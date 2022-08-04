رهاب خلع الملابس أو التعرّي: ما سرّ هذا الرهاب الذي يظهر في الصيف؟

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وطن-لا شك في أن أنواع الرهاب متعددة، كما نتفق أيضا على أنها تسبب مخاوف مختلفة ومتفاوتة الدرجات لدى بعض الأشخاص، لكن أحياناً لا نستطيع التعرف على بعض أنواعها رغم انتشارها في المجتمع، والتي ينبغي معرفتها لكي نستطيع مواجهتها أو توجيه ذلك الشخص الذي قد يعاني منها.

فيما يلي تطرقت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، إلى التحدث عن رهاب منتشر في أوساط المجتمع ولكنه غير معروف؛ وهو الخوف من خلع الملابس أو رهاب التعرّي.

يمكن أن تصبح درجات الحرارة المرتفعة مزعجة ومضرة للغاية، وفي كثير من الحالات يكون من الصعب للغاية مكافحة الحرارة في المنزل بشكل فعال. فضلا عن ذلك، فإن بعض الأشخاص يتوقون إلى خلع ملابسهم بسب الحرارة الشديدة ولا يستطيعون القيام بذلك؛ حيث يمنعهم هذا الرهاب من البقاء عراة كما ولدتهم أمهاتنا، وهذا ما يولد لديهم شعورا بالتوتر والقلق.

الخوف من التعري يسمى أيضا ديهابيلوفوبيا.

من المهم توضيح أن الرهاب يتمثل في ظهور مخاوف شديدة وليس مجرد إنزعاج، أي أنه في هذه الحالة يوجد بالفعل خوف شديد من العري. إنه اضطراب رهابي يمكن أن يصبح معقدا للغاية ويحد من حرية واستمتاع الناس بحياتهم اليومية، حيث لا يمكنهم القيام بأنشطة عادية مثل الذهاب إلى الشاطئ أو المسبح أو صالة الألعاب الرياضية.

هذا الخوف من التعري يؤثر كثيرًا على الشخص، لاسيما عندما يتعلق الأمر بوجود شريك، فبغض النظر عن مدى ثقتك بنفسك، فإن الخوف يعتريك بمجرد التفكير في خلع ملابسك وشخص آخر يمكنه رؤيتك، ما يزيد الموقف تعقيدا.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، فإن هذا الرهاب مرتبط نوعا ما بمشكلة تدني احترام الذات، وعدم رغبة الشخص بإظهار جزء ما من الجسم. وفي الحالات الأكثر خطورة، يرفض المصاب برهاب خلع الملابس، قبول أن هذه المشكلة من وحي خياله وليس لها أي دافع كما لا مشكلة في خلع ملابسه.

كيفية علاج رهاب خلع الملابس

بغض النظر عن مدى عمق الرهاب، فإن الخوف من التعري له حل، وتتمثل الخطوة الأولى في إدراك أنك تعاني من هذه المشكلة غير الموضوعية وتطلب المساعدة من المتخصصين لحلها أو على الأقل التعامل معها بأفضل طريقة ممكنة.

هذا ومن المهم معرفة كيفية التعرف على الرهاب، لاسيما إذا عرفت أعراضه التي تتمثل في تسارع دقات القلب أو الصداع أو فرط التنفس أو جفاف الفم، كل هذا يحدث عند الاضطرار إلى خلع الملابس لسبب ما أو عند مجرد التفكير في القيام بذلك.

وختاما، من المهم جدًا ممارسة تقنيات الاسترخاء عندما تظهر الأعراض أو عندما تعتقد أنك ستخلع ملابسك لضرورة ما، لأنها تساعد بشكل كبير في مكافحة التوتر والقلق الناتج عن ذلك.

وفي كل الأحوال من المهم طلب المساعدة المهنية حتى يتمكن الخبير من معرفة أسباب ظهور هذا الرهاب حتى يكون الحل فعالًا ويمكنك التغلب على المشكلة بوضع حد جذري لها.