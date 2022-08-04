تعرف على أخطر 10 مطلوبين في العالم (صور)

- Advertisement -

وطن– نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية تقريرا استعرضت من خلاله قائمة بأخطر الأشخاص الذين وضعوا على قائمة المطلوبين في العالم، حيث تسعى وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم إلى البحث عنهم لإرتكابهم جرائم مروعة بما في ذلك الإرهاب والقتل وتجارة المخدرات وخنق الأطفال.

أوفيديو جوزمان لوبيز

يعتبر اوفيديو من أخطر رجال العصابات في العالم، وهو عضو بارز وابن زعيم عصابة سينالو السابق جوزمان لوبيز.

منذ اعتقال والده، تولى اوفيديو قيادة العصابة.

ووضع المسؤولون الأمريكيون مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لضبطه.

يعتقد أنه يشرف حاليًا على ما يقرب من أحد عشر مختبرًا للميثامفيتامين في ولاية سينالوا ينتج ما يقدر بنحو 3000 إلى 5000 رطل من الميثامفيتامين شهريًا.



ويعتقد أيضًا أنه متهم بقتل مخبرين وتجار مخدرات ومغني مكسيكي شهير رفض الغناء في حفل زفافه.

الكسيس فلوريس

أليكسيس فلوريس مطلوب حاليا من قبل السلطات لجرائمه المقززة.

والتي كان اخرها خطف وقتل طفلة تبلغ خمس سنوات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

تم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة الصغيرة في أواخر يوليو من عام 2000، وعثر عليها في وقت لاحق مخنوقة حتى الموت في شقة مجاورة في أوائل أغسطس من نفس العام.

لم يُرَ فلوريس منذ ذلك الحين ويعتقد أنه هرب إلى موطنه هندوراس.

روجا إغناتوفا

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى البحث عن روجا إجناتوفا، والمعروفة في الأوساط الإجرامية باسم ملكة التشفير.

منذ عام 2014 تقريبًا، يزعم أن روجا وأشخاص آخرون قاموا بالاحتيال على مليارات الدولارات من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

كانت روجا مؤسسة OneCoin Ltd، وهي شركة مقرها بلغاريا تقوم بتسويق عملة مشفرة مزعومة.

ومن أجل تنفيذ المخطط، يزعم أن إجناتوفا قدمت بيانات وإقرارات كاذبة للأفراد من أجل التماس استثمارات في OneCoin.

في 25 أكتوبر 2017، سافرت روجا من صوفيا، بلغاريا، إلى أثينا اليونان وربما سافرت إلى مكان آخر بعد ذلك.

خوسيه هيرنانديز

يعتبر تاجر المخدرات خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز، المعروف أيضًا باسم ‘El Gato’، من أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة لتورطه في جرائم قتل تسلسلية وقتل بالاجر بالإضافة إلى دوره في منظمة تجارة المخدرات في بيلتران ليفا.

بسبب صلاته بالمخدرات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بفرض مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لضبطه.



يولان كارياس

يعتبر يولان كارياس، أمير حرب المخدرات وإرهابي المخدرات، وهو مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمجموعة كاملة من جرائم العنف، بما في ذلك قيادة المجموعة شبه العسكرية MS-13.

وهو أيضًا مسؤول عن دعم شحنات من الكوكايين عبر هندوراس إلى الولايات المتحدة وعن المشاركة في جرائم قتل أعضاء العصابات المتنافسة وآخرين مرتبطين بـ MS-13.

سراج الدين زريقات

يعتبر سراج الدين زريقات، الزعيم الغامض لكتائب عبد الله عزام، وهي منظمة إرهابية إسلامية لها علاقات وثيقة مع القاعدة.

خوليو اليكس دياز

تسعى إدارة مكافحة المخدرات للقبض على بائع المخدرات المتجول الغامض جوليو دياز بتهم متعددة اهمها تجارته بالمخدرات.

وهو في الأصل كان يمارس نشاطه في جمهورية الدومينيكان هارباً منذ عام 2016 ولا يعرف سوى القليل عن مكان وجوده.

كما يعتقد أن لديه علاقات وثيقة مع بعض أقوى العصابات في العالم والتي ساعدته على البقاء مختبئًا لفترة طويلة.

كيني جينغ أنج تشين

تتطلع إدارة مكافحة المخدرات أيضًا إلى القبض على مهرب الهيروين كيني جينغ أنغ تشين، المطلوب لارتكابه سلسلة من الجرائم بما في ذلك استخدام الأطفال لنقل المخدرات.

وتتضمن القائمة التي يواجهها تشين من الاتهامات مؤامرة لتوزيع الهيروين وحمل سلاح ناري أثناء تهريب المخدرات.

سيميون موغيلفيتش

يسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للقبض على رجل العصابات الروسي موغيليفيتش بتهم الابتزاز التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار. ولكن هناك مشكلة واحدة فقط، إنه يحظى بحماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موغيليفيتش مطلوب لمشاركته المزعومة في مخطط بملايين الدولارات للاحتيال على آلاف المستثمرين في أسهم شركة عامة تأسست في كندا، ولكن مقرها في نيوتاون، مقاطعة باكس، بنسلفانيا، بين عامي 1993 و 1998.

ومن المعروف أنه يعيش في موسكو. وفي المناسبات النادرة التي يغامر فيها بالخروج، يرتدي موغيليفيتش شاربًا مزيفًا لتجنب التعرف عليه.

علي سعيد بن علي الحوري

اتُهم علي سعيد بارتكاب العديد من الجرائم المروعة بما في ذلك قتل مواطنين أمريكيين.

كما أنه عضو في منظمة إرهابية، حزب الله السعودي. وقد وجهت إليه تهمة تفجير 25 يونيو 1996 للمجمع السكني العسكري لأبراج الخبر في الظهران بالمملكة العربية السعودية.