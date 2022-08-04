أرسنال يستغني على خدمات 4 لاعبين هذا الصيف

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن هناك 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف نادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجهم من حسابات المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

وقالت صحيفة ديلي تيلغراف البريطانية، أنه بعد رحيل ثنائي المدفعجية بيريند لينو وفولارين بالوغون عن قلعة ملعب الإمارات، لكن هناك 4 لاعبين آخرين سيرحلون عن صفوف الفريق هذا الصيف.

4 لاعبين خارج حسابات أرسنال

وبينت الصحيفة، بأن قائمة الراحلين عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، هم هيكتور بيليرين، وبابلو ماري، ولوكاس توريرا. وكذلك اللاعب أليكس رونارسون.

مباراة أرسنال وكريستال بالاس

وسيلتقي أرسنال (المدفعجية) أمام نظيره كريستال بالاس، الجمعة، في الجولة الأولى من افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المُباراة القادمة | 🗓| يوم الجمعة 5 اغسطس 2022

⚽| كريستال بالاس 🆚 أرسنال

🏆| الدوري الإنجليزي – الجولة 1

⏰| 22:00 مكة المكرمة

📺| قناة بي إن سبورتس

🏟| ملعب سيلهرست بارك pic.twitter.com/JKDZmZxmvn — شبكة أرسنال العربية (@G4A_News) August 1, 2022

كما وستقام المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وعند الساعة التاسعة بتوقيت دولة مصر (القاهرة) على ملعب ( سيلهرست بارك).

وفي سياق آخر متصل، كشفت صحيفة ( ديلي إكسبريس) البريطانية، عن العديد من الغيابات في صفوف فريق أرسنال أمام كريستال بالاس. فقد يتصدر قائمة الغيابات اللاعب سميث رو الذي تعرض لإصابة قوية في فخذه الأسبوع الماضي.

🚨 ايميل سميث رو سيغيب عن افتتاحية البريميرليغ في سالهيرست بارك بين كريستال بالاس و ارسنال بسبب إصابته في الفخذ pic.twitter.com/IA3FWpbWZN — E P L W O R L D (@EPLworld) August 2, 2022

الدوري الإنجليزي

كما وأردفت، ” كيران تيرني سيكون ثاني الغائبين عن مباراة أرسنال بسبب الإصابة كذلك، وسيتم الدفع بالأوكراني أوليكسندر زينتشينكو الوافد الجديد من نادي مانشستر سيتي كبديل عنه”.

وختمت، ” تاكهيرو توماسو وفابيو فييرا غير جاهزين، كما من المرجح أن يكونا ضمن قائمة الغائبين عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي للمباراة القادمة في الدوري الإنجليزي”.

وكان فريق أرسنال قد فشل في العبور إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد منافسة قوية على المركز مع نظيره توتنهام الذي نجح في خطفه مع نهاية مباريات الموسم المنصرم.