في سوريا.. سرقت الذهب بحيلة شيطانية في لمح البصر (فيديو)

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وطن – دون خوف وفي وضح النهار بسوريا، أقدمت امرأة ترتدي النقاب، على سرقة خواتم ذهبية تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون ليرة، من محل مجوهرات وذهب في سوق الحميدية بدمشق.

منتقبة تسرق محل ذهب في دمشق

وأظهر فيديو من كاميرا مراقبة داخل المحل، المرأة وهي تغافل الصائغ الذي أدار ظهره لتقوم بأخذ علبة تحتوي على الخواتم الذهبية.

لتقوم بوضعها في كيس كان بحوزتها، ثم تطلب من الصائغ معاينة قطعة ذهبية ووزنها، وبعد دخول سيدتين تخرج مسرعة من المحل وقد لاحظت على ما يبدو كاميرا المحل.

وبحسب وزارة الداخلية السورية فقد ارتفعت نسبة عمليات السرقات موخراُ إلى 60% في مختلف المحافظات.

حيث سجلت أكثر من 45 حادثة سرقة في منطقة واحدة خلال أقل من شهر، وسرقة 3 محلات في يوم واحد بمنطقة أخرى.

وكانت سلطات نظام الأسد ألقت أواخر يناير الماضي، القبض على ثلاثة أحداث يحاولون سرقة سوق الصاغة المركزي بأكمله.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”: اشتبهت دورية من قسم شرطة الحميدية في دمشق بثلاثة أحداث كانوا يراقبون الحارس الليلي في سوق الصاغة المركزي. بغية تقييده وارتكاب السرقة، فتم توقيفهم قبل إتمام عملية السرقة.”

وتبين أنهم يدعون (يحيى. ك) و(ليث. ب) و(م . هـ) وضبط بحوزتهم حقيبة كتف فيها أدوات السرقة وهي (صاروخ كهربائي آلي الشحن مع دوائر جلخ، ومنشار حديد، وغاز صغير، ومقص ماسي، وشرائط لاصقة لتقيد الحراس الليليين،وأدوات حادة /سكين ومشرط ومطرقة حديدية/، وعدة متنوعة تستخدم في عمليات السرقة).

واحتلت سوريا المركز العاشر عالمياً من حيث ارتكاب الجرائم، وفقاً لدراسة عالمية أعدها العام الماضي موقع “NUMBEO” المتخصص بالإحصاءات حول العالم وجمع البيانات.

فيما صنفت سوريا لعام 2019 كأكثر دولة خطرة بين الدول العربية من حيث معدلات الجريمة.

أسعار الذهب في سوريا

ويشار إلى أن أسعار الذهب في سوريا وصلت إلى أرقام فلكية، بسبب انهيار العملة العملة المحلية الليرة.

والخميس، سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا 239 ألفاً و256 ليرة للشراء، مقابل 241 ألفاً و534 ليرة للبيع.

وجاء سعر عيار 22 ، 219 ألفاً و131 ليرة للشراء، مقابل 221 ألفاً و437 ليرة للبيع.

أما عيار الذهب 21، فقد جاء سعره في سوريا عند 209 آلاف و442 ليرة للشراء، مقابل 211 ألفاً و339 ليرة للبيع.

من ناحية أخرى، وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 179 ألفاً و628 ليرة للشراء، و181 ألفاً و339 ليرة للبيع.

وسعر أونصة الذهب جاء سعرها عند 7 ملايين و453 ألفاً و446 ليرة للشراء، مقابل 7 ملايين و524 ألفاً و431 ليرة للبيع.

أما سعر الليرة الذهب في سوريا فقدت وصلت إلى مليون و677 ألفاً و25 ليرة للشراء، ومليون و692 ألفاً و997 ليرة للبيع.