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وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 4 أغسطس 2022 استقرارا في تعاملات البنوك بحسب النشرة الصباحية لبنك الخرطوم أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في السودان 577.14 جنيه للشراء و581.47 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الخميس 690.23 جنيه للشراء و695.41 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيه للشراء و150.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.76 جنيه للشراء و155.92 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الخميس 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الثلاثاء 1507.03 جنيه للشراء، و1518.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1830.55 جنيه للشراء و1846.61 جنيها للبيع.

أسباب استمرار تدهور الجنيه السوداني

ويجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن استمرار تدهور الجنيه أمام الدولار، “سببه مشتريات الحكومة من العملة الأميركية لتغطية الاحتياجات الأساسية كالدقيق والوقود، حيث يكلف البنك شركات لتشتري له الدولار، وهو يقوم بطباعة النقود”، كما يقول متعاملون في سوق العملة الموازية في السودان، الذين لم تتأثر أعمالهم رغم الحملات ضدهم؛ حسب قول أحدهم.

وكشف المتعاملون عن أن الحكومة لا تشتري منهم الدولار مباشرة، وإنما عبر وسطاء بأسماء مختلفة.

وتحدثت مصادر في بنك السودان المركزي مؤخرا حول الآليات التي يتبعها “المركزي”لمقابلة احتياجات البلاد من السلع الأساسية والضرورية، “مثل الاستدانة من البنوك، وطباعة النقود، وشراء الذهب، لكن عائدات هذه الموارد لا تدخل في الإنتاج؛ بل في دعم السلع وتوفير مرتبات العاملين بالدولة، مما يعمق الأزمة”.