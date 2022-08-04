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رياضة

حقن عضلاته بالزيت .. نهاية مأساوية لهالك البرازيلي (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيغاتو watanserb.com
وفاة البرازيلي البرازيلي فالدير سيغاتو بعد حقن عضلاته بالزيت
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وطن – لم يكن يعلم لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيغاتو المعروف بلقب(هالك)، عبر منصة التيك توك، مصرعه بعد حقن عضلاته بالزيت من أجل تكبيرهما في يوم ميلاده ال55.

وفاة هالك البرازيلي

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية، بأن البرازيلي سيغاتو الملقب ب(هالك) لاعب كمال الأجسام البرازيلي، تجاهل تحذير الأطباء حينما كان في عمر ال49، بشأن استخدام مكمله الغذائي المكون من الزيت والمسكنات والكحول المعروفة باسم (واليدوكائين).

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وأردفت الصحيفة، ” الأطباء قالوا لهالك بأن الاستخدام الدائم لهذا العقار، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى كوارث صحية. تتمثل في ضمور العضلات وتقرحات ربما ستؤدي إلى بتر في الأطراف وتلف في الأعصاب يصعب معالجته”.

وفاة هالك البرازيلي بعد حقن عضلاته بالزيت
وفاة هالك البرازيلي بعد حقن عضلاته بالزيت

تجاهل نصائح الأطباء

وتابعت، ” التحذيرات من قبل الأطباء بخطر الإصابة بسكتات دماغية والالتهابات تجاهلها البرازيلي هالك، من أجل البحث عن الجمال الخارق لعضلاته. ومقلداً لاعب كمال الأجسام السابق الأمريكي ذو الأصول النمساوية أرنولد شوارزنيغر“.

هالك البرازيلي
هالك البرازيلي

كما وأضافت، ” البرازيلي سيغاتو كان يحدث على الدوام، عن مدى فخره بلقب (الوحش) في منطقته المحلية التي يعيش فيها”.

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هالك العجيب

وكان لاعب كمال الأجسام البرازيلي سيغاتو، تحدث في وقت سابق، ” إنهم يدعونني بلقب هالك العجيب ولاعب كمال الأجسام وممثل هوليود شوارزنيغر، أنا أحب ذلك، لقد تمكنت من مضاعفة عضلاتي ذات الرأسين. لكنني أريدها أن تكون أكبر وأضخم من هذا”.

 

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كما ويمتلك الراحل هالك البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام والتيك توك، أكثر من 3 مليون متابع.

واستكملت الصحيفة، ” سيغاتو هالك كان يحقن نفسه بعقار السينثول على مدى سنوات طويلة، وهو ما سبب له العضلات الهائلة، كما وأصبح يشبه إلى حد ما بعضلات بطل الأفلام في هوليود الأمريكي شوارزنيغر”.

وفاة هالك البرازيلي
وفاة هالك البرازيلي

نهاية مأساوية

وقد شعر لاعب كمال الأجسام سيغاتو، بوعكة صحية مفاجئة ألمت به، حيث أن توجه إلى أحد جيرانه زاحفاً من أجل طلب المساعدة منهم، فقد اشتكى بضيق في التنفس. ليتم نقله على المشفى قبل أن يفقد واعيه ويفارق الحياة بعدها رغم محاولات الأطباء إنقاذه.

لاعب كمال الأجسام فالدير سيغاتو
لاعب كمال الأجسام فالدير سيغاتو

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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