هل ستسافر في رحلة برية طويلة؟ إليك حيل عملية ليمر الوقت بشكل أسرع

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وطن-لا شك في أن موسم الصيف، يستدعي القيام برحلة برية مع العائلة، للاستمتاع بالشمس والطبيعة. لكن يتبادر إلى الذهن أسئلة حول ما إذا كان الأطفال سيصمدون في السيارة وستكون الرحلة ممتعة بالنسبة لهم، لاسيما وأن الرحلات الطويلة، تقتضي القيادة لساعات طويلة، ما يجعلها مملة أحيانا.

لا داعي للقلق، فهناك الكثير من الطرق التي تجعل الرحلة قصيرة والأطفال مستمتعين بالرحلة، وفيما يلي أهم النصائح وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية.

اكتشف 3 نصائح للتغلب على الملل خلال رحلة طويلة

الاستماع إلى الموسيقى

وفق ترجمة “وطن“، يلجأ كثيرون إلى الاستماع للموسيقى في أثناء رحلاتهم، لكسر الملل. كما ينبغي أن تكون هذه الأغاني محبّذة من قبل العائلة والأشخاص الموجودين في السيارة حتى تعم الفائدة على الجميع.

تدوين بعض الخطط

ستساعدك هذه النصيحة بلا شك في التخطيط في أثناء الرحلة. لذا، بدلًا من احتساب الساعات المتبقية للوصول إلى وجهتك، أخرج قلمًا وخريطة خاصة بالمدينة القصودة، لتدوين مخططاتك الرئيسية في أثناء إقامتك. وبالتالي، ستكون قادرًا على تحديد الأنشطة والمطاعم التي ستتمكن من اختبارها في أثناء الإقامة بالإضافة إلى الأماكن التي ستزورها مسبقًا.

وباستخدام الهاتف الذكي، قم بإجراء القليل من البحث وشارك جميع أفكارك مع أفراد عائلتك لاتخاذ القرار الصحيح.

الوجبة لحظة مثالية لتمدد ساقيك بعد القيادة لساعات طويلة

إذا كان طريق سفرك طويلاً، فمن أفضل الطرق أن توقف السيارة لأخذ قسط من الراحة والتنزه. بالإضافة إلى مساعدتك على نسيان وقت الرحلة، ستكون هذه اللحظة ممتعة ومفيدة للغاية لك أثناء الرحلة التي على الأغلب أنها ستتجاوز 3 ساعات.

اغتنم الفرصة أيضًا لتمديد ساقيك. وخطط لهذا الاستراحة في زاوية ممتعة ستكون قد حددتها مسبقًا. يمكن أن يكون مكانًا للسباحة مثل بحيرة أو نهر أو منطقة خضراء مثل غابة أو حقل في وسط الطبيعة، كل هذا يساعدك على الاسترخاء

كما لا تتردد في أخذ قيلولة للراحة حتى لا تشعر بالملل وطول الساعات.