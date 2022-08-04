“كرتونة كبيرة” في منزل الظواهري تكشف أسرار زعيم تنظيم القاعدة الراحل

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وطن – في متابعة لحادث اغتيال أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة السابق، ومحاولة كشف أسرار حياته عادت تقارير لتسليط الضوء على تاريخه والذي كان ضمن مراحله الهامة التحقيقات معه عام 1981. ضمن العناصر التي تورطت في اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

أسرار أيمن الظواهري كشفتها مضوبطاته

وفي هذا التوقيت وضمن القضية رقم 462 حصر أمن دولة عليا 1981، تم القبض على أيمن الظواهري في منزله، وتحريز عدة مضوبطات بشقته كان من ضمنها “كرتونة كبيرة” تحوي كتبا ووثائق، كشفت بعضا من أسرار زعيم التنظيم الراحل وخليفة بن لادن.

وبحسب تقرير قناة “العربية” الذي سلط الضوء على هذه الواقعة، فقد كشفت مضبوطات أيمن الظواهري، تفاصيل حول ثقافته وأفكاره وعلاقاته المتشعبة مع عناصر التنظيم.

وعثرت أجهزة الأمن على كرتونة كبيرة في منزل الظواهري لحظة القبض عليه، كانت تحتوي على أعداد كبيرة من مجلة الدعوة التي تصدرها جماعة الإخوان.

بالإضافة إلى أعداد أخرى من المجلة العسكرية السوفيتية، التي كانت تصدر في موسكو وتتضمن مقالات حول أحدث الأسلحة والذخائر والتدريبات القتالية وحروب العصابات.

كما عثر داخل “كرتونة الظواهري” على كتاب معنون باسم “الأعلام بقواعد الإسلام” ويناقش موضوعات الكفر والتكفير. وكتاب بعنوان “في التاريخ فكرة ومنهاج” لسيد قطب القيادي في جماعة الإخوان وكتاب آخر بعنوان صوت الحق وآخر بعنوان “جنود الدعوة”.

ووجد أيضا لديه كتاب بعنوان “الإخوان والمجتمع المصري” تأليف محمد شوقي زكي، وكتاب بعنوان “العقائد لحسن البنا ” مؤسس جماعة الإخوان.

خريطة للمناطق الأثرية الإسلامية والقبطية في مصر

كما عثر داخل هذه الكرتونة الخاصة بالظواهري على خريطة بطول 100سم وعرض 60 سم مدونة باللغة الإنجليزية، وتتضمن المناطق الأثرية الإسلامية والقبطية في القاهرة.

بالإضافة لملفات خاصة بقصاصات ورقية من صحف مصرية لتغطية حادث اغتيال الشيخ الذهبي وزير الأوقاف المصري الأسبق على يد متطرفين بتنظيم التكفير والهجرة.

وكذلك قصاصات من خطب الرئيس الراحل، ومفكرة صغيرة عليها اسم أمينة محمد ربيع الظواهري.

التدريبات العسكرية

المضبوطات الخاصة بالظواهري في القضية رقم 462 حصر أمن دولة عليا، كشفت أيضا عن علاقته منذ ريعان شبابه بالتدريبات العسكرية، وعثر بحوزته على مذكرة محررة بخط اليد بعنوان “التكتيك على مستوى كتائب المشاة”.

وتضمنت تفاصيل ومعلومات عسكرية حول دور “كتائب المشاة” في المعارك الدفاعية وفي الهجوم وسير المعارك والمعونة الإدارية لها.

“الكرتونة” المشار إليها عثر بداخلها أيضا على كراسة درجات محررة باللغة الفرنسية صادرة من مدرسة “ليسيه الحرية” بالمعادي عن العام الدراسي 1955-1956 للطالب أيمن الظواهري.

وكذلك بطاقة درجات عن امتحان الفترة الثانية من الصف الثاني الثانوي القسم العلمي صادرة من مدرسة المعادي الثانوية النموذجية للعام الدراسي 1966-1967.

اغتيال أيمن الظواهري

وقبل أيام نفيذ جهاز المخابرات الأمريكية “CIA” عملية نوعية في أفغانستان أسفرت عن مقتل، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وبحسب موقع قناة “foxnews” فقد تمت عملية استهداف الظواهري، عبر طائرات بدون طيار في غارة جوية بأفغانستان.

وقالت القناة إن أمريكا نفذت عملية “ناجحة” لمكافحة الإرهاب ضد هدف “مهم” وهو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويشار إلى أن الظواهري تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011.

من هو أيمن الظواهري؟

أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهري، ينتمي لعائلة مصرية كبيرة توطنت قرية كفر الشيخ بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

ووالد أيمن الظواهري هو الدكتور محمد ربيع الظواهري، أستاذ علم الفارماكولوجي “علم الأدوية” بكلية الطب جامعة عين شمس، والذي توفي عام 1995.

وشقيق زعيم التنظيم الراحل هو محمد محمد ربيع الظواهري، الملقب بأبو أيمن المصري، وهو أحد قادة تنظيمي الجهاد والقاعدة.

أما شقيقه الأصغر فهو حسين الظواهري، مهندس تخطيط.

ولديه شقيقة أيضا تدعى هبة الظواهري، وتعمل أستاذة للأورام بالمعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أيضا أن جد أيمن الظواهري، هو الشيخ محمد الأحمدي الظواهري، الشيخ التاسع والعشرون للأزهر الشريف.

وتولى الشيخ محمد مشيخة الأزهر عام 1929، وكان وراء تأسيس جامعة الأزهر، ومطبعة الأزهر، ومجلة الأزهر.