في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.. محمد السادس يعين مصمم ديكور عالمي لصيانة القصور الملكية

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وطن- رغم الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المغرب، كشف موقع “أرفريكا إنتلجنس” الاستخباري بأن القصر الملكي عين المهندس المعماري ومصمم الديكور العالمي، جان بابتيست باريان، المتخصص في العمارة العربية الأندلسية والزخرفة المعاصرة، على رأس شركة “Primarios” المكلفة بتأثيث وصيانة القصور الملكية المغربية.

وقال الموقع الناطق بالفرنسية إن جان بابتيست باريان سيتولى إدارة أعمال هذه الشركة التي يوجد مقرها الرئيسي في مدينة الدار البيضاء، وقد تم اختياره لتولي هذا المنصب، بالنظر إلى خبراته الطويلة في مجال الهندسة المعمارية وتأثيث القصور الملكية.

خبرة كبيرة في المجال

ولفت الموقع إلى أن مصمم الديكورات الداخلية، جان بابتيست باريان، سبق أن عمل لمدة تصل إلى 15 عاما في تأثيث وصيانة القصور الملكية المغربية خلال فترة الملك الراحل الحسن الثاني، وبالتالي فإن تعيينه جاء بناء على تاريخه الطويل في هذا المجال بالمملكة المغربية.

ويُعتبر باريان من بين أشهر مصممي الديكور الذين اشتغلوا على العديد من المشاريع الفخمة في المغرب، مثل تصميم الديكور الداخلي لفندق “المامونية” في مراكش، وفندق ميشليفين بإفران، وهو من الذين اشتغلوا على تأثيث وترميم العديد من المباني ذات المعمار الأندلسي العربي في مدينة فاس.

توزيع القصور الملكية في المغرب

وأشار الموقع إلى أن هناك عدد من القصور الملكية موزعة على المدن المغربية، خاصة المدن الكبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وطنجة وتطوان، وهي مباني شاسعة بتركيبة هندسية تحتاج إلى تأثيث وصيانة مستمرة، وبالتالي فقد تم تأسيس شركة “بريماريوس” للقيام بهذه المهام.

ويأتي اختيار المهندس والمصمم جان بابتيست باريان لترأس هذه الشركة، بالنظر إلى كونه متخصص في المعمار العربي الأندلسي، وهو المعمار الذي يغلب على جل القصور الملكية الموزعة في مختلف مدن البلاد.

أخنوش ارحل

وجاء هذا الكشف في وقت يتعرض فيه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه “للرحيل” بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

تداول وسم “أخنوش ارحل” منذ بضعة أسابيع حوالي 600 ألف حساب على شبكة فيسبوك، مرفوقا بوسمين مطالبين بخفض سعر الغاز والبنزين.

لم تتجسد هذه الحملة على أرض الواقع، غير أنها أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا واسعين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية وأحزاب المعارضة البرلمانية.

ارتفاع أسعار الوقود في المغرب

ويعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما يرتقب أن يستمر مستوى التضخم مرتفعا ليتجاوز 5,3 بالمئة حتى نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية.

إضافة إلى ذلك، يؤثر جفاف استثنائي هذا العام على أداء القطاع الزراعي، الهام في المملكة، ما خفض توقعات النمو إلى 1,5 بالمئة، وفق المصدر نفسه.

فيما تؤكد الحكومة ارتباط هذه الأزمة بالتقلبات في الأسواق العالمية، تتهم حملة “أحنوش ارحل” هذا الأخير “بالاستفادة” من ارتفاع أسعار الوقود.

تضارب المصالح

تستند هذه الانتقادات على ملكية رجل الأعمال الثري (61 عاما)، الذي يوصف بأنه مقرب من القصر، لشركة “أفريقيا” التي تعد، إلى جانب “توتال” الفرنسية و”شل” الهولندية البريطانية، أكبر الشركات المهيمنة على سوق المحروقات في المملكة.