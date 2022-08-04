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الهدهد

في سوريا.. سرقت الذهب بحيلة شيطانية في لمح البصر (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
سرقة محل ذهب watanserb.com
منقبة تسرق خواتم ذهبية تقدر قيمتها بـ 50 مليون ليرة
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وطن – دون خوف وفي وضح النهار بسوريا، أقدمت امرأة ترتدي النقاب، على سرقة خواتم ذهبية تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون ليرة، من محل مجوهرات وذهب في سوق الحميدية بدمشق.

منتقبة تسرق محل ذهب في دمشق

وأظهر فيديو من كاميرا مراقبة داخل المحل، المرأة وهي تغافل الصائغ الذي أدار ظهره لتقوم بأخذ علبة تحتوي على الخواتم الذهبية.

لتقوم بوضعها في كيس كان بحوزتها، ثم تطلب من الصائغ معاينة قطعة ذهبية ووزنها، وبعد دخول سيدتين تخرج مسرعة من المحل وقد لاحظت على ما يبدو كاميرا المحل.

وبحسب وزارة الداخلية السورية فقد ارتفعت نسبة عمليات السرقات موخراُ إلى 60% في مختلف المحافظات.

حيث سجلت أكثر من 45 حادثة سرقة في منطقة واحدة خلال أقل من شهر، وسرقة 3 محلات في يوم واحد بمنطقة أخرى.

وكانت سلطات نظام الأسد ألقت أواخر يناير الماضي، القبض على ثلاثة أحداث يحاولون سرقة سوق الصاغة المركزي بأكمله.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”: اشتبهت دورية من قسم شرطة الحميدية في دمشق بثلاثة أحداث كانوا يراقبون الحارس الليلي في سوق الصاغة المركزي. بغية تقييده وارتكاب السرقة، فتم توقيفهم قبل إتمام عملية السرقة.”

وتبين أنهم يدعون (يحيى. ك) و(ليث. ب) و(م . هـ) وضبط بحوزتهم حقيبة كتف فيها أدوات السرقة وهي (صاروخ كهربائي آلي الشحن مع دوائر جلخ، ومنشار حديد، وغاز صغير، ومقص ماسي، وشرائط لاصقة لتقيد الحراس الليليين،وأدوات حادة /سكين ومشرط ومطرقة حديدية/، وعدة متنوعة تستخدم في عمليات السرقة).

واحتلت سوريا المركز العاشر عالمياً من حيث ارتكاب الجرائم، وفقاً لدراسة عالمية أعدها العام الماضي موقع “NUMBEO” المتخصص بالإحصاءات حول العالم وجمع البيانات.

فيما صنفت سوريا لعام 2019 كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية من حيث معدلات الجريمة.

أسعار الذهب في سوريا

ويشار إلى أن أسعار الذهب في سوريا وصلت إلى أرقام فلكية، بسبب انهيار العملة العملة المحلية الليرة.

والخميس، سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا 239 ألفاً و256 ليرة للشراء، مقابل 241 ألفاً و534 ليرة للبيع.

وجاء سعر عيار 22 ، 219 ألفاً و131 ليرة للشراء، مقابل 221 ألفاً و437 ليرة للبيع.

أما عيار الذهب 21، فقد جاء سعره في سوريا عند 209 آلاف و442 ليرة للشراء، مقابل 211 ألفاً و339 ليرة للبيع.

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 179 ألفاً و628 ليرة للشراء، و181 ألفاً و339 ليرة للبيع.

وسعر أونصة الذهب جاء سعرها عند 7 ملايين و453 ألفاً و446 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و524 ألفاً و431 ليرة للبيع.

أما سعر الليرة الذهب في سوريا فقدت وصلت إلى مليون و677 ألفاً و25 ليرة للشراء، ومليون و692 ألفاً و997 ليرة للبيع.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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