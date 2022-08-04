الخميس, أغسطس 4, 2022
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رياضة

أرسنال يستغني على خدمات 4 لاعبين هذا الصيف

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
4 لاعبين خارج حسابات أرسنال هذا الصيف watanserb.com
4 لاعبين خارج حسابات أرسنال هذا الصيف
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وطن- ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن هناك 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن صفوف نادي أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجهم من حسابات المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

وقالت صحيفة ديلي تيلغراف البريطانية، أنه بعد رحيل ثنائي المدفعجية بيريند لينو وفولارين بالوغون عن قلعة ملعب الإمارات، لكن هناك 4 لاعبين آخرين سيرحلون عن صفوف الفريق هذا الصيف.

4 لاعبين خارج حسابات أرسنال

وبينت الصحيفة، بأن قائمة الراحلين عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، هم هيكتور بيليرين، وبابلو ماري، ولوكاس توريرا. وكذلك اللاعب أليكس رونارسون.

مباراة أرسنال وكريستال بالاس

وسيلتقي أرسنال (المدفعجية) أمام نظيره كريستال بالاس، الجمعة، في الجولة الأولى من افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما وستقام المباراة بين أرسنال وكريستال بالاس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، وعند الساعة التاسعة بتوقيت دولة مصر (القاهرة) على ملعب ( سيلهرست بارك).

وفي سياق آخر متصل، كشفت صحيفة ( ديلي إكسبريس) البريطانية، عن العديد من الغيابات في صفوف فريق أرسنال أمام كريستال بالاس. فقد يتصدر قائمة الغيابات اللاعب سميث رو الذي تعرض لإصابة قوية في فخذه الأسبوع الماضي.

الدوري الإنجليزي

كما وأردفت، ” كيران تيرني سيكون ثاني الغائبين عن مباراة أرسنال بسبب الإصابة كذلك، وسيتم الدفع بالأوكراني أوليكسندر زينتشينكو الوافد الجديد من نادي مانشستر سيتي كبديل عنه”.

وختمت، ” تاكهيرو توماسو وفابيو فييرا غير جاهزين، كما من المرجح أن يكونا ضمن قائمة الغائبين عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي للمباراة القادمة في الدوري الإنجليزي”.

وكان فريق أرسنال قد فشل في العبور إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد منافسة قوية على المركز مع نظيره توتنهام الذي نجح في خطفه مع نهاية مباريات الموسم المنصرم.

المصدروطن + ديلي تيلغراف + ديلي إكسبريس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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