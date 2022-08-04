مركز الأوبئة الأمريكي يقدم نصائح للشواذ جنسيا لتفادي الإصابة بجدري القردة

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وطن- حدد مركز الأوبئة ومكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، تعليمات رأى أنها يمكن أن تحد من انتشار جدري القردة خلال فعاليات الشواذ جنسيا، علما بأن هذه الفعاليات هي السبب الرئيسي في انتشار هذا المرض.

المركز أعد تقريرا استهله، بتوضيح الأسباب والطرق التي ينتشر بها المرض، قائلا إن جدري القرود يمكن أن ينتقل إلى أي شخص من خلال التلامس الوثيق والشخصي غالبًا من الجلد إلى الجلد.

وتنتقل العدوى عبر الاتصال المباشر بطفح جلدي جدري القرود أو الجرب أو سوائل الجسم من شخص مصاب بجدرى القرود، ولمس الأشياء والأقمشة (الملابس أو الفراش أو المناشف) والأسطح التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود، وملامسة الجهاز التنفسي السري.

🚨هذه المعلومة الطبية الخطيرة تكشف مأساة الوضع الشاذ لجماعة الشواذ والسحقيات واللواطيين #LBGTQ :

🚨#WHO-منظمة الصحة العالمية:

🚨 98% من حالات الإصابة ب #جدري_القردة #جدري_الشواذ–#monkeypox

🚨مرتبطة بممارسات

رجال شاذين مثليين🥵🙃 pic.twitter.com/zFXVMN222p — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) July 29, 2022

المركز أوضح أنه يمكن أن يحدث هذا الاتصال المباشر أثناء الاتصال الحميم ، بما في ذلك ممارسة الجنس عن طريق الفم والشرج والمهبل أو لمس الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج لشخص مصاب بجدري القرود، والعناق والتدليك والتقبيل، واتصال وجها لوجه مطول.

كما ينتقل أيضا عبر لمس الأقمشة والأشياء أثناء ممارسة الجنس التي استخدمها شخص مصاب بجدرى القرود ولم يتم تطهيرها ، مثل الفراش والمناشف وأدوات الوثن والألعاب الجنسية.

ويمكن للمرأة الحامل أن تنقل الفيروس إلى جنينها من خلال المشيمة، حيث من الممكن أيضًا أن يصاب الأشخاص بجدرى القرود من الحيوانات المصابة ، إما عن طريق الخدش أو العض من قبل الحيوان أو عن طريق تحضير اللحوم أو تناولها أو استخدام منتجات من حيوان مصاب.

ويمكن لأي شخص مصاب بجدرى القرود أن ينشره للآخرين من الوقت الذي تبدأ فيه الأعراض حتى يلتئم الطفح الجلدي تمامًا وتتكون طبقة جديدة من الجلد. يستمر المرض عادة من 2 إلى 4 أسابيع.

المركز أوضح كيف يمكن للشخص أن يقلل من مخاطره أثناء ممارسة الجنس، قائلا: “إذا كنت أنت أو شريكك لديك (أو تعتقد أنك قد تكون مصابًا) بجدري القرود وقررت ممارسة الجنس ، ففكر في ما يلي لتقليل فرصة انتشار الفيروس”.

بحسب مركز الأوبئة الأمريكي فإنه لا حاجة لمنع فعاليات الشواذ ولكن للحد من جدري القردة عليهم اتباع التعليمات التالية:

– ممارسة الجنس عبر الفيديو (إثارة من بعيد دون ملامسة)!

– ممارسة العادة السرية مع بعضهم على بعد مسافة لا تقل عن ٦ أقدام!!

– ممارسة الجنس خارجيا دون خلع الملابس! https://t.co/sXOd0TKZM5 — شؤون إسلامية 🌴 (@Shuounislamiya) August 3, 2022

وتشمل هذه الإجراءات:

مارس الجنس الافتراضي دون اتصال شخصي.

مارس العادة السرية معًا على مسافة 6 أقدام على الأقل ، دون أن تلمس بعضكما البعض ودون أن تلمس أي طفح جلدي.

ضع في اعتبارك ممارسة الجنس مع ملابسك أو تغطية المناطق التي يوجد بها الطفح الجلدي ، مما يقلل من ملامسة الجلد للجلد قدر الإمكان. إذا كان الطفح الجلدي محصوراً في الأعضاء التناسلية أو الشرج ، فقد يساعد الواقي الذكري. ومع ذلك ، فإن الواقي الذكري وحده لا يكفي على الأرجح للوقاية من جدري القرود.

تجنب التقبيل

تذكر أن تغسل يديك وأدوات الوثن والألعاب الجنسية وأي أقمشة (الفراش والمناشف والملابس) بعد ممارسة الجنس. تعرف على المزيد حول مكافحة العدوى.

قد يؤدي وجود شركاء جنسيين متعددين أو مجهولين إلى زيادة فرص تعرضك لجدري القرود. قد يؤدي الحد من عدد شركائك الجنسيين إلى تقليل احتمالية التعرض.

تجنب لمس الطفح الجلدي. يمكن أن يؤدي لمس الطفح الجلدي إلى انتشاره في أجزاء أخرى من الجسم وقد يؤخر الشفاء.

ولا يزال العلماء يبحثون عما إذا كان من الممكن أن ينتشر الفيروس عندما لا تظهر أي أعراض على شخص ما، وكم مرة ينتشر جدرى القرود من خلال إفرازات الجهاز التنفسي ، أو عندما يكون الشخص المصاب بأعراض جدري القرود أكثر عرضة لنشر الفيروس من خلال إفرازات الجهاز التنفسي.

ويتم أيضا بحث ما إذا كان يمكن أن ينتقل جدري القرود من خلال السائل المنوي أو السوائل المهبلية أو البول أو البراز.

وجدرى القرود من الأمراض النادرة التي تسببها الإصابة بفيروس جدري القرود، وهو جزء من نفس عائلة الفيروسات مثل فيروس الجدري.

وتتشابه أعراض جدري القرود مع أعراض الجدري ، ولكنها أخف ، نادرًا ما يكون جدري القرود قاتلًا، ولا علاقة له بجدري الماء.

تم اكتشاف جدري القرود في عام 1958 عندما تفشى مرض يشبه الجدري في مستعمرات من القردة التي تم الاحتفاظ بها للبحث.

على الرغم من تسميته “بجدري القرود” ، لا يزال مصدر المرض غير معروف. ومع ذلك ، فإن القوارض الأفريقية والرئيسيات غير البشرية (مثل القرود) قد تؤوي الفيروس وتصيب البشر.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 قبل تفشي المرض في عام 2022 ، حيث تم الإبلاغ عن جدري القرود لدى أشخاص في العديد من بلدان وسط وغرب إفريقيا.

في السابق ، كانت جميع حالات جدري القرود تقريبًا في الأشخاص خارج إفريقيا مرتبطة بالسفر الدولي إلى البلدان التي يحدث فيها المرض بشكل شائع أو من خلال الحيوانات المستوردة. حدثت هذه الحالات في قارات متعددة.