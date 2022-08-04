ارتفاع كبير.. توقعات سعر الدولار في السودان الأسبوع المقبل بالسوق السوداء

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وطن – شهدت أسعار الدولار داخل السوق الموزاية (السوداء) بالسودان، الخميس، استقرارا نوعيا بعد تقلبات كبيرة لسعر العملة الخضراء خلال الأيام الماضية.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكانت السلطات السودانية وجهت عدة ضربات لتجار العملة في السوق السوداء، وأعلنت عن اعتقال بعضهم خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الحكومة للقضاء على هذه السوق.

وجاء أحدث سعر للدولار اليوم داخل السوق السوداء في السودان، بحسب متعاملين فيها عند 568 جنيها، بفارق جنيها واحدا عن أسعار الأمس والتي وصلت 569 جنيها.

وتكرر (وطن) نصحها لمتابعينا في السودان بالتحقق من أسعار الدولار في السوق السوداء عبر أكثر من مصدر، قبل تنفيذ أي عمليات بيع أو شراء للدولار.

وبالنسبة لأسعار الدولار المتوقعة في السودان، مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل يرى محللون أن سعر الدولار سيشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة.

وأرجع المحللون هذا بسبب ارتباك المشهد الاقتصادي وشح العملة الصعبة في البلاد، مع تزايد الطلب عليها.

وهو ما يجعل سعرها يرتفع بشكل جنوني في السوق السوداء حيث يسعى البعض من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، للحصول على الدولار بأي سعر لتسيير أعمالهم الخاصة بالاستيراد.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظ سعر الدولار اليوم، على سعره عند 566.50 جنيها للشراء، و570.74 جنيها للبيع داخل بنك “أم درمان”.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند 581 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقق اليوم سعر 675 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645.81 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 151.73 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 155.89 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 154.95 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148.27 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1505 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1502.35 جنيها.