المعسكر الشيوعي، وذلك خلال مرحلة الحرب الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية.

وقد كان الدعم السوفيتي المتزايد لأنظمة الحكم اليسارية في المنطقة، مثل اليمن الجنوبي، ومصر خلال المرحلة الناصرية، ونظام حكم مانغيستو هيلا مريام في إثيوبيا، وكذلك دعم موسكو للحركات والأحزاب اليسارية في المنطقة، مصدر قلق كبير للسعودية ذات التوجهات الدينية المحافظة والموالية للغرب حينذاك.

🇸🇦🇷🇺 – نائب رئيس الإتحاد الروسي: – اتفقت روسيا والسعودية على عقد لجنة حكومية دولية للتعاون التجاري في أكتوبر في موسكو لإنعاش الإقتصاد الروسي. – تقوم الرياض وموسكو بإعداد مشاريع مشتركة في مجال النقل والإسكان والخدمات المجتمعية ومصادر الطاقة المتجددة والبتروكيماويات. — 𝐙 (@id7p_) August 3, 2022

الغزو السوفييتي لأفغانستان عام 1979، كان قد مثل نقطة تحول في علاقات البلدين، حيث لعبت السعودية دروا بارزا في “الجهاد الأفغاني” ضد القوات السوفيتة.

وتوافد آلاف الجهاديين العرب وبينهم العديد من السعوديين إلى باكستان لينتقلوا منها إلى أفغانستان المجاورة، لخوض القتال ضد القوات الروسية التي أُجبرت في نهاية المطاف على الانسحاب الذليل من هذا البلد بعد عقد من الزمن، متكبدة خسائر هائلة في الأفراد والعتاد.

وأُعيدت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي.

ورغم ذلك لم تشهد العلاقات تطورا أو تحسنا ملحوظاً خلال أكثر من ربع قرن رغم تبادل الزيارات على مستوى عال بين البلدين.

🚨 – الألمانية DWN: – تعمل روسيا والصين على نزع الدولار من العالم بعملة مجموعة البريكس الموحدة وإنشاء هيكل مالي بديل عن الغرب من أجل إزالة الدولار من الإقتصاد العالمية. – بعد مصر والسعودية.. تعتزم الجزائر الإنضمام إلى مجموعة بريكس. — 𝐙 (@id7p_) August 1, 2022

وفي 2015، التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وكان اللقاء بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين.

وفتح البلدان صفحة جديدة في علاقاتهما شملت العديد من الملفات، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية، وبخاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء ١٦ مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية.

وفي عام 2017 زار الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا وكانت الزيارة هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا.

وتمخضت الزيارة عن توقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية.

وأبرمت السعودية العام الماضي اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، بحسب ما أعلن عنه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان، على هامش معرض المنتدى العسكري التقني الدولي “آرمي 2021”.

روسيا تعلن أنها والسعودية ملتزمتان بقوة بهدف اتفاق أوبك+ المتمثل في الحفاظ على استقرار السوق وإعادة توازن العرض والطلب — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) July 29, 2022

وقال التقرير: “لا شك أن توسيع التعاون في المجال العسكري بين البلدين يثير المزيد من الأسئلة عن طبيعة التوجه السعودي في هذا المجال، إذ اعتمدت المملكة على السلاح الغربي منذ أن أبصرت النور، وعلى رأسها السلاح الأمريكي الذي يشكل 79 في المئة من المشتريات السعودية العسكرية، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهي تمثل بدورها نحو 24 في المئة من صادرات السلاح الأمريكية”.

التعاون بين موسكو والرياض قاد إلى إقامة ما يعرف بمنظمة أوبك بلاس، حيث اتفق البلدان على خفض إنتاج النفط في عام 2016، بعد انخفاض أسعاره، وهذا الملف هو أكبر مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وتعتبر السعودية أن تعاون روسيا ضروري لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة وهو ما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2019.

وأثمر هذا التعاون وأدى إلى رفع سعر النفط وزادت أهمية التنسيق بن الجانبين في هذا المجال بعد اضطراب سوق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

الدول الغربية حاولت تعويض النقص في إمدادات النفط الروسية إلى القارة الأوروبية بسبب قرار الاتحاد الأوروبي تقييد مشترياتها من النفط الروسي، عبر الطلب من السعودية زيادة الإنتاج، وهو ما تعاملت معه الرياض بطريقة براغماتية وعملية.

ولم يكن الانفتاح السعودي على روسيا وليد اللحظة، بل مر بمراحل متعددة وكانت البداية مع وصول الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى البيت الأبيض عام 2009، حيث أعادت الولايات المتحدة صياغة أولوياتها في المنطقة، وكان من بين التوجهات الجديدة إنهاء مرحلة الحروب الأمريكية الطويلة في الخارج، وتفادي التورط في النزاعات والحروب الخارجية، فكان الانسحاب الأمريكي من العراق، مما مهد السبيل أمام إيران لتعزيز نفوذها في العراق وباتت صاحبة الكلمة الفصل في حكم ذلك البلد.

ترافق ذلك مع المفاوضات التي دخلتها مجموعة خمسة زائد واحد مع إيران بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وانتهى بالتوصل إلى إبرام اتفاق بين هذه المجموعة وإيران عام 2015، حيث تم رفع العقوبات عن طهران مقابل وضع الأنشطة النووية الإيرانية تحت الرقابة الدولية.

وتعتبر السعودية في إيران الساعية إلى تكريس نفوذها وحضورها الإقليمي، خصمها التقليدي، وحسب رأي السعودية أدى الاتفاق إلى إطلاق يد إيران لزيادة أنشطتها وتعزيز نفوذها بعد أن استردت عشرات مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

كما انتقدت السعودية والدول الخليجية الأخرى وإسرائيل الاتفاق لأنه تجاهل أنشطة إيران المثيرة للقلاقل والفوضى في المنطقة عبر دعم قوى سياسية وعسكرية تدور في فلكها، ورأت أن واشنطن أطلقت يد طهران لتزيد من أنشطتها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق.

وجاءت خطوة الانفتاح على روسيا بعد أن شعرت السعودية أن الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل تام لضمان أمنها، وأنها شريك لا يعتمد عليه دائماً.

حيث رأت أن التدخل الروسي العسكري في سوريا لحماية نظام الرئيس السوري بشار الأسد من السقوط مثال على التحالف الاستراتيجي، وأن روسيا باتت صاحبة وزن ودور أكبر في المنطقة وأن من مصلحتها تعزيز التعاون معها بدلاً من وضع كل بيضها في سلة واشنطن.

وأدى التوتر الذي ساد العلاقات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والزعماء الغربيين بسبب ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، إلى تسريع وتيرة التعاون بين السعودية وروسيا التي لا تتصدر قضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والإعلام، قائمة أولوياتها .

وبعد الحملة الإعلامية الكبيرة على ولي العهد السعودي في وسائل الإعلام الغربية واتهامه شخصيا بالضلوع في إعطاء الأوامر بقتل خاشقجي، تفادى كل الساسة الغربيين اللقاء بولي العهد السعودي أو التحدث معه بعكس الزعيم الروسي فلاديمير بوتين الذي صافحه بحرارة خلال قمة العشرين في الأرجنيتن في نوفمبر 2018.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، توقفت الاتصالات بين الزعماء الغربيين وبوتين الذي باتت بلاده تعيش تحت وطأة اقسى عقوبات يمكن ان تفرض على بلد ما، في مقابل ذلك استمرت الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين الروس ونظرائهم السعوديين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان حيث جرى أكثر من اتصال بينه وبين بوتين وكان آخرها في 21 يوليو الماضي.

وبحسب التقرير، لا شك أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال تقديم الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها.

لكن العلاقة مع روسيا توفر للرياض هامشاً للمناورة السياسية، ونوعاً من التوازن في علاقات الخارجية بدلاً من الرهان على الولايات المتحدة فقط.

روسيا والصين والسعوديه العظمى https://t.co/uwXEfC5jil — ابن الصحراء abn (@abn541151888) August 2, 2022

وتمنح الرغبة السعودية في تنويع مصادر الأسلحة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الامريكية مزيدا من المرونة والمساحة للتحرك بما تمليه عليها مصالحها في ظل تقليل الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها في الشرق الأوسط واحتمالات التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي تزيد طهران من مساحة نفوذها في المنطقة، الأمر الذي ترى فيه السعودية مصدر خطر كبير على مصالحها.

ويختم التقرير أن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي تمثل فرصة ثمينة للسعودية لتجاوز تداعيات مقتل خاشقجي.

وبات الغرب مستعداً لطي تلك الصحفة مقابل تعاون السعودية في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تهدد الاقتصاد العالمي، وعادت الرياض تستقبل الزعماء الغربيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بادين، وعاد البساط الأحمر ليفرش لولي العهد السعودي في العواصم الغربية.