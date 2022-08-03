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هل يُمكن إعادة “كلية” ضحية مستشفى الزرقاء بعد استئصالها بالخطأ؟ شقيقها يكشف تفاصيل جديدة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هل يُمكن إعادة
تعيش الضحية حاليا على جهاز غسيل الكلى
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وطن– كشف شقيق المريضة الأردنية، التي تعرضت إلى خطأ طبي في مستشفى الزرقاء الحكومي ونتج عنه استئصال كليتها السليمة بدلا من الكلية التالفة، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

تعيش على جهاز

وقال شقيق المريضة خالد جمعة إن شقيقته تعيش حاليا على جهاز غسيل الكلى وحالتها العامة سيئة.

وأشار  خلال برنامج “نبض البلد” الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن شقيقته تخضع حالياً للعلاج في قسم العناية الحثيثة على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأوضح أن شقيقته كانت تعاني من التهاب في منطقة “البطن”. وتبين بعد إجراء الفحوصات أن كليتها اليسرى لا تعمل. لكن الأطباء الذين أجروا العملية أزالوا الكلية اليمنى بدلا عن التالفة.

محاولة إعادة الكلية السليمة!

وأكد أنه طلب من الطاقم الطبي محاولة إعادة الكلية التي أتلفت، لكن دون جدوى.

وكان مدعي عام الزرقاء، قد قرر توقيف الطبيب الذي استأصل كلية سليمة بدلا من تالفة، لمريضة خضعت لعملية جراحية، في مستشفى الزرقاء الحكومي.

وقال مصدر لصحيفة “الرؤيا” الأردنية، إن المدعي العام أسند للطبيب المتهم الرئيس في القضية، جناية قطع واستئصال عضو. وبناء على ذلك قرر توقيفه 15 يومًا على ذمة التحقيق. في حين قرر ترك طبيبين وشأنهم أحرار دون توقيف.

اكتشفوا الخطأ بعد ساعة

ولفت المصدر إلى أن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية، للمجني عليها، اكتشفوا خطأهم الطبي، بعد مرور ساعة من انتهاء العملية.

وحول الحالة العامة للمجني عليها، أكد المصدر أنها حرجة، كونها على قيد الحياة في كلية واحدة، وهي التالفة، التي كان من المقرر استئصالها.

وسبق أن كشفت وزارة الصحة في الأردن عن فتح تحقيق عاجل، بشأن هذا الخطأ الطبي.

وجاء بيان وزارة الصحة الأردنية بعد انتشار مقاطع فيديو توضح ازدحام شديد وفوضى في مستسفى الزرقاء، بعدما علمت أسرة المريضة بالكارثة.

يشار إلى أن محيط مستشفى الزرقاء الحكومي، شهد تواجدا أمنيا احترازيا على خلفية هذه الحادثة، وخوفا من الشغب وغضب أهل الضحية.

وبعد الجدل الواسع اضطرت وزارة الصحية الأردنية لإصدار بيان عن الحادث، أكدت فيها أنها تتعامل “مع خطأ طبي وقع في مستشفى الزرقاء الحكومي أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص، الاثنين.”

وبينت الوزارة في بيانها، أنها شكلت لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الخطأ الطبي.

كما لفتت وزارة الصحة في الأردن إلى اتخاذها الإجراءات الطبية للتخفيف من تداعيات الخطأ على المريض.

وأكدت الصحة في بيانها أنها ستقوم بالإعلان عن نتائج تحقيقاتها بكل شفافية فور الانتهاء منها.

فيديو “وحشي” من داخل مستشفى الزرقاء يهزّ الأردن ويشعل غضباً واسعاً

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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