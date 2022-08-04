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فيديو يكشف سر المكالمة المستحيلة بين صدام حسين ودونالد ترامب!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سر المكالمة المستحيلة بين صدام حسين وترامب watanserb.com
سر المكالمة المستحيلة بين صدام حسين وترامب
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وطن- انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان العربية مقطع فيديو مصور زعم ناشروه أنه يوثق قيام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بإجراء مكالمة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووفقا للفيديو المتداول، يظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متحدثاً على هاتف، في ما يبدو أنه مؤتمر صحفي، ثم يُسمع صوت يشبه صوت صدّام حسين وهو يقول “رسالتي لأهل العراق الشرفاء، أنا عائد للعراق لمحاسبة من غدر بنا وبالعراقيين”.

وجاء تداول هذا بشكل مكثف خلال الساعات الماضية الفيديو ليعزز اعتقادا خرافيا شائعا بأن عدداً من زعماء الدول الذين قتلوا مثل أدولف هتلر وجون كينيدي ما زالوا أحياء ومتوارين.

من جانبها، أكدت خدمة “فرانس برس” لتقصي الحقائق زيف هذا الفيديو، الذي تم نشره بعنوان “صدام حسين على قيد الحياة، مكالمة هاتفية بين صدام حسين وترامب في 2022”.

حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت خدمة فرانس برس لتقصي الحقائق بأن الفيديو مركّب، موضحة أن التفتيش عن مشاهد منه أرشد إلى فيديو مشابه تماماً من حيث الصورة منشور على مواقع إعلامية غربيّة في آب/أغسطس من العام 2018.

اتصال بين ترامب ونظيره المكسيكي

وقالت الوكالة إن الفيديو الحقيقي يظهر اتصالاً كان قد أجراه “ترامب” مع نظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في ذلك الحين.

ولفتت الوكالة إلى أن مروّجي المقطع المزوّر عمدوا إلى إبدال صوت الرئيس المكسيكي – الموجود في الفيديو الأصلي – بصوت شبيه بصوت صدام حسين.

الصوت المستخدم في التركيب؟

ونوهت الوكالة إلى أنه يمكن العثور على مقاطع مشابهة ينشرها شابّ على مواقع التواصل مقلّداً صوت صدام حسين بدقّة.

الكشف عن مركب الفيديو المزعوم

وأكدت أنه نشر على صفحته على موقع تيك تيوك ما يوحي بأنه هو صاحب الصوت المشابه لصوت صدام في الفيديو مع ترامب.

ويأتي تداول هذا الفيديو بعد ساعت قليلة من نفي رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، منشوراً نسب لها بخصوص امتلاكها لتسريبات صوتية تخص والدها وتتعلق بمرجعية شيعية عراقية.

رغد صدام حسين تنفي شائعة جديدة

وقالت رغد في تغريدة قصيرة عبر حسابها في تويتر، نافية المنشور المتداول عبر حساب مزور باسمها: ”كلام نسب إلي كالعادة.” وذلك في تعليق منها على صورة للتغريدة التي تسببت بسجال واسع بين مدونين عراقيين يؤيدون تيارات سياسية متناحرة.

وجودهما كان سيغير العالم.. “شاهد” لن تصدق ما قاله ترامب عن صدام حسين والقذافي

المصدرفرانس برس ، توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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