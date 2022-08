ثقوب في طائرة نانسي بيلوسي.. حقيقة الصور التي أثارت ضجة عارمة

وطن- لا تزال تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، قائمة بعد إجرائها تجاهلا للتهديدات التي وجهتها الصين لعدم إتمامها.

وانتشرت صور وفيديوهات لطائرة بيلوسي أثناء هبوطها في مطار سونج شان في العاصمة التايوانية، مشيرين إلى وجود ثقوب مريبة على هيكل الطائرة.

وأثيرت عدة تساؤلات عما إذا كانت الطائرة قد استهدفت أثناء وجودها في الجو، خاصة أن زيارة بيلوسي لتايوان لم ترق للصين التي توعدت بالانتقام.

ولم يتم تناول هذا الأمر في وسائل الإعلام الأجنبية، وفق “روسيا اليوم”، التيؤ أشارت إلى أن الأمر أثار شكوكا حول ماهيته.

فقد أظهرت الفيديوهات المتداولة بوضوح ثقبين في هيكل طائرة “بوينغ سي-40 كليبر” مع علامة الاتصال “SPAR19” التي كانت تستقلها رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

لكن يبدو أن الثقوب موجودة في كل طائرات “بوينغ سي-40 كليبر Boeing C-40 Clipper”، وهي طائرة نقل عسكري أنتجت في الولايات المتحدة، من صناعة شركة “بوينغ”.

Can someone please explain the holes in Pelosi's plane that landed in Taipei? pic.twitter.com/4RYIhpDYfk

— Matrix (@HomerWon) August 2, 2022