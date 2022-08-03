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هل ستسافر في رحلة برية طويلة؟ إليك حيل عملية ليمر الوقت بشكل أسرع

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
يمكنك اختصار الوقت عند سفرك في رحلة مطولة مع بعض النصائح المهمة watanserb.com
يمكنك اختصار الوقت عند سفرك في رحلة مطولة مع بعض النصائح المهمة
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وطن-لا شك في أن موسم الصيف، يستدعي القيام برحلة برية مع العائلة، للاستمتاع بالشمس والطبيعة. لكن يتبادر إلى الذهن أسئلة حول ما إذا كان الأطفال سيصمدون في السيارة وستكون الرحلة ممتعة بالنسبة لهم، لاسيما وأن الرحلات الطويلة، تقتضي القيادة لساعات طويلة، ما يجعلها مملة أحيانا.

لا داعي للقلق، فهناك الكثير من الطرق التي تجعل الرحلة قصيرة والأطفال مستمتعين بالرحلة، وفيما يلي أهم النصائح وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

حيلة لتبريد السيارة في دقيقة واحدة دون استخدام مكيف الهواء

اكتشف 3 نصائح للتغلب على الملل خلال رحلة طويلة

الاستماع إلى الموسيقى

وفق ترجمة “وطن“، يلجأ كثيرون إلى الاستماع للموسيقى في أثناء رحلاتهم، لكسر الملل. كما ينبغي أن تكون هذه الأغاني محبّذة من قبل العائلة والأشخاص الموجودين في السيارة حتى تعم الفائدة على الجميع.

الاستماع إلى الموسيقى
الاستماع إلى الموسيقى

تدوين بعض الخطط

ستساعدك هذه النصيحة بلا شك في التخطيط في أثناء الرحلة. لذا، بدلًا من احتساب الساعات المتبقية للوصول إلى وجهتك، أخرج قلمًا وخريطة خاصة بالمدينة القصودة، لتدوين مخططاتك الرئيسية في أثناء إقامتك. وبالتالي، ستكون قادرًا على تحديد الأنشطة والمطاعم التي ستتمكن من اختبارها في أثناء الإقامة بالإضافة إلى الأماكن التي ستزورها مسبقًا.

وباستخدام الهاتف الذكي، قم بإجراء القليل من البحث وشارك جميع أفكارك مع أفراد عائلتك لاتخاذ القرار الصحيح.

القيادة بسرعة عندما تكون السيارة باردة يهدر الوقود .. نصيحة لتوفير المال

 الوجبة لحظة مثالية لتمدد ساقيك بعد القيادة لساعات طويلة 

إذا كان طريق سفرك طويلاً، فمن أفضل الطرق أن توقف السيارة لأخذ قسط من الراحة والتنزه. بالإضافة إلى مساعدتك على نسيان وقت الرحلة، ستكون هذه اللحظة ممتعة ومفيدة للغاية لك أثناء الرحلة التي على الأغلب أنها ستتجاوز 3 ساعات.

إيقاف السيارة وأخذ قسط من الراحة
إيقاف السيارة وأخذ قسط من الراحة

اغتنم الفرصة أيضًا لتمديد ساقيك. وخطط لهذا الاستراحة في زاوية ممتعة ستكون قد حددتها مسبقًا. يمكن أن يكون مكانًا للسباحة مثل بحيرة أو نهر أو منطقة خضراء مثل غابة أو حقل في وسط الطبيعة، كل هذا يساعدك على الاسترخاء

كما لا تتردد في أخذ قيلولة للراحة حتى لا تشعر بالملل وطول الساعات.

أفضل طريقة لإزالة الخدوش من السيارة دون الذهاب إلى الورشة

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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